Práce s PDF nebyla nikdy jednodušší! Bezplatná aplikace UPDF značně překonává konkurenci

Při práci na počítači se poměrně častokrát můžeme setkat s dokumenty ve formátu PDF. Ten se stal prakticky standardem a v kombinaci s DOCX (Microsoft Word) jde o celosvětově nejrozšířenější a nejpoužívanější formát. Je zkrátka univerzální pro sdílení, není zbytečně velký a lze jej tak snadno posílat kupříkladu e-mailem. Horší to je ale v případě, kdy takovéto dokumenty potřebujeme nějak upravit. Možnosti se samozřejmě za poslední dobu o dost zlepšily, avšak ani přesto se neobejdeme bez nějaké šikovné aplikace. A přesně proto si nyní posvítíme na žhavou novinku UPDF.

Co všechno UPDF umí

Aplikace UPDF je k dispozici pro platformy jako Windows, Mac, iOS a Android zcela zdarma. Stáhnout si ji lze rovnou z App Storu a rovnou se pustit do jejího používání. Sami musíme uznat, že nás appka příjemně překvapila svým jednoduchým uživatelským prostředím a celkovými možnostmi. Doslova lusknutím prstu si totiž poradí s kompletní úpravou textů a obrázků v PDF dokumentech, nemá problém s anotacemi (zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí, vložení samolepek, razítek, textu a dalších) nebo úpravou v podobě rotace, extrakce, odstranění pasáží či přeskládání stránek. To je ale jen z hlediska samotných úprav. Mimo toho UPDF využívá i systém komentářů pro snazší orientaci v dokumentech, což se může náramně hodit v nejrůznějších situacích.

Pro jednodušší orientaci a práci jsou veškeré funkce rozděleny do třech segmentů – Comment, Edit a Page – mezi kterými se lze v okamžiku přepínat a prakticky okamžitě tak konat potřebné úpravy. Od přidávání zmiňovaných komentářů, po úpravu textu, až přes přeskládání stránek v několikastránkových dokumentech.

Dostupnost a cena

Jak už jsme zmínili výše, aplikace je k dispozici pro Windows, macOS, iOS a Android. U těchto platforem to ale ještě nekončí. Vývojáři totiž intenzivně pracují na příchodu internetové aplikace, která bude disponovat všemi funkcemi a poradí si s úpravou PDF dokumentů přímo z internetového prohlížeče, aniž byste museli cokoliv instalovat. Za zmínku také stojí blízký příchod dalších novinek. V následujících měsících do UPDF dorazí možnosti pro konvertování (PDF do Wordu, Excelu, PowerPointu, obrázku a dalších), OCR (optické rozpoznávání znaků), kombinování PDF souborů, jejich kompresi a další.

Co se pak týče cena, aplikace je k dispozici zcela zdarma. Má to ale jednu podmínku – pro její plnohodnotné používání se musíte registrovat a přihlásit. Pokud totiž budete postupovat bez přihlášení, takzvaně v režimu hosta, upravené dokumenty pak budou opatřeny vodoznakem. Z registrace ale nemusíte mít žádný strach. Samozřejmě lze využít i službu Sign in with Apple a případně skrýt váš e-mail.

