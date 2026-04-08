UPDF 2.5: Chytřejší editor PDF s integrovanými AI agenty, navržený pro zařízení Apple

Komerční sdělení: UPDF 2.5 navazuje na to, co započala verze UPDF 2.0, ale představuje jasný krok vpřed tím, že do každodenní práce s PDF zapojuje agenty umělé inteligence. Tato aktualizace se nezaměřuje na změnu vzhledu aplikace, ale na zlepšení jejího fungování v praxi. Úkoly, které dříve vyžadovaly několik kroků, jsou nyní přímočařejší a snáze zvládnutelné. Předchozí verze již byly rychlé a plynulé, zejména na Macu, ale tato verze se více zaměřuje na pomoc při práci s delšími a složitějšími dokumenty. Je navržena tak, aby přirozeně zapadala do pracovního postupu Apple, kde během rušných pracovních dnů nebo studijních sezení záleží na rychlosti a jednoduchosti.
Pro mnoho uživatelů počítačů Mac, včetně těch, kteří pracují v Praze a Brně, znamená práce s PDF soubory stále listování stránkami, hledání správné části a snahu udržet si přehled.
Základní funkce stále drží vše pohromadě
Než se pustíme do novinek, je dobré se podívat na to, v čem je UPDF již nyní vynikající. Právě tyto nástroje z něj činí spolehlivého pomocníka pro každodenní použití, zejména pro ty, kteří pracují s více zařízeními Apple v rámci multiplatformního prostředí.
Úpravy jsou intuitivní a jednoduché
Upravujte text přímo v souboru PDF, aniž byste jej museli nejprve převádět. Upravovat lze také obrázky, odkazy a prvky rozvržení, aniž by došlo k narušení struktury dokumentu.
Naskenované smlouvy nebo poznámky lze během několika vteřin převést na upravitelný text. To se hodí zejména při práci s tištěnými materiály nebo staršími dokumenty, které nebyly nikdy řádně digitalizovány.
Přesná konverze souborů
Při exportu do formátů Word, Excel, PowerPoint nebo jiných formátů zůstává formátování beze změny. Tím se vyhnete obvyklému problému, kdy po konverzi ztrácíte čas opravováním rozvržení.
Synchronizace v cloudu napříč zařízeními
Můžete plynule pracovat na Macu, iPhonu i iPadu bez přerušení a využívat tak hladký zážitek napříč platformami. Můžete začít s úpravami na Macu a pokračovat později na iPhonu nebo iPadu. Vše zůstává synchronizováno, takže není třeba soubory ručně přesouvat.
Integrovaná pomoc pro čtení a výzkum
K dispozici je také integrovaný chat s AI agentem pro shrnutí, překlady a rychlá vysvětlení. Funkce Scholar Research přidává další vrstvu pro akademickou práci a nabízí dohledatelné poznatky namísto náhodných výsledků.
Vše běží plynule na Apple Silicon a podporuje tmavý režim a nativní gesta, což pomáhá aplikaci ladit s MacOS.
Nové AI nástroje, které skutečně pomáhají
S verzí UPDF 2.5 se zaměření posouvá směrem ke zkrácení drobných, opakujících se kroků, které vás obvykle zpomalují. To je nejvíce patrné při práci s delšími nebo podrobnějšími dokumenty. Místo přidávání dalších tlačítek nebo nabídek zavádí nástroje, které zpracovávají strukturu, vyhledávání a shrnutí přímějším způsobem.
Generátor záložek s umělou inteligencí usnadňuje čtení dlouhých souborů
Otevření dlouhého souboru PDF bez jakékoli struktury může okamžitě zpomalit práci. Tento generátor záložek využívající umělou inteligenci prohledá obsah a na základě nadpisů a oddílů vytvoří sadu záložek.
Můžete jej použít k:
- Vytvoření kompletního postranního navigačního panelu během několika vteřin
- Nahrazení nepřehledných nebo neúplných záložek
- Rychlému přecházení mezi sekcemi bez nutnosti posouvání stránky
Hodí se zejména pro zprávy, smlouvy a studijní materiály, u nichž není struktura vždy jasná.
Jak získat stručné shrnutí, aniž byste museli číst celý text
Jakmile jsou záložky nastaveny, lze každou část shrnout jediným kliknutím. Shrnutí lze přidat jako poznámky přímo do dokumentu.
To se hodí, když:
- procházíte dlouhé kapitoly
- se připravujete na schůzky
- procházíte studijní materiály před zkouškami
Na počítačích Mac to skvěle funguje s funkcí Split View. Na jedné straně se zobrazuje celý obsah, na druhé straně krátké souhrny pro rychlý přehled.
Sémantické vyhledávání, které jde nad rámec klíčových slov
Běžné vyhledávací nástroje se spoléhají na přesné shody. To může být omezující, pokud se formulace v dokumentu liší.
Sémantické vyhledávání naopak zohledňuje kontext. Dokáže najít související pojmy, i když se přesná fráze liší.
Například:
- Při vyhledávání výrazu „náklady“ se mohou zobrazit sekce označené jako „výdaje“.
- Při vyhledávání výrazu „podmínky smlouvy“ se mohou zobrazit smluvní podmínky
Díky tomu nemusíte hádat, jaké přesné formulace jsou v souboru použity.
UPDF Copilot zvládá více kroků najednou
Místo toho, abyste procházeli jednotlivé nástroje jeden po druhém, stačí zadat jednoduchý požadavek a nechat aplikaci, ať se o to postará.
Příklady:
- „Shrň tento dokument a vlož do něj záložky.“
- „Najdi klíčové body a zvýrazni je.“
Aplikace UPDF Copilot je ideální pro začátečníky a umožňuje vám spouštět funkce pouhým popisem toho, co potřebujete. Všem uživatelům tak výrazně šetří čas, protože omezuje počet kliknutí a složité úkoly provádí během několika vteřin pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce. Tato funkce je k dispozici pro systémy Mac i Windows.
Malé drobnosti, které se hodí
Kromě hlavních funkcí je k dispozici několik doplňkových nástrojů, které pomáhají dokumenty snadno upravovat a vylepšovat.
- AI Edit PDF vám pomůže vylepšit, rozšířit nebo upravit text, aniž byste museli přecházet do jiné aplikace. (Mac/iOS/Windows)
- AI Page Organizer dokáže rozpoznat a opravit prázdné stránky, stránky otočené vzhůru nohama, nesourodé formátování a stránky, které vyžadují OCR. (Mac/Windows)
- AI Visual Creator vám umožní vytvářet vodoznaky, pozadí, samolepky a razítka přímo v dokumentu. (Mac/Windows)
Na zařízeních Apple se cítí jako doma
Jednou z hlavních předností aplikace UPDF 2.5 je to, jak přirozeně zapadá do ekosystému Apple. Soubory se synchronizují napříč zařízeními a uživatelské rozhraní zůstává jednotné.
Můžete začít číst na Macu, pokračovat na iPadu a provádět rychlé úpravy na iPhonu, aniž byste museli přerušovat svůj pracovní postup.
Vše zůstává synchronizováno díky UPDF Cloud, který podporuje až čtyři zařízení – MacOS, iOS, Windows a Android.
Pro mnoho uživatelů v Evropě je důležitá také ochrana soukromí. UPDF dodržuje standardy GDPR, což pomáhá udržovat zpracování dat přehledné a pod kontrolou.
Lehčí varianta, která přesto splní svůj účel
Mnoho lidí hledá něco lehčího než tradiční programy pro úpravu souborů PDF. UPDF tuto mezeru vyplňuje tím, že klade důraz na rychlost, jednoduchost a cenu.
Získal si uznání i mimo okruh běžných uživatelů. Ve zprávě G2 z jara 2026 získal ocenění v následujících kategoriích:
- Lídr
- Špičkový produkt pro podniky
- Nejlépe implementovatelný
Existují také jednotliví uživatelé, kteří sdílejí své pozitivní zkušenosti. Autor Nicholas C. Rossis zmínil, že používá program UPDF jako spolehlivou alternativu pro práci s dokumenty, která není zatížena zbytečnou zátěží větších nástrojů.
Jednoduché vylepšení pro každodenní práci
UPDF 2.5 vám pomůže, pokud často čtete nebo upravujete soubory. Usnadní vám práci a zajistí, že vaše každodenní činnosti zůstanou velmi jednoduché. Aplikace zachovává nástroje, na které jste zvyklí, a zároveň přidává nové způsoby, jak pracovat rychleji. Budete trávit méně času hledáním nebo listováním stránkami. Díky tomu se budete moci soustředit na svou každodenní práci a na text na obrazovce.