Recenze UPDF: Komplexní nástroj pro práci s PDF dokumenty

S dokumenty ve formátu PDF se setkáváme dnes a denně. Právě formát PDF se totiž řadí mezi ty nejrozšířenější vůbec, za což vděčí zejména své jednoduchosti, nízké velikosti a celkovým možnostem. Jeho hlavním cílem je snadná přenositelnost. V tomto ohledu je ale důležité zmínit jednu poměrně klíčovou vlastnost – za cíl si totiž klade, aby se výsledný soubor zobrazoval vždy stejně, nezávazně na použitém hardwaru či softwaru. Bez ohledu na to, zda si takovýto dokument prohlížíme na PC (Windows), Macu či iPhonu, vždy by měl vypadat prakticky úplně stejně.

Pro práci s PDF dokumenty se ale neobejdeme bez kvalitního softwaru, který je k těmto účelům přímo navržen. Samozřejmě jablečné operační systémy disponují nativními nástroji, které se zobrazením či anotací těchto souborů nemají sebemenší problém. Ačkoliv pro běžné prohlížení je takovéto řešení dostačující, tak je nutné zmínit, že si neporadí se vším. Pokud naopak chceme skutečně kvalitní software pro kompletní práci s PDF dokumenty a jejich správu, pak musíme hledat. Jednou takovou aplikací je i UPDF. Tento program se momentálně těší stále rostoucí popularitě, a právě proto si na něj nyní společně posvítíme v naší recenzi.

O aplikaci UPDF

V první řadě si pojďme velice stručně popsat, co UPDF vlastně je, k čemu slouží a proč je najednou tolik populární. Jak už jsme nakousli výše, jedná se o skvělou aplikaci pro práci s PDF soubory. Tento program si totiž poradí nejen s jejich pouhým prohlížením, ale také kompletní úpravou, správou a řadou dalších. K funkcím se ale dostaneme až později. Software kromě praktičnosti staví na dvou dalších, poměrně důležitých pilířích. Současně totiž vsází na jednoduchý a minimalistický design v kombinaci se skvělou dostupností. UPDF je totiž k dostání prakticky na všech platformách – macOS, iOS, Windows, Android.

Kombinace těchto vlastností aplikaci zajistila její vstupní popularitu. Aby toho ale nebylo málo, za programem stojí zkušení vývojáři, kteří navíc neustále pracují na nových funkcích. Prostřednictvím aktualizací tak pravidelně přicházejí nové a nové možnosti, které nadále usnadňují práci se zmiňovanými PDF dokumenty. V příštích verzích mají dokonce dorazit funkce pro vytvoření/vyplnění formulářů, podpora digitálních podpisů, hromadné zpracování několika souborů najednou a řada dalších.

Design: Povedený minimalismus

Pokud bych měl vybrat jednu vlastnost, která mě na UPDF prakticky ihned okouzlila, pak to bude jednoznačně design v kombinaci se skvělou optimalizací. Úvodní stránka aplikace slouží jako rozcestník. Můžeme zde vidět všechny PDF soubory, s nimiž zrovna pracujeme, případně si je nadále rozřadit či označit za oblíbené, abychom se ke konkrétním dokumentům mohli dostat i rychleji. Jakmile na některý ze souborů klepneme, okamžitě se přesuneme do hlavního prostředí, kde se už nabízejí veškeré možnosti.

Tímto způsobem lze mít otevřeno hned několik PDF dokumentů najednou, a to aniž bychom museli otevírat hned několik oken. Program totiž pracuje s kartami, respektive úplně stejně, jak můžeme být zvyklí například z internetových prohlížečů. Každá funkce či možnost jsou doslova na dosah ruky. Musíme uznat, že uživatelské prostředí je doopravdy jednoduše navržené, což může mít pozitivní vliv na celkovou produktivitu při práci s PDF dokumenty.

Funkce a možnosti

Pojďme se už ale přesunout k tomu zásadnímu aneb co všechno UPDF vlastně umí a s čím si dokáže poradit. Možností je totiž hned několik, díky čemuž si aplikace poradí s doopravdy kompletní správou PDF souborů. Jak už jsme zmínili hned v úvodu, samotným základem pochopitelně je, že takovéto dokumenty dokáže zobrazit a prohlížet je. S tím také souvisí možnost jejich rychlé úpravy. V takovém případě lze konkrétně přidat, smazat či upravit text, pohrát si s barvami, nebo se rovnou vrhnout do úpravy obrázků, které lze otočit, změnit velikost, exportovat a podobně. Stejně tak se nabízí i úprava celkový stránek. Ty jdou opět otočit, přeorganizovat, přidat, extrahovat, smazat či zcela nahradit.

U běžných úprav to ale ani zdaleka nekončí. Nadále se totiž nabízí řada dalších funkcí, mezi nimiž se nachází například možnost pro anotace. Něco takového přijde skvěle vhod u dokumentů, které si potřebujeme nějak ozvláštnit – nabízí se totiž možnost zvýraznění, podtržení textu, přeškrtnutí, přidání text boxů, různých tvarů, razítek, samolepek a dalších. V tomto případě bychom se ale měli pozastavit. Aplikace UPDF totiž disponuje rozsáhlou knihovnou již předpřipravených razítek, které se skvěle hodí pro rychlou úpravu dokumentů. Zároveň ani nechybí možnost pro vytvoření vlastních custom motivů.

Kromě zmiňovaných úprav si program nadále poradí i s případným převodem PDF dokumentů do DOCX, XLSX, PPTX, obrázkových formátů (PNG, JPEG, BMP, TIFF, GIFF), textu, RTX, HTML, XML, PDF/A a řady dalších. V případě potřeby sdílení v jiném formátu stačí párkrát kliknout a máme tak kompletně hotovo. Export je navíc „okořeněn“ skvělou možností. Nechybí totiž ani OCR neboli technologie pro optické rozpoznávání znaku. V takovém případě dokáže UPDF vytáhnout přímo text i z dokumentů, v nichž je uložen například v podobě obrázku. Technologie rozpozná 40 světových jazyků a z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že funguje na výbornou.

V závěru ještě nesmíme zapomenout na nesmírně důležité funkce, s jejichž pomocí lze v rychlosti přidat ruční podpis na naše PDF dokumenty, a to konkrétně prostřednictvím trackpadu, myši či klávesnice. V takovém případě stačí zhotovit podpis a následně jej už jen přidat do potřebného souboru, například tedy do formuláře či smlouvy. Za zmínku také stojí možnost ochrany prostřednictvím hesel, díky čemuž lze jednoduše zajistit, aby se k dokumentům nedostal nikdo bez znalosti přístupových údajů. Zároveň jak už jsme zmínili výše, do UPDF mají již brzy dorazit další skvělé novinky.

Shrnutí

Pokud jste se v této recenzi dostali až sem, pak už verdikt aplikace UPDF pravděpodobně moc dobře znáte. Sami musíme uznat, že se jedná o perfektní řešení. Nejvíce z něj mohou benefitovat lidé, kteří prakticky denně pracují s dokumenty ve zmiňovaném formátu PDF, jelikož v takovém případě jim program propůjčí nespočet různých možností, které jsou zabaleny v minimalistickém prostředí.

Právě kombinace funkcí, designu a skvělé optimalizace a svižnosti dělá z UPDF naprostého krále v oblasti softwaru pro práci s PDF. Aplikace je zároveň plně optimalizována i pro novější Macy s čipy Apple Silicon. Při jejím stažení si tak můžete vybrat, zda si přejete stáhnout verzi pro Macy s CPU Intel či Apple Silicon.

Samozřejmě pokud někdo hledá profesionální nástroj pro práci s PDF, pak víceméně počítá s tím, že za něj bude muset zaplatit. Aplikace UPDF je k dostání zcela zdarma, avšak pro využití všech funkcí je nutné zaplatit plnou verzi. V takovém případě se nabízí možnost výběru. Nabízí se totiž doživotní licence za jednorázový poplatek, nebo roční plán ve formě předplatného. Když se ale podíváme na to, kolik si účtuje konkurence a na kolik vyjde UPDF, pak máme opět jasného vítěze. UPDF je totiž k dostání za podstatně nižší ceny, zatímco ostatní aplikace vás mohou klidně vyjít i na stovky eur.

Zároveň to má ještě jednu poměrně zásadní výhodu. Pokud se rozhodnete pro pořízení plné verze, tak tím zároveň získáte přístup k aplikaci doslova na všech platformách. Jednu licenci pak můžete použít nejen na Macu, ale také na telefonu (iOS, Android) či počítači (Windows), aniž byste museli platit za další a další licence.

UPDF s 40% slevou!

Ve spolupráci s vývojáři UPDF jsme si pro naše čtenáře připravili exkluzivní slevovou akci, díky které můžete na pořízení softwaru nevídaně ušetřit. Konkrétně se totiž nabízí 40% sleva na UPDF! Prakticky za polovinu si tak můžete přijít na perfektní software pro správu vašich PDF dokumentů, který vás může doprovázet už napořád na všech platformách. Jedná se tak o skvělou příležitost, jak si zpříjemnit práci s těmito soubory.

