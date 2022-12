Kvalitní PDF editor je nepostradatelnou částí softwarové výbavy. Podle čeho vybrat?

S dokumenty ve formátu PDF se můžeme setkat prakticky na každém kroku. Jedná se o bezesporu nejrozšířenější formát, který se využívá ve všech sférách s poměrně jasným cílem – rychle a snadno přenést jakýkoliv dokument. PDF má totiž nezpochybnitelné výhody. Byl vyvinut firmou Adobe s jasným cílem aneb zajistit, aby se výsledný soubor otevíral na každém zařízení stejně, bez ohledu na hardwarovou či softwarovou výbavu.

Na druhou stranu přestože je perfektní pro rychlé sdílení, není už tak přívětivý k úpravám. PDF dokumenty sice upravovat lze, ale je k tomu nutné disponovat doopravdy kvalitním softwarem. K dispozici je navíc řada různých aplikací, jenže ve většině případů se jedná o levné a ne zrovna dobře funkční řešení, která ve finále přinesou více škody než užitku. Až to může vypadat, že bez drahého programu se zkrátka neobejdeme.

V poslední době proto na sebe poutá pozornost relativně mladý program UPDF. Jedná se o jednoduchý editor PDF dokumentů s řadou doopravdy zajímavých možností, přičemž je k dostání dokonce i zcela zdarma. Co všechno umí, jak vypadá a jaké je jeho používání? Přesně na tyto body se nyní společně zaměříme.

Co vše umí UPDF

Jak už jsme zmínili výše, pojďme se podívat na to, co všechno aplikace UPDF vlastně umí. Hned z počátku musíme zcela upřímně uznat, že se jedná o doopravdy zajímavé řešení s mnoha možnostmi, což rozhodně stojí za to. Než se ale podíváme na onu „editační“ stránku softwaru, je rozhodně na místě zmínit, že UPDF funguje zároveň i jako svižný prohlížeč. Dokumenty tedy dokáže i vyobrazit a poslouží tak pro jejich otevírání. S tím také úzce souvisí možnost případné anotace. V takovém případě lze „PDFko“ o něco případně doplnit (například podpis) či jinak doupravit.

Zcela zásadní ale je, že nám UPDF umožní dokumenty upravovat. V tomto směru prakticky ani neklade žádné limity – jednoduše si poradí s úpravou všeho, samozřejmě včetně samotných textů, obrázků, vodoznaků, hypertextových odkazů či pozadí. Právě to je zcela bezkonkurenční benefit, který funguje správně, jak má. Mimo toho software taktéž poslouží i pro následnou organizaci dokumentů, jejich sloučení/rozdělení či pro konvertování. U konvertování určitě nesmíme zapomenout zmínit důležitou skutečnost. Software disponuje OCR neboli technologií pro optické rozpoznání znaků. Díky tomu dokáže při převodu automaticky detekovat text, čímž umožní s ním následně pracovat.

UPDF VS Adobe Acrobat, který z nich je lepší

Za pomyslného krále mezi softwarem pro úpravu PDF souborů lze označit Adobe Acrobat. Samozřejmě je patrné, že společnost, která se zasadila o vytvoření formátu PDF, stojí i za tímto programem. Své renomé si software získal zcela oprávněně – jedná se o nesmírně oblíbený nástroj s řadou možností. Je proto otázkou, zda proti němu obstojí zmiňovaná aplikace UPDF.

Funkce a možnosti

Hned v první řadě musíme povznést celkovou jednoduchost a svižnost aplikace UPDF, která tímto naprosto překonává konkurenční Adobe Acrobat. Adobe Acrobat totiž mnohdy působí nepřehledně a obzvláště pro nováčky je silně matoucí. Naopak UPDF razí zcela odlišný přístup a vsází na zmiňovanou jednoduchost. Veškeré možnosti jsou proto skvěle rozděleny do příslušných kategorií, což je extrémním plusem.

Důležitou roli hrají i samotné funkce, respektive to, co všechno daný program vlastně nabízí. Jelikož se v obou případech jedná o profesionální PDF editory, všechny základní potřebné funkce u nich samozřejmě najdeme. UPDF dokonce nabízí i pár drobností navíc, kdy konkrétně dominuje zejména v možnostech převádění napříč formáty. Co ale řešení naopak schází, je možnost pro vyplnění a podepsání formulářů či možnost pro zkombinování souborů do jediného PDF dokumentu. Není ale nic ztraceno. Je dobře známo, že se na těchto funkcích pracuje a měly by dorazit již nyní v prosinci 2022, respektive v lednu 2023.

Cena

Nyní si pojďme posvítit na ty nejdůležitější rozdíly. Cena je nesmírně důležitým faktorem, který je pro mnoho lidí zcela klíčový pro finální rozhodování. V tomto směru vítězí na plné čáře UPDF. Přestože je software nesmírně jednoduchý a nabízí všechny potřebné funkce, je i mnohokrát levnější.

Za roční licenci zaplatíte 29,99 $, případně za doživotní 49,99 $. Adobe Acrobat je naopak v dostání ve dvou verzích – Standard a Pro – přičemž žádná doživotní verze se nenabízí. Verze Standard vás vyjde na 155,88 $ ročně, verze Pro pak na 239,88 $. Celková suma, kterou za program necháte, se tedy rok s rokem zvyšuje kvůli modelu předplatného.

Dostupnost a kompatibilita

Určitě také nesmíme zapomenout na kompatibilitu. K čemu by nám byl totiž software, kdybychom jej nemohli nainstalovat na zařízení, se kterým pracujeme. To je částečně problém řešení Adobe Acrobat. Přestože Adobe Acrobat Pro je k dostání pro Windows, Mac, iOS i Android, verze Standard funguje pouze na Windows. Pokud se tedy řadíte mezi jablíčkáře, jste prakticky nuceni k pořízení dražší varianty. Naopak UPDF nabízí plnou podporu napříč všemi platformami. Hravě software spustíte jak na Macu či iPhonu, tak i v rámci systémů Windows a Android. pokud se chcete dozvědět více o srovnání, můžete zkontrolovat: srovnání mezi UPDF a Adobe Acrobat Pro DC.

Shrnutí: Jaký software zvolit?

Pojďme si to ještě ve stručnosti shrnout. Ačkoliv oba programy lze považovat za profesionální řešení, které z hlediska možností rozhodně nestrádají, tak i přesto jako jasný vítěz vychází aplikace UPDF. Když vezmeme v potaz poměr cena / výkon, dominance softwaru je prakticky nezpochybnitelná. Jedná se o perfektní alternativu za Adobe Acrobat, která si poradí prakticky s jakýmkoliv úkolem.

To nejlepší na tom je, že je k dostání za poměrně bezkonkurenční cenu. Aby toho ale nebylo málo, na aplikaci se také poměrně aktivně pracuje, díky čemuž jsou každý týden k dispozici další a další aktualizace. Na druhou stranu jak už jsme zmínili výše, jsou také možnosti, které UPDF (zatím) neumí. Klíčové je slovíčko zatím – momentálně se na nich totiž pracuje a již brzy by měly přijít v rámci další aktualizace.

UPDF v praxi updf aplikace pro pdf 1 updf aplikace pro pdf 2 updf aplikace pro pdf 3 updf aplikace pro pdf 4 updf aplikace pro pdf 6 updf aplikace pro pdf 7 Vstoupit do galerie

Vánoční slevy + bonus

Při příležitosti Vánoc si můžete přijít na aplikaci UPDF s parádní slevou. Nyní si můžete pořídit doživotní licenci jen za 43,99 $, k čemuž ještě získáte program aJoysoft PDF Password Remover zcela zdarma. Tato aplikace představuje perfektní řešení pro odstranění hesel z PDF dokumentů. Pokud byste si tedy uzamkli PDF soubor a zapomněli jeho heslo, nezoufejte. V takovém případě problém vyřešíte v řádu několika minus. Akce však platí jen do konce prosince 2022! Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost.

