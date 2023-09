Proč by se měl multiplatformní UPDF stát hlavním konkurentem Adobe Acrobatu

Komerční sdělení: O formátu PDF ví každý, ale málokdo ví, co to vlastně je a proč je tak oblíbený. Používá se v úřední korespondenci, jako jsou smlouvy, oznámení, životopisy, dotazníky, formuláře a mnoho dalších digitálních dokumentů. Hlavní výhodou tohoto formátu je, že zachovává rozvržení, strukturu a celý dokument identicky, ať už používáte jakýkoli prohlížeč PDF. Příjemce nemůže upravovat obsah dokumentu ani jeho rozvržení bez příslušného softwaru: editoru PDF. Původně dokázal takové soubory upravovat pouze program Adobe Acrobat, který je vynálezcem formátu PDF. Postupem času se však na trhu objevili výkonnější a cenově konkurenceschopnější vyzyvatelé. A právě zde přichází na řadu UPDF. Tento software je kompatibilní s operačními systémy Windows, macOS, Android, iOS a iPadOS a nabízí řadu funkcí pro úpravy souborů PDF podle vašich představ. A co je nejlepší? Jako bonus je tu speciální 63% sleva na licenci UPDF Pro (která obsahuje přídavný modul spravovaný umělou inteligencí) a navíc možnost vyhrát cenu v hodnotě 599 dolarů a licence zdarma.

Co nabízí UPDF?

Tento software nabízí především uživatelsky přívětivé, intuitivní rozhraní, které je přístupné všem uživatelům, dokonce i těm nejzkušenějším. Ikony jsou přehledné a přístup k jednotlivým příkazům je jednoduchý a přirozený. K dispozici jsou 3 hlavní kategorie editačních funkcí: nástroje pro prohlížení, nástroje pro anotace a nástroje pro úpravy.

Pomocí UPDF můžete spustit libovolný dokument PDF a prohlížet a číst jeho obsah. Aplikace vybízí k přijetí zobrazení miniatur nebo záložek, což usnadňuje přechod ze stránky na stránku nebo ze záložky na záložku. Můžete zvětšovat obraz, přejít přímo na stránku s jejím číslem nebo přepnout do režimu Prezentace a zobrazit PDF na celou obrazovku pro profesionální prezentace.

Stejně jako většina softwaru pro PDF obsahuje i UPDF nástroje pro anotování a komentování. Jde však dál než jeho konkurenti, protože nabízí ne méně než stovku nálepek, velké množství předdefinovaných razítek nebo razítek, která lze přizpůsobit vašim potřebám, tužky (lze přizpůsobit barvu, tloušťku a neprůhlednost) pro obtékání nebo zvýraznění prvků dokumentu, geometrické tvary, nástroje pro podtrhávání, přeškrtávání, zvýrazňování atd. Uživatelé budou mít k dispozici textová pole pro vkládání a dokonce i textová pole se šipkami, které označují, že se jedná o nadpis. A pokud jde o komentáře, je to ještě zajímavější, protože je můžete umístit kamkoli v dokumentu (a ne na okraj stránky jako mnozí konkurenti) a přizpůsobit si písmo, barvu, velikost a formátování.

Aktivací podokna Komentáře můžete zobrazit všechny uložené komentáře, takže si je můžete prohlédnout v dokumentu i v podokně Souhrn.

Pokud jde o editační nástroje, UPDF samozřejmě umožňuje upravovat text, obrázky a odkazy v předloženém dokumentu. V UPDF však máte také možnost překrýt textovou zónu (nebo obrázek) přes původní zónu. A pokud potřebujete upravit text, je automaticky identifikováno a vybráno písmo. Nemusíte si tedy dělat starosti s kompatibilitou písma.

A pokud náhodou není text v dokumentu editovatelný, můžete aktivovat přídavný modul pro rozpoznávání znaků (OCR), který si můžete stáhnout a nainstalovat jako zásuvný modul (pro verze pro stolní počítače), takže váš soubor může být naskenován, aby byl nerozpoznaný text identifikován a čitelný a editovatelný. Systém skenování a rozpoznávání znaků najdete také v mobilní aplikaci pro iOS, která umožňuje převést jakýkoli naskenovaný obrazový dokument do formátu PDF. K dispozici je několik možností převodu. Obrázky lze komprimovat (pro zmenšení souboru), lze zachovat čísla stránek, záhlaví a zápatí, barvy pozadí lze zachovat na všech stránkách, pouze na aktuální stránce atd.

Co se týče funkcí, zatím jsme se nezabývali vším, co UPDF nabízí. Tento editor PDF nabízí také cloudový prostor pro ukládání dokumentů na zabezpečené servery, takže k nim můžete přistupovat z libovolné pracovní stanice, podpisový systém, nástroje pro spolupráci při sdílení dokumentů a jejich společné úpravy, ochranu heslem, odesílání e-mailem, export do různých formátů (s možností převodu PDF do Wordu, Excelu, CSV, obrázku, XML a mnoha dalších formátů), organizaci a ořezávání stránek a vyplňování formulářů pro vytváření dynamických formulářů pro optimalizaci sběru dat.

Existuje však jedna funkce, která si zaslouží veškerou naši pozornost a kterou má UPDF jako jeden z mála vydavatelů PDF: umělá inteligence. V současné době je středem všech kontroverzí společnost UPDF, která se rozhodla integrovat umělou inteligenci do svého vlajkového softwaru a nabídnout tak svým uživatelům nepopiratelné zvýšení produktivity. Abyste mohli využívat funkce umělé inteligence, UPDF AI vás nejprve vyzve k nahrání dokumentu do UPDF AI a poté vám různými způsoby pomůže. Nástroj je schopen překládat text do různých jazyků, extrahovat klíčové údaje pro sepsání shrnutí, vysvětlit určité pojmy nebo dokonce generovat články související s dokumentem.

UPDF VS Adobe Acrobat Pro: jak student překoná mistra?

Adobe Acrobat Pro je jistě etalonem editoru PDF pro profesionály, ale zdaleka se nepoužívá tak snadno a ergonomicky jako UPDF, nemluvě o poměru cena/výkon, který je jednoznačně ve prospěch UPDF. A pokud pro svou práci potřebujete vysoce výkonnou umělou inteligenci, UPDF do svého softwarového řešení integruje přesnější a rychlejší umělou inteligenci. UPDF VS Adobe Acrobat Pro! Nechť souboj začne!

Z hlediska základních funkcí je mezi oběma editory jen málo rozdílů. K dispozici máte nástroje pro úpravu textu, obrázků a odkazů v existujících dokumentech a také nástroje pro anotace a komentáře. Jen upozorňujeme, že Adobe Acrobat v porovnání s UPDF nenabízí přizpůsobitelný systém razítek UPDF. Prohlížeče umožňují snadnou navigaci po stránkách, ale UPDF jako jediný nabízí zobrazení prezentací. To je důležitá možnost pro profesionály, kteří nepotřebují software třetích stran ke spuštění prezentace z dokumentu PDF.

Pokud jde o možnosti správy práv a autorizací, digitálních podpisů a zvukových a obrazových příloh, má výhodu Adobe Acrobat… To jsou však velmi pokročilé možnosti, které si v závislosti na potřebách uživatelů nemusí zasloužit tak vysoký poplatek za předplatné.

Důležité je vždy porovnat řešení a jejich funkce s ohledem na jejich využití a cenu.

Pokud jde o cenu, oba vydavatelé nabízejí předplatné, abyste mohli využívat jejich nástroje pro práci s PDF, ale to je jediné kritérium, které mají společné. UPDF navíc nabízí trvalou licenci pro doživotní přístup ke všem svým funkcím. Všimněte si, že nástroje pro umělou inteligenci jsou součástí samostatného předplatného nebo jsou přidány k předplatnému UPDF Pro. A pokud si pořídíte předplatné UPDF, budete moci nástroje používat na 4 svých zařízeních, což je ideální pro instalaci na chytrý telefon, rodinný počítač, kancelářský počítač atd.

Dalším významným rozdílem je, že Adobe Acrobat Pro není k dispozici jako mobilní aplikace, na rozdíl od UPDF, který má mobilní aplikace pro Android a iOS. Společnost Adobe nabízí mobilní aplikace pro prohlížeč PDF Adobe Acrobat Reader, pro podepisování dokumentů pomocí aplikace Acrobat Sign a pro digitalizaci obrázku do dokumentu PDF, ale přímo pro chytrý telefon nebo tablet nenabízí žádnou editační funkci.

Samozřejmě existuje bezplatný software, který vám může posloužit k několika poznámkám nebo k prohlížení dokumentů PDF, ale jeho editační funkce jsou většinou velmi omezené a stejně si pak budete muset předplatit nebo zakoupit licenci. S UPDF získáte bezplatnou verzi, kterou si můžete vyzkoušet se všemi jejími funkcemi. Jediným omezením je, že váš dokument bude opatřen vodoznakem a úložný prostor na UPDF Cloud je 1 GB. Budete mít k dispozici 2 bezplatné konverze denně a funkce OCR pro konverzi naskenovaného PDF neuloží dokument.

Jak mohu využít nabídky UPDF?

Můžete využít bezplatnou verzi UPDF a vyzkoušet si všechny nástroje, od prohlížeče (stále zdarma) až po komentáře, konverzi, ochranu heslem a především AI. Málokdy se setkáte s tak komplexními bezplatnými verzemi bez přílišných omezení. Pokud se však rozhodnete přejít na verzi Pro, která (mimochodem) stojí pouhých 12 % ceny licence Adobe Acrobat Pro, budete moci využívat ukládání změn do souborů PDF bez vodoznaku, neomezené používání všech funkcí a až 10 GB cloudového úložiště (a dalších 10 GB s rozšířením AI). Všechny aktualizace a vylepšení budou samozřejmě zdarma.

Vydavatel UPDF Superace pravidelně zveřejňuje atraktivní nabídky předplatného a slevy na své produkty, ale tentokrát jde ještě o krok dál a nabízí nejen exkluzivní slevu 63 % na předplatné UPDF Pro, ale také možnost vyhrát iPad Air v hodnotě 599 dolarů, high-tech předměty, jako jsou Apple Watch, dárkové karty v různých hodnotách, šablony PDF zdarma a mnoho dalších cen.