Pitaka představila novou řadu příslušenství pro AirTagy a iPady, obsahuje i skrytý zapalovač

K Apple produktům seženete celou řadu příslušenství. Váš oblíbený jablečný přístroj tedy může být (s nadsázkou řečeno) se správným příslušenstvím po designové stránce zcela změněn. Známým a kvalitním výrobcem příslušenství je také Pitaka. Tato společnost v minulém týdnu uspořádala živou akci Ecosystem. Na ní představila novou produktovou řadu nazvanou Pita!Tag určenou pochopitelně pro AirTag. Dále pak nové pouzdro FlipBook pro iPady.

Pita!Tag je navržen tak, aby byl přenosný, kompaktní a uživatel k němu měl snadný přístup. V této řadě jsou k nalezení tři produkty. Tag for Multi-tool, Pita!Tag for Cable, and Pita!Tag for Lighter. První jmenovaný je stylový přívěšek na klíče, v němž naleznete také štěrbinový šroubovák, křížový šroubovák, imbusový klíč a kapesní nůž. Druhý produkt pak nabízí kabel USB-C to Lightning s certifikací MFi, Poslední pak, jak už název napovídá, se hodí pro kuřáky, neboť obsahuje zapalovač. Leckdo také ocení pouzdro FlipBook Case pro iPad Pro a Magic Keyboard. Po složení tento produkt vypadá jako stylová formální taška. Bonusem je, že abyste mohli s iPadem pracovat, nemusíte jej vyjmout. Vše je navrženo tak, aby iPad mohl být neustále ve FlipBooku. Jak se vám nové příslušenství Pitaka zamlouvá?

Produkty Pitaka lze zakoupit například zde