Recenze FIXED Tag Stick: Levnější AirTag s USB-C nabíjením

Lokátory předmětů se staly zejména po příchodu Apple AirTagů naprostým fenoménem, který lidé využívají pro nejrůznější potřeby. Výrobci příslušenství jsou si samozřejmě této skutečnosti velmi dobře vědomi a tak sami přichází s nejrůznějšími neotřelými řešeními, kterými se snaží AirTagu konkurovat. A nutno podotknout, že český výrobce příslušenství FIXED je v tomto směru dle mého názoru na naprosté špici. Ve své nabídce má totiž řadu lokátorů, které dokáží uživatelsky zaujmout ať už funkcemi či cenou. Jeden takový mi nedávno dorazil i do redakce na vyzkoušení a musím říci, že jsem si jej velmi rychle oblíbil. Pojďte se tedy společně se mnou seznámit s FIXED Tag Stick.
Technické specifikace, zpracování a design
FIXED Tag Stick je na první pohled velmi nenápadné zařízení, což je dle mého názoru přesně to, co od chytrého lokátoru chcete. Malé tělo, jednoduchý tvar a silikonové poutko, které nepůsobí jako laciný doplněk, ale jako promyšlená součást celku jsou prostě fajn kombinací, která je navíc velmi praktická. V ruce je Tag Stick lehký, nikde netlačí a po připnutí ke klíčům nebo batohu o něm prakticky nevíte. A to je u podobného příslušenství klíčové, protože cokoliv většího nebo těžšího začne dříve či později překážet.
Velkou výhodou je oficiální podpora sítě Apple Find My. Nejsou tedy třeba žádné alternativní aplikace, žádné kompromisy, žádná nejistota, jestli to bude fungovat i za rok, protože vše je z hlediska software řešeno integrací do sítě Applu, na kterou je spoleh. Přidání do aplikace Najít je pak otázkou chvilky a celé nastavení zvládne během pár desítek sekund naprosto každý. A jakmile je Tag Stick spárovaný, chová se takřka stejně jako AirTag, jen v trochu jiném fyzickém provedení. Záměrně nicméně říkám „takřka“, jelikož kvůli absenci čipu U1/U2 není k dispozici možnost místního hledání, kdy byste lokátor našli s přesností na centimetry. Zde se ale sluší říci, že tyto čipy jsou exkluzivitou Applu a tudíž nelze úplně říci, že se jedná o nedostatek FIXED řešení, jelikož tímto nedostatkem trpí vlastně všechny lokátory až na AirTag.
FIXED zvolil u tohoto modelu nabíjecí akumulátor místo výměnné baterie, což osobně považuji za naprosto perfektní rozhodnutí. USB-C nabíjení je totiž dnes standard a není nic pohodlnějšího než lokátor jednou za čas prostě připojit ke stejnému kabelu, kterým nabíjíte telefon nebo sluchátka. Výdrž až tři měsíce na jedno nabití zní rozumně a v praxi nepůsobí jako omezení. Diskrétní LED indikace pak jasně napoví, kdy je čas dobít.
Jasně, někdo může namítat, že 3 měsíce u dobíjecího akumulátoru versus zhruba 1 rok u CR2032 baterii z AirTagů a dalších podobných lokátorů je bída, ale osobně tedy radši jedou za čas lokátor nabiju, než abych byl otrok neustálého kupování baterií. Respektive, nevím jak vy, ale mě se úplně CR2032 baterky doma po tunách neválí a myslet na jejich včasné pořízení se mi úplně nechce.
Za zmínku stojí i drobnosti jako krytka proti prachu nebo pevné silikonové poutko, které drží opravdu jistě. Tag Stick i díky tomu nepůsobí jako křehká elektronika, ale jako doplněk, který má zvládnout každodenní zacházení, házení do batohu i občasný pád.
Fotogalerie
Testování
Tag Stick jsem používal primárně na klíčích a občas v batohu s technikou, což jsou v mém životě dva scénáře, kde dává chytrý lokátor největší smysl. V obou případech pak fungoval přesně tak, jak očekáváte, a hlavně tak, jak jste zvyklí z ekosystému Applu. Poloha se v aplikaci Najít aktualizuje spolehlivě a v okamžiku, kdy se vzdálíte od označené věci, přijde upozornění na iPhone.
Velmi praktická je i možnost lokátor prozvonit. Zvuková signalizace je dostatečně hlasitá na to, abyste Tag Stick našli třeba mezi polštáři na gauči nebo na dně batohu. Nejde přitom o žádné jemné pípání, ale o tón, který skutečně slyšíte. V kombinaci s přesnou polohou v aplikaci Najít je hledání otázkou několika vteřin.
Silnou stránkou je samozřejmě samotná síť Apple zařízení. Jakmile se Tag Stick ocitne mimo dosah vašeho telefonu, automaticky využívá miliony iPhonů, iPadů a Maců po celém světě. V praxi to znamená, že šance na dohledání ztracené věci je výrazně vyšší než u lokátorů s vlastní, omezenou sítí. Jasně, když věc spojenou s Tag Stick ztratíte někde uprostřed lesa, pak bude dohledání složitější (tedy, jak se to vezme, když v Najít zůstane poslední poloha vašeho předmětu), ale pokud se pohybujete na místech s vyšší koncentrací lidí, je prakticky jisté, že o sobě lokátor dokáže dát skrze něčí Apple produkt vědět.
Během testování jsem neměl problém ani s výdrží. Tag Stick si běží tiše na pozadí, nijak neobtěžuje a nemusíte ho hlídat. Když přijde čas nabíjení, prostě ho na chvíli připojíte k USB-C a je hotovo. Žádné řešení baterií, žádné další nákupy. Za mě tedy opravdu příjemný gadget, na který si člověk zvykne opravdu rychle.
Resumé
FIXED Tag Stick je chytrý lokátor, který sází na jednoduchost a funkčnost, a právě tím boduje. Nenabízí experimenty ani vlastní ekosystém, ale plně využívá to nejlepší, co Apple dlouhodobě nabízí. Díky kompaktním rozměrům, odolnému poutku a pohodlnému nabíjení se z něj velmi rychle stane doplněk, který berete jako samozřejmost.
Pokud tedy hledáte alternativu k AirTagu, která funguje stejně spolehlivě, ale nabízí jiné provedení a nabíjecí akumulátor místo výměnné baterie, dává FIXED Tag Stick velký smysl. Je to přesně ten typ příslušenství, které si pořídíte nenápadně, ale po čase zjistíte, že bez něj už byste se obešli jen těžko.