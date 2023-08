Recenze AlzaGuard Hero Tag: O třetinu levnější skvělá alternativa k AirTagu

Alza se posledních pár let snaží přinášet čím dál tím větší množství výrobků pod vlastní značkou, kterou rozdělila do několika kategorií. My se dnes podíváme na produkt ze sekce AlzaGuard, kde typicky najdete především obaly a ochranná skla. Tentokrát se však podíváme na takzvaný AlzaGuard Hero Tag, což je v podstatě obdoba AirTagu od Applu, která je však výrazně levnější a nabízí to stejné, co AirTag s výjimkou místního hledání.

AlzaGuard Hero Tag vám domů dorazí v malé papírové krabičce, ve které najdete jednak návod a také bezpečně zabalený samotný Hero Tag, který je v podstatě přívěškem na klíče nebo na cokoli, co vás napadne. Můžete si vybrat, zda chcete bílou nebo černou barvu a pokud jej chcete používat jinak než jako přívešek, pak stačí poslední očko řetízku odháknout a máte jej bez řemínku, stejně jako klasický AirTag. Samotné zpracování je velmi jednoduché a jedná se o kus plastu, ve kterém je zabalena veškerá elektronika. Z jedné strany jsou pak dvířka pro výměnu baterie a z druhé strany pak vidíte logo a trojici malých dírek, přes které je slyšet reproduktor v případě vyhledávání předmětu. Uvnitř se pak nachází Bluetooth 5.2 a celý Hero Tag splňuje ochranu IP66.

Uvnitř Hero Tag najdete baterii CR2032, kterou stačí měnit jednou za rok. Na rozdíl od AirTagu navíc v tomto případě vidíte aktuální stav baterie přímo v aplikaci Najít. Ano, to hlavní, co dělá AlzaGuard Hero Tag zajímavým, je právě podpora Apple Find My, respektive Najít. Do nativní aplikace ve vašem iPhone stačí přidat předmět a zapnout AlzaGuard Hero Tag pomocí vytrhnutí plastové ochrany baterie. Poté se telefon s Hero Tag okamžitě spojí a začne fungovat na stejném principu jako klasický AirTag. Vysvětlovat princip AirTagu je zřejmě zbytečné, ale přece jen alespoň ve zkratce uvedu, že Hero Tag ani klasický AirTag nemají žádné GPS a spoléhají na ostatní iOS zařízení, která se pohybují v jejich okolí a díky tomu upozorní svého majitele na to, kde se zrovna nachází.

Pokud tedy někde zapomenete například peněženku nebo kabelku, ve které máte Hero Tag, pak pokud kolem ní projde někdo s iOS zařízením, automaticky se odešle její poloha do vašeho telefonu. Nastavit lze i takzvaný režim zapomenutí, kdy vás předmět upozorní na to, že jste se od něj vzdálili. Pokud navíc Hero Tag ztratíte, lze jej přepnout do takzvaného režimu „ztracení“, kdy lidé v jejím okolí uvidí vaše kontaktní informace a zprávu o tom, že je předmět ztracen. V případě vyhledávání předmětu stačí v aplikaci Najít zjistit, kde se předmět nachází na mapě a místo místního vyhledávání můžete nechat Hero Tag vydávat pípání, které je slyšet na zhruba 10 metrů daleko.

Cena AlzaGuard Hero Tag je 599Kč, pokud máte alespoň bronzové ceny na Alza.cz nebo Alza.sk pak vás vyjde AlzaGuard Hero Tag na 504Kč včetně DPH. Pokud pak máte ISIC, lze jej sehnat dokonce za něco okolo 300Kč, což už je skutečně skvělá cena. I plná cena je zhruba o třetinu nižší, než za jakou se dá nejlevněji pořídit AirTag. Pokud vám nejde o místní hledání, které je to jediné co AirTag umí navíc oproti AlzaGuard Hero Tag, pak není důvod kupovat dražší AirTag a bohatě si vystačíte s AlzaGuard. Ten má v sobě navíc přímo integrovaný přívěšek na klíče, což je věc, kterou u AirTagu musíte dokupovat zvlášť.

