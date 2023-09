Recenze FIXED Tag: Velmi zdařilá alternativa k AirTagu

Lokalizátory se těší v posledních letech zejména díky příchodu AirTagu velké popularitě, která navíc neustále stoupá. Vzhledem k užitečnosti těchto gadgetů se však není čemu divit. Vždyť trn z paty dokáží svým majitelům vytrhnout mnohdy jako máloco. Byla by však chyba si myslet, že svět lokalizátorů se točí jen kolem AirTagů a že pro jablíčkáře nemá smysl nic jiného než právě lokalizátor od Applu. Se svým řešením totiž přišla před časem i česká firma FIXED a jelikož mi poslala dva kousky na testování a já s nimi prožil kus léta, je na čase vše zhodnotit.

Technické specifikace, zpracování a design

Jelikož je FIXED Tag alternativou k Apple AirTagu, z logiky věci se jedná o velmi drobné zařízení. Namísto kruhového těla má však tělo čtvercové se zaoblenými rohy, přičemž rozměry Tagu jsou 39 x 39 x 7 mm při hmotnosti 11 gramů. Pokud vás pak zajímá přímé srovnání s AirTagem, jeho průměr je 31,9 mm, tloušťka 8 mm a hmotnost taktéž 11 gramů. Velikostně se tedy jedná o velmi blízká zařízení. Fajn je nicméně to, že zatímco k AirTagu je potřeba dokoupit klíčenku či poutko kvůli připevnění k předmětu, což jeho rozměry nafoukne, u FIXED Tagu tomu tak není. Disponuje totiž otvorem, do kterého stačí jednoduše provléct kroužek či karabinku a připevnění je za vás vyřešeno snadno a rychle.

Lokalizátory FIXED Tag a AirTag si jsou svým způsobem podobné i z hlediska použitých materiálů. To proto, že u obou výrobci vsadili na kombinaci plastu a kovu, byť v trochu jiném stylu. Zatímco AirTag má totiž polovinu kovovou a polovinu plastovou, FIXED Tag disponuje kovovým rámečkem, který obepíná plastové boky. A musím říci, že toto řešení je za mě rozhodně vhodnější než to, které využívá Apple. Jasně, bavíme se o designově rozdílných produktech a je tedy jasné, že kdyby chtěl Apple u AirTagu taktéž kovový rámeček, výsledný produkt by vypadal jinak než vidíme nyní. Nicméně možná by to úplně od věci nebylo, jelikož kovová strana AirTagu je doslova magnetem na škrábance, které se mi na ní podařilo upřímně řečeno nachytat hned poté, co mi před lety dorazil na testování. To se mi ale u FIXED Tagu nestalo a to jej používám v posledních týdnech takřka na denní bázi. Zde však jeho výhody spojené s designem nekončí. Sluší se totiž vyzdvihnout i to, že je na výběr jak z bílé, tak i černé varianty (samozřejmě s odpovídajícím odstínem kovového rámečku), díky čemuž se tak lokalizátor lépe přizpůsobí vašim předmětům. Já mám třeba jeden černý na černých klíčích od auta a musím říci, že ty nyní vypadají lépe než když mi na nich visel AirTag. Nicméně uznávám, že je to dost věcí vkusu.

V čem naopak FIXED Tag na AirTag ztrácí, je jeho voděodolnost. Zatímco řešení od Applu totiž nabízí odolnost IP67, tedy by mělo přežít až třicetiminutové ponoření do vody v hloubce 1 metr, FIXED Tag disponuje „jen“ odolností IP66, tedy ochranou proti intenzivně tryskající vodě. Je nicméně otázkou, nakolik je vlastně tento rozdíl důležitý, jelikož běžné situace typu déšť zvládnou oba lokalizátory stejně hravě a upřímně, že by někdo něco opatřené AirTagem hledal pod vodou jsem ještě neslyšel. O trochu bolavějším nedostatkem FIXED Tagu je pak absence čipu U1, kvůli které jej nelze místně vyhledávat v aplikaci Apple Najít. Zde je nicméně třeba jedním dechem dodat, že čip U1 nemá k dispozici žádný jiný lokalizátor než AirTag, jelikož si jej Apple bedlivě střeží pro sebe coby exkluzivitu. V tomto směru tedy FIXED více udělat nemohl.

Jak jsem již nakousl výše, FIXED Tag využívá síť Apple Najít spolu se stejnojmennou nativní aplikací dostupnou na iPhonech, iPadech, Apple Watch či Macích. Výrobce pro něj totiž získal od Applu oficiální „Work with Apple Find My“ certifikaci, čímž jej do své sítě vpustil. Ačkoliv upřímně netuším, jaké úsilí se skrývá za získáním této certifikace, musím říci, že se společnosti FIXED rozhodně vyplatí, jelikož právě díky schopnosti využít síť Najít je Tag prakticky stejně využitelný jako právě AirTag – tedy samozřejmě s výjimkou výše zmíněného místního hledání. To jinými slovy znamená, že Tag není omezen Bluetooth dosahem vašeho iPhonu či čímkoliv podobným, jelikož je v Najít „vidět“ díky tomu, že jsou jeho signál schopna zachytit i cizí Apple zařízení a dát o jeho poloze vědět skrze servery Applu přímo vám do aplikace.

Proč mám tendenci FIXED za tento krok chválit? To proto, že jsem před lety testoval jeho lokalizátor Smile, tedy předchůdce nynějšího Tagu, ke kterému byla „přibalována“ doprovodná aplikace. Háček však byl v tom, že kvůli absenci podpory Najít (tehdy to ještě Apple ani neumožňoval) jste byli omezení jen na dosah Bluetooth a celé řešení bylo proto tak trochu neohrabané – tedy dnešní optikou, kdy víme, že lze lokalizátory napojit třeba právě na Najít. Když tedy tehdy lokalizátor přerušil spojení s Bluetoothem telefonu a vy jste si toho nevšimli skrze notifikaci, na mapce jste viděli „jen“ místo, kde se odpojil a nikoliv to, kde se právě nacházel. Jakákoliv využitelnost pro sledování vozu, zavazadel a tak podobně například po krádeži tedy byla vyloučena. Je proto super, že nyní FIXED využil možností, které nyní Apple nabízí, a vydal se cestou, která dává skutečně smysl – tedy cestou integrace Tagu do Apple Najít.

Testování

Přestože nejsem zapomnětlivý, AirTagy jsem si prakticky hned po jejich představení velmi oblíbil, protože člověku dokáži dodat příjemný pocit jistoty. Přeci jen, ztratit někde na výletě daleko od domova klíče od auta úplně komfortní není, stejně jako naštve zavazadlo zapomenuté ve hromadné dopravě či kavárně, nedej Bože krádež. Přesně z toho důvodu jsem si tak AirTagy připevnil a nastrkal do řady předmětu denní potřeby, takže mi nechybí třeba právě na klíčích, batohu, v autě a tak podobně. Když proto FIXED přišel se svým Tagem, byl jsem velmi zvědavý na to, jaká je jeho funkčnost a zda skutečně dokáže zastoupit ve většině situací AirTag. Tím spíš, když stojí jen 699 Kč v balení s jedním kusem oproti 990 Kč (vycházíme z ceny na českém Apple Online Storu) za jeden AirTag. K dispozici je ale i set skládající se ze dvou kusů vycházející na 1299 Kč (tedy jeden FIXED Tag vyjde na 649,40 Kč), zatímco AirTagy lze koupit ve 4packu za 3290 Kč (tedy jeden AirTag v takovém případě vyjde na 822,50 Kč). A nyní již mohu říci, že FIXED Tag obstál na výbornou.

Vlastně upřímně přemýšlím nad tím, jak testování produktu jako takové popsat. FIXED Tag je totiž ve výsledku přesně tím typem produktu, který k něčemu připevníte a pak o něm nevíte do doby, než o něm vědět potřebujete – tedy třeba do kontroly polohy daného předmětu a tak podobně. Ta je díky bezchybné komunikaci Tagu se sítí Najít zcela bezproblémová, jelikož polohu v Najít vidíte se stejnou přesností i aktuálností, jako kdyby ji tam posílal AirTag. FIXED Tag navíc interaguje stejně intenzivně jako AirTag i s cizími Apple produkty, díky čemuž není problém jeho polohu sledovat i ve chvíli, kdy už jej máte mimo dosah. Vyzkoušel jsem si to jednoduše tak, že jsem batoh s Tagem poslal na procházku po městě s mou přítelkyní, kterou jsem díky Tagu mohl velmi jednoduše trackovat, jelikož lokalizátor interagoval s Apple produkty lidí, které ve městě míjela. A pro rýpaly, přítelkyně jednak o Tagu v batohu věděla a jednak samozřejmě obdržela notifikaci o tom, že se s ní pohybuje potenciálně nebezpečný předmět, který není propojen s jejím Apple ID.

Když v předešlém odstavci píšu, že je FIXED Tag bez problému srovnatelný s AirTagem z hlediska funkčnosti, myslím tím až na využití místního hledání skutečně vše. Počítat zde tedy můžete jak s režimy pro aktivaci v případě ztráty, tak s možností nechat si oznámit vzdálení se od lokalizátoru, čímž se eliminuje možnost jeho potenciálního zapomenutí. Když k tomu navíc přičtu OTA aktualizace firmwaru, možnost si FIXED Tag pojmenovat a zobrazovat na mapě dle vašich preferencí či až roční výdrž baterie, není zde vlastně co ve srovnání s AirTagem vytýkat.

Přestože chybí Tagu možnost místního vyhledávání, není třeba v případě, že potřebujete cokoliv spojené s FIXED Tagem rychle najít, hned zoufat. To proto, že lokalizátor disponuje stejně jako AirTag reproduktorem, takže si jej můžete přes aplikaci Najít jednoduše „prozvonit“ a pak už jen jít za zvukem. Navíc se nebojím říci, že reproduktor ve FIXED Tagu je oproti AirTagu mírně hlasitější, ale hlavně melodie, kterou přehrává, je dle mého pronikavější a člověk je tedy schopný jej rychleji vyhledat, je-li to potřeba.

Je tu nicméně jedna věc, kterou jsem na Tagu „na první dobrou“ úplně nepochopil. Lokalizátor totiž disponuje poměrně výrazným tlačítkem na svém těle, které však samo o sobě slouží na první pohled jen k aktivaci párování s telefonem. Respektive, po spárování s iPhonem vám po stisknutí tlačítka přehraje lokalizátor pár tónů. Nicméně v případě, že najdete cizí lokátor (ať už náhodně třeba na zemi, nebo v kapse svého batohu, když vás někdo bude chtít šmírovat), aplikace Najít na to nejen že upozorní, ale zobrazí i návod, jak se spojit s majitelem – a po stisku právě tohoto tlačítka se zobrazí kontaktní údaje majitele. A pokud vás někdo šmíruje, aplikace Najít ukáže návod, jak tag deaktivovat – tedy tlačítko tu slouží pro vypnutí Tagu a zabránění dalšího šmírování. Využitelnost tu tedy přeci jen je – tlačítko totiž de facto kopíruje NFC funkce v AirTagu. Mnohem víc by se mi nicméně líbilo například to, kdybych si mohl po stisknutí tlačítka na lokalizátoru „prozvonit“ telefon a snáz jej tak najít, jak to šlo u výše zmíněného FIXED Smile, tedy předchůdce tohoto Tagu. Jinými slovy, kdyby tlačítko šlo využít ještě víc. Integrace lokalizátoru do Najít a tedy možnost vynechání samostatné aplikace však této vychytávce zřejmě zavírá dveře.

Resumé

Zhodnotit FIXED Tag po několika týdnech testování je pro mě ve své postatě naprostá hračka. Jedná se totiž o velmi spolehlivou alternativu k AirTagu, která dává díky nižší ceně velký smysl. Jediným neduhem je absence podpory místního hledání, avšak jak jsem psal výše, pokud tuto funkci nevyužíváte a víte, že využívat ani nebudete, nemusí tato věc vůbec mrzet, protože alespoň hrubě polohu lokalizátoru tak jako tak najdete. Když navíc vezmu v potaz fakt, že k Tagu není již potřeba dokupovat žádné další příslušenství pro připevnění, dostávám produkt, který má alespoň v mých očích a alespoň pro mě osobně ještě větší smysl než AirTag, tedy minimálně poměrem cena – výkon – můj styl používání. Tento lokalizátor se tedy rozhodně nebojím doporučit, protože jej sám z klíčů už nesundám a do budoucna jej budu pro své další věci kupovat namísto AirTagu.

