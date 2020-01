Recenze Pitaka MagEZ: minimalistický obal, který skvěle ladí s karbonem!

Pokud hledáte minimalistický obal na iPhone a zároveň patříte mezi milovníky karbonu a podobných materiálů, pak je Pitaka něco, co vás jistě osloví. Osobně jsem viděl reklamu na tyto obaly na sociálních sítích a řekl jsem si, že je musím vyzkoušet. Pitaka nabízí trojici obalů pro nejnovější iPhone 11 a iPhone 11 Pro. Jedná se konkrétně o modely s označením MagEZ Case, MagEZ Case Pro a Air Case. Model s označením Pro je skutečně pevný obal, kryjící všechny části telefonu s výjimkou displeje a je určen spíše pro chvíle, kdy se svým telefonem vyrazíte na snowboard, kolo a tak podobně.

Obaly MagEZ case a Air Case se liší jednak váhou a tloušťkou, ale také v případě Air Case absencí jakéhokoli kovu, díky čemuž nejsou kompatibilní s magnetickými držáky. Osobně jsem sáhl po obalu MagEZ, který váží 14 gramů a tloušťka obalu je 0,85mm. Obal je tak tenký, že okolo vystouplých čoček fotoaparátu musí mít speciální výstupek, aby byly čočky chráněny. Právě extrémně nízká váha a tloušťka jsou to, čím Pitaka vyniká.

Samotný obal vám dorazí v pevné krabičce a součástí balení je také dvojice nálepek, které máte v případě nutnosti nalepit na vnitřní stranu obalu, v případě, že by vzhledem k přesnosti na desetiny milimetru obal nepasoval přesně na telefon. U mě tento problém nenastal, ale chápu, že v případě obalu, který je tlustý méně než jeden milimetr, se může stát, že nemusí vše doléhat dokonale. Naštěstí pokud se to stane, řešení je velmi snadné a je přímo v balení. Obal se na telefon jednoduše nacvakne a přilne k němu jako by byl jeho součástí. Rozhodně se nejedná o obal, který byste několikrát za den nebo týden sundávali a měnili za jiný. Obal je na telefonu totiž skutečně velmi pevně přitisknutý a sundávání není až taková legrace, jak byste si v případě častých výměn představovali. Pitaka MagEZ kryje celou zadní část telefonu stejně jako jeho boky. Ovšem co se týká vrchní a spodní části, ta je obnažena. Stejně tak jsou v obalu výřezy na tlačítka, která jsou také nechráněna.

Obaly Pitaka jsou vyrobeny z materiálu s názvem Aramid, což je žáruvzdorný syntetický materiál, vyvinutý v roce 1961 americkou vědkyní. Používá se dodnes v rámci leteckého a vojenského průmyslu, kde je využíván jako náhrada škodlivého azbestu, a to díky svým vlastnostem. Armáda jej používá na výrobu neprůstřelných vest. Materiál je extrémně odolný a přitom lehký. Aramid je na pohled velmi podobný karbonu, od toho se však zásadně liší. Zatímco karbonová vlákna jsou extrémně silná v tahu a stlačení, jsou na druhou stranu také velmi křehká. Pokud sledujete například závody F1, je vám jasné, že vytvořit z karbonu obal na telefonu není příliš inteligentní řešení. Stačí totiž jeden pád a obal můžete zamést smetáčkem. Oproti tomu je Aramid pružnější a tvrdší, díky čemuž se na obaly skvěle hodí. Na první pohled je pak Aramid od karbonu téměř k nerozeznání a liší se většinou jen povrchovou úpravou.

Právě ta je u obalů Pitaka to nejlepší, kromě minimalistického designu, co obal přináší. Obal v ruce absolutně neklouže, skvěle drží, a i když máte vlhké ruce nehrozí, že vám vyklouzne z ruky. Pocitově bych jej přirovnal k magnéziu nebo křídě, kterou používají gymnasté, aby jim náčiní neklouzalo v ruce. Rozhodně je důležité si uvědomit, že se v případě této verze obalu jedná spíše o stylovou záležitost, která dokáže ochránit před poškrábáním bočních částí a zad telefonu. Display v případě pádu zůstává zcela nechráněný a obal se nehodí ani pro ty, kteří jsou zvyklí pokládat telefon displejem dolů. Kryt totiž skutečně přes display nepřečuhuje ani o miliontinu milimetru a telefon tak leží vždy přímo na displeji. Telefon je samozřejmě díky velmi pevnému krytu celkově zpevněný a chráněna jsou jeho záda a velmi dobře také čočky fotoaparátu, které okolo sebe mají vyvýšený rámeček.

Pokud milujete karbon a podobné materiály, je Pitaka zajímavým řešením, jak sladit telefon s vaším vozem nebo jej proměnit v zajímavou stylovku. Na druhou stranu je však potřeba vždy pamatovat na to, že pokud chcete telefon skutečně chránit důkladně, musíte sáhnout po verzi s označením Pro. Ostatní varianty totiž kryjí skutečně jen nutné minimum. To, co však chrání, chrání perfektně a obal sám o sobě se jen tak nepoškrábe ani jinak nepoškodí. Pokud tedy telefon nosíte bez obalu a přemýšlíte nad stylovou, minimalistickou možností, jak mu dát alespoň nějaký kryt, je tu Pitaka MagEZ Case. Jestli se o telefon bojíte a chcete je ochránit skutečně ve všech jeho částech, pak sáhněte po modelu s označením MagEZ Case Pro.