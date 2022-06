Válka mezi regulačními úřady a Applem je v následujících letech nevyhnutelná

Minulý týden se konala konference Data, Technology and Analytics Conference 2022, kterou pořádal britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trh (CMA). Na této konferenci se sešli globální odborníci a vůdci politiky hospodářské soutěže s tím, aby společně hovořili o různých tématech v tomto odvětví. Řeč byla například o duopolu Applu a Googlu na trhu s mobilními telefony, což bylo mimo jiné zjištěno a potvrzeno před pár týdny samotným CMA, který zveřejnil celoroční studii o mobilních ekosystémech od těchto dvou společností. Tato studie pouze potvrdila to, co už se delší dobu ví – Apple a Google si s největší pravděpodobností udrží své postavení na trhu, a dokonce ho ještě zlepší, což ale samozřejmě omezí hospodářskou soutěž a inovace.

Na zmíněné konferenci pořádané CMA měl svého zástupce také Apple. Konkrétně se jednalo o ředitelku oddělení pro ochranu soukromí z jablečné společnosti, Jane Horvath. Ta se rozpovídala o důležitosti soukromí v odvětví, ve kterém Apple působí, a nebála se ochranu soukromí a bezpečnost srovnat i s konkurencí. Konkrétně Jane Horvath hovořila třeba o vývoji aplikace Zdraví pro Apple Watch ještě několik let před uvedením, aby došlo ke stoprocentnímu zabezpečení a ochraně dat uživatelů. Kromě toho nezapomněla ani na transparentnost sledování v aplikacích (ATT), součástí které jsou žádosti aplikací o povolení sledování v rámci iOS a iPadOS.

Profesor Damien Geradin z univerzity v Tilburgu a jeho partneři však ve svých prohlášeních uvedli, že se Apple tou veškerou ochranou soukromí a bezpečnosti snaží manipulovat regulační úřady. Jednoduše řečeno Geradin uvedl, že to svým způsobem Apple přehání, aby se mohl vyhnout různým regulačním zásahům pod záštitou ochrany soukromí. Zároveň uvedl, že je rozhodně správné, aby společnosti bránily kvalitu svých platforem, nic by se ale nemělo přehánět, aby nedošlo ke střetu zájmů. Regulační orgány by tak podle něj měly lépe rozlišovat opravdové požadavky na ochranu soukromí a bezpečnost a požadavky, které jsou jednoduše přehnané.

Geradin se pak vyjádřil také ke sporům, které v následujících letech zcela jistě propuknou mezi jednotlivými společnostmi a regulačními úřady. Jak už jsme vás na našem magazínu informovali, tak například Evropská unie chce prostřednictvím DMA donutit Apple k tomu, aby kompletně zpřístupnil software i hardware vývojářům, kromě toho pak jak EU, tak i Spojené státy americké požadují zavedení konektoru USB-C u telefonů v následujících letech. Největším strašákem je však rozhodně zmíněné DMA, které má za úkol provést masivní a agresivní regulaci všech technologických společností. Geradin by údajně moc rád viděl spolupráci technologických společností s DMA, ve skutečnosti si ale myslí, že zavedením pouze začne vznikat nespočet různých soudních sporů, což jednoduše řečeno vyvolá válku. „Stačí se podívat na pravidla, která DMA požaduje v rámci App Store,“ uvedl Geradin.

Dalším důležitým bodem je rozhodně interoperabilita mezi jednotlivými společnostmi, o které se mimo jiné rozpovídala také spisovatelka a aktivistka Cory Doctorow. Ta konkrétně uvádí, že by společnosti měly společně hájit veškeré zájmy uživatelů a předcházelo se tak zneužívání tržní síly. Podle posledních informací to každopádně vypadá, že se celý ekosystém Applu bohužel začne otřásat v základech. Je velmi pravděpodobné, že Apple, jak ho známe teď, bude za pár let úplně jiný, a to právě kvůli zmíněným regulacím a omezením. Ekosystém Applu se v poslední době nedostává pod kontrolu pouze v Evropě a USA, ale také ve Spojeném království, Japonsku, Jižní Koreji a dalších zemích. Řeší se právě například zmíněné zpřístupnění softwaru a hardwaru, možnost instalace aplikací z jiných aplikačních obchodů, interoperabilita Zpráv a jiných aplikací a mnoho dalších záležitostí.