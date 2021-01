Ochrana displeje, ale i soukromí u nových iPhonů 12

Tisková zpráva: Potřebujete ochránit displej nového iPhonu před poškozením? Žádný problém, tvrzené sklo na iPhone dokonale ochrání displej před poškozením při menších nárazech a pádech. Věděli jste ale, že pomocí tvrzeného skla lze ochránit nejen displej, ale i vaše soukromí?

Ochrana displeje, ale i vašeho soukromí

Je produktem, na který nedá mnoho uživatelů dopustit. Vyráběn byl na předchozí generace iPhonů a nově si ho mohou pořídit i majitelé těch nejnovějších. iPhonu 12 Mini, iPhonu 12 (Pro) a iPhonu 12 Pro Max. Nazývá se Soukromé 3D tvrzené sklo. Stejně jako klasické 3D tvrzené sklo, nalepení Soukromého 3D tvrzeného skla je opravdu snadné. Stačí postupovat podle manuálu, jenž naleznete na zadní straně krabičky.

Po nalepení skoro ani nepoznáte, že na displeji nějaké ochranné sklo nalepené je. Dokonale totiž kopíruje povrch displeje. Díky své tloušťce 0,3 milimetru nesnižuje citlivost doteku. Jeho největší výhodou je ovšem speciální PRIVACY vrstva. Ta se postará o to, aby vám do telefonu přes rameno či z boku nikdo nekoukal. Co se odehrává na displeji uvidíte pouze v případě, že se na telefon podíváte kolmo. Pod jiným úhlem pak dojde k zatmavení celé obrazovky. Zvědavci v MHD tak mají smůlu.

Nevýhodou tohoto skla může být snížení „zářivosti“ displeje. Budete tak muset nosit telefon nastavený s plným jasem. Samozřejmě nedochází k ovlivnění kvality fotek z přední kamery. Zůstává také zachována plná funkčnost proximity senzoru i čtečky obličeje Face ID. Pokud vám záleží na vašem soukromí a nechcete, aby ostatní viděli, co na telefonu provozujete, Soukromé 3D tvrzené sklo si zamilujete. V případě, že si na nalepení nebudete věřit, můžete navštívit kamennou prodejnu Tvrzenýsklo.cz a nechat si ochranné sklo zdarma nalepit.

