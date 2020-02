Tvrzená skla na smartphone: Podle čeho vybírat

Bez ochranných skel si mnozí uživatelé smartphonů nedokáží jejich využívání již takřka představit. Díky sklům mají totiž jistotu, že je displej jejich telefonu velmi slušně chráněn a nehrozí u něj tedy poškrábání. V případě pádu telefonu na zem pak tato skla eliminují šanci na prasknutí displeje, po kterém následuje nákladná výměna. Na trhu je v současnosti celá řada tvrzených skel různých typů, tvarů, velikostí a vlastností, kvůli čemuž může být mnohdy výběr toho pravého oříšek. Pojďme se tedy elementárními věcmi, které je dobré při výběru tvrzených skel znát, společně prokousat.

Ještě, než se pustíme do samotného rozboru typů skel, je potřeba zmínit to, že v následujících řádcích neposuzujeme ochranné vlastnosti skel podle jejich složení či způsobu výroby, ale jen podle jejich typu, respektive velikosti.

Typy tvrzených skel

2D (u některých výrobců též označováno jako Standard)

Tento typ skla je tím nejelementárnějším, který lze na ochranu iPhonu použít. Kryje totiž zpravidla jen dotykovou plochu displeje a jen velmi málo rámečku kolem něj, přičemž jeho zakončení je na dotyk vcelku nepříjemné. Výrobci totiž hrany těchto skel nezaoblují, ale nechávají je standardně ostré, což jednak nevypadá příliš hezky a jednak není příjemné na dotyk. V případě iPhonů s Home Buttony mají tato skla velmi často místo otvoru pro kulaté tlačítko na spodní straně poměrně velký výřez, kvůli čemuž není prostor pod Home Buttonem chráněn a je tu tedy riziko jeho poškození. V případě iPhonů s Face ID mají zase 2D skla výřez pro notch iPhonu, který kvůli tomu není chráněn.

Vzhledem k tomu, že je sklo přilepeno de facto jen k dotykové ploše displeje a na jeho rámečky přesahuje jen velmi málo, hrozí u tohoto typu skla suverénně nejvíce jejich poškození. U starších modelů s ostrými hranami je ještě riziko relativně malé, jelikož nemají zaoblené hrany displeje, avšak u iPhonů 6 a novějších už bych osobně po tomto skle sahal jen v případě nouze. Lehce zaoblené kraje displeje jím totiž zkrátka neochráníte. Jasně, tento model je nejlevnější dostupný, avšak zrovna u ochrany telefonu se tak úplně šetřit nevyplatí.

2.5D (u některých výrobců též označováno jako Edge-to-Edge)

Jedná se o sklo, které kryje o poznání větší plochu než klasické 2D sklo a to zejména a zároveň se chlubí zaoblenými hranami. Díky tomu je tak na dotyk příjemné a telefonu obecně víc sluší, jelikož jeho hrana daleko lépe splyne s displejem. Modely určené pro telefony s Home Buttonem nemají na spodní straně velký výřez, ale jen přesný otvor pro tlačítko, díky čemuž tak nehrozí poškození prostoru pod ním. 2.5D skla určená pro iPhony s Face ID pak tyto senzory zcela překrývají, díky čemuž jim při zachování 100% funkčnosti poskytují skvělou ochranu. U 2.5D skel je nicméně nutné stále brát v potaz to, že stoprocentní ochranu přední straně telefonu zkrátka neposkytnou, jelikož nejsou zcela dotažená ke krajům. Jelikož se jedná o “střední třídu skel”, bývá zpravidla cena těchto modelů vcelku příznivá.

3D (u některých výrobců též označováno jako Premium)

Skla s označením 3D nebo Premium nabízí tu nejvyšší míru ochrany, jelikož překrývají celou přední stranu telefonu. U smartphonů se zaoblenými hranami displeje pak tato skla dokonce překryjí i toto zaoblení a de facto navážou na kovový rámeček telefonu či mírně nad něj, díky čemuž je tak displej víceméně 100% přikryt. Kromě vynikajících ochranných vlastností je u těchto skel super i to, že díky své velikosti a zpracování doslova splynou s telefonem a uživatel si jich tak nemá na první pohled šanci všimnout. Nevýhodou tohoto typu skel je jejich vyšší cena a hrozící nekompatibilita s některými ochrannými kryty. Ty totiž mohou sklo, které přesahuje až na boky telefonu, vytlačovat a tím snižovat jeho funkčnost. Pravidlem to sice není, je ale určitě dobré při výběru tvrzeného skla na tuto skutečnost myslet a volit jej podle toho, jaký typ krytu jste zvyklí využívat. Obecně platí, že robustnější kryty přesahující výrazněji přes hrany mají s tímto typem skel problémy, kvůli čemuž je nutné kupovat raději Edge-to-Edge modely (ty sice neposkytnou takovou ochranu jako Premium, avšak tuto absenci dožene právě robustní kryt).

Tip pro nákupčí na čínských eshopech – xy D skla

Zatímco na českých eshopech se zpravidla setkáte jen s výše rozebranými označeními, při nákupech na čínských eshopech je možné se setkat i s označeními 4D, 5D či dokonce 9D. Bohužel, asijští výrobci si s označováním skel příliš hlavu nelámou a tudíž se ani nedrží žádného pojmenovávacího standardu, který by zákazníkovi usnadnil výběr. Při nákupu je tak vždy dobré detailně prostudovat popis produktu, než se slepě spoléhat na jeho “déčkové” označení v názvu. Nicméně obecně na čínských eshopech platí, že čím víc D jsou, tím větší část displeje překrývají. Pokud tedy budete hledat na čínských eshopech sklo, které by se mělo vlastnostmi blížit 3D či Premium verzi, poohlížejte se po sklech s označeními 7, 8 či 9D, popřípadě i vyššími. Právě pod těmi se totiž “česká” 3D či Premium skla většinou ukrývají.

Vylepšení tvrzených skel

Case Friendly

Jak už název napovídá, skla s tímto označením by měla být bez problému kompatibilní s ochrannými kryty pro smartphony. Kompatibilita je u nich zpravidla zajištěna s kryty přímo od výrobce smartphonu a výrobce skla, avšak problémy s nimi nemívají i kryty, které jsou typově podobné těm z dílny výrobců smartphonu či skel. Rozhodně se však nedá říci, že by sklo s označením Case Friendly bylo 100% kompatibilní se vším.

Berte v potaz i to, že aby Case Friendly sklo skutečně svou přívětivost ke krytům splňovalo, musí být nalepeno na displej naprosto přesně. Pokud se vám podaří nalepit křivě, je vcelku pravděpodobné, že jej bude vytlačovat i kryt, který by dle výrobce skla neměl. V takovém případě je nutné sklo přelepit, jelikož je chyba jen na vaší straně. U kvalitnějších skel naštěstí přelepování žádný problém, jelikož lepidla na nich zvládají i několikanásobné odlepení a znovunalepení bez jakéhokoliv problému.

Privacy

Skla s úpravou Privacy jsou skvělou volbou pro všechny uživatele, kteří si potrpí na své soukromí. Jedná se totiž o skla se speciálním filtrem pro zvýšení soukromí, kterého si při přímém pohledu na displej absolutně nevšimnete, avšak při sledování displeje z boku tento filtr ztmaví veškerý obsah na něm, díky čemuž se tak stane nečitelným. Jedná se tedy o ideální vychytávku například do MHD či obecně na místa, kde nechcete, aby vám kdokoliv cizí hleděl do telefonu a četl z něj vše, co čtete i vy.

CamSider

Patříte mezi tu sortu uživatelů, která věří zprávám o špionáži skrze webkameru počítače a proto ji máte u toho svého raději přelepenou? Pak vás určitě potěší, že podobné opatření nabízí i některá tvrzená skla. Přední fotoaparát u nich však není přelepený, ale “jen” skrytý pod plastovou posuvnou krytkou, kterou lze v případě nutnosti využití předního fotoaparátu odsunout do strany a fotoaparát tak okamžitě zprovoznit.