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Výměna zadního skla iPhonu: jak probíhá a kdy se vyplatí

Jen pro ČR
tvrzenysklo.cz

Komerční sdělení: Rozbité zadní sklo patří k nejčastějším poškozením moderních iPhonů. Stačí jeden nešťastný pád a ze zadní strany je pavučina prasklin. Málokdo přitom ví, že zadní sklo se dá vyměnit samostatně – bez výměny displeje, baterie nebo elektroniky. Jak taková výměna zadního skla iPhonu probíhá, kdy se vyplatí a jak se poškození příště vyhnout?

Proč se zadní sklo iPhonu rozbíjí

Od iPhonu 8 výše mají telefony skleněná záda kvůli bezdrátovému nabíjení. Sklo je elegantní, ale křehké – a na rozdíl od displeje ho nechrání žádné tvrzené sklo ani kryt, pokud si ho uživatel sám nedoplní. Prasklina navíc nezůstává jen kosmetickou vadou: naruší těsnění, kterým je telefon chráněn proti vodě a prachu, a ostré střepy se snadno uvolňují.

Jak výměna zadního skla iPhonu probíhá

Zadní sklo je nalaminované přímo na tělo telefonu a pod ním se skrývají fotoaparáty, blesk i senzory. Výměna proto není otázkou pěti minut a probíhá v několika krocích:

  • Nahřátí – telefon se zahřeje ve speciálním přístroji, aby povolilo lepidlo pod sklem (u aktuálních modelů se používá nahřívací přístroj, nikoli laser).
  • Oddělení skla přísavkou – po nahřátí lze staré sklo sejmout šetrně, bez páčení a bez ohnutí rámu.
  • Demontáž komponent – fotoaparáty, blesk, mikrofon a senzory se musí odmontovat.
  • Očištění rámu od střepů a zbytků lepidla.
  • Osazení nového skla a vrácení všech dílů zpět na místo.
  • Fixace – nové sklo se nechá pod tlakem vytvrdnout, aby záda opět držela a těsnila.
průběhu výměny zadního skla iPhone 16 Pro
průběhu výměny zadního skla iPhone 16 Pro

Ukázky z praxe: iPhone 15 Pro a 16 Pro

Nejlépe si celý postup představíte na reálném záběru. Následující dvě videa zachycují výměnu zadního skla u dvou různých modelů – iPhonu 15 Pro a iPhonu 16 Pro:

Vyplatí se výměna, nebo koupit nový telefon?

Výměna zadního skla je ve srovnání s cenou nového iPhonu zlomkovou investicí a rozhodně se vyplatí u dražších modelů (iPhone 13, 14, 15 i 16 v provedení Pro). Kvalitně provedená výměna vrátí telefonu nejen vzhled, ale i odolnost proti vodě a prachu a plnou funkčnost fotoaparátů. U starších a levnějších modelů (iPhone 11, 12) je rozhodování individuální, ale i tam bývá oprava levnější než výměna celého přístroje.

po opravě zadního skla iPhone 16 Pro
po opravě zadního skla iPhone 16 Pro

Jak zadní sklo ochránit do budoucna

Nejlepší oprava je ta, kterou nepotřebujete. Riziko rozbití výrazně snižuje kombinace kvalitního krytu a tvrzeného skla i na zadní stranu. Zvlášť u modelů se sklem přes celá záda je taková ochrana levnou pojistkou proti nepříjemné a zbytečné opravě.

Kde nechat zadní sklo vyměnit

Výměnu zadního skla i další opravy iPhonu (často na počkání) nabízí například pražský servis Tvrzenýsklo.cz na Praze 5. Konkrétní postup u jednotlivých modelů najdete v jejich článcích o výměně zadního skla iPhonu 15 ProiPhonu 16 Pro, nebo si rovnou vyberte tvrzená skla a kryty pro ochranu do budoucna.

Máte prasklá záda a chcete poradit? Napište přímo na WhatsApp – ozve se Matyáš (žádný bot), poradí a rovnou řekne cenu.

výměna zadního skla iPhone 16 Pro
výměna zadního skla iPhone 16 Pro
Zdroj
iPhone

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