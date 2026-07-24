Výměna zadního skla iPhonu: jak probíhá a kdy se vyplatí

Komerční sdělení: Rozbité zadní sklo patří k nejčastějším poškozením moderních iPhonů. Stačí jeden nešťastný pád a ze zadní strany je pavučina prasklin. Málokdo přitom ví, že zadní sklo se dá vyměnit samostatně – bez výměny displeje, baterie nebo elektroniky. Jak taková výměna zadního skla iPhonu probíhá, kdy se vyplatí a jak se poškození příště vyhnout?
Proč se zadní sklo iPhonu rozbíjí
Od iPhonu 8 výše mají telefony skleněná záda kvůli bezdrátovému nabíjení. Sklo je elegantní, ale křehké – a na rozdíl od displeje ho nechrání žádné tvrzené sklo ani kryt, pokud si ho uživatel sám nedoplní. Prasklina navíc nezůstává jen kosmetickou vadou: naruší těsnění, kterým je telefon chráněn proti vodě a prachu, a ostré střepy se snadno uvolňují.
Jak výměna zadního skla iPhonu probíhá
Zadní sklo je nalaminované přímo na tělo telefonu a pod ním se skrývají fotoaparáty, blesk i senzory. Výměna proto není otázkou pěti minut a probíhá v několika krocích:
- Nahřátí – telefon se zahřeje ve speciálním přístroji, aby povolilo lepidlo pod sklem (u aktuálních modelů se používá nahřívací přístroj, nikoli laser).
- Oddělení skla přísavkou – po nahřátí lze staré sklo sejmout šetrně, bez páčení a bez ohnutí rámu.
- Demontáž komponent – fotoaparáty, blesk, mikrofon a senzory se musí odmontovat.
- Očištění rámu od střepů a zbytků lepidla.
- Osazení nového skla a vrácení všech dílů zpět na místo.
- Fixace – nové sklo se nechá pod tlakem vytvrdnout, aby záda opět držela a těsnila.
Ukázky z praxe: iPhone 15 Pro a 16 Pro
Nejlépe si celý postup představíte na reálném záběru. Následující dvě videa zachycují výměnu zadního skla u dvou různých modelů – iPhonu 15 Pro a iPhonu 16 Pro:
Vyplatí se výměna, nebo koupit nový telefon?
Výměna zadního skla je ve srovnání s cenou nového iPhonu zlomkovou investicí a rozhodně se vyplatí u dražších modelů (iPhone 13, 14, 15 i 16 v provedení Pro). Kvalitně provedená výměna vrátí telefonu nejen vzhled, ale i odolnost proti vodě a prachu a plnou funkčnost fotoaparátů. U starších a levnějších modelů (iPhone 11, 12) je rozhodování individuální, ale i tam bývá oprava levnější než výměna celého přístroje.
Jak zadní sklo ochránit do budoucna
Nejlepší oprava je ta, kterou nepotřebujete. Riziko rozbití výrazně snižuje kombinace kvalitního krytu a tvrzeného skla i na zadní stranu. Zvlášť u modelů se sklem přes celá záda je taková ochrana levnou pojistkou proti nepříjemné a zbytečné opravě.
Kde nechat zadní sklo vyměnit
Výměnu zadního skla i další opravy iPhonu (často na počkání) nabízí například pražský servis Tvrzenýsklo.cz na Praze 5. Konkrétní postup u jednotlivých modelů najdete v jejich článcích o výměně zadního skla iPhonu 15 Pro a iPhonu 16 Pro, nebo si rovnou vyberte tvrzená skla a kryty pro ochranu do budoucna.
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