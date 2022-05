EU chce donutit Apple ke kompletnímu zpřístupnění softwaru a hardwaru vývojářům

Evropská unie je ve světě Applu a technologických gigantů známá především tím, že svým způsobem „kecá“ do věcí, kterým tak úplně nerozumí – tedy ve většině případech. Aktuálně dokonce chystá legislativu, která by způsobila silnou regulací společností jako je Apple. EU se totiž jednoduše řečeno nelíbí to, jakým způsobem si jablečná společnost chrání svůj software a hardware. Podle zmíněné legislativy by měly právě tyto podobné společnosti poskytnout vývojářům veškerý přístup k softwaru a hardwaru.

Digital Markets Act (DMA) – takto se nazývá hlavní strašák, se kterým se Apple nejspíše bude muset smířit, pokud bude chtít i nadále prodávat své produkty v Evropské unii. DMA má konkrétně za úkol provést masivní a agresivní regulaci technologických společností. Applu se tohle nařízení dotkne úplně nejvíce, a to z toho důvodu, jelikož je považován za tzv. „gatekeepera“, což v překladu znamená jakýsi strážce brány, který chrání uživatele. Sekundárně je pak při aplikaci DMA brán ohled například i na roční obrat v EU či na počet aktivních uživatelů. Nejspíše se nyní ptáte, jakým způsobem by DMA mohlo jablečné produkty ovlivnit. Nutno zmínit, že změny bychom zcela jistě pocítili naprosto všichni, a to v rámci App Store, Zprávách, FaceTime či Siri.

Dojít by mohlo například k tomu, že by uživatelé mohli na svých iPhonech využívat alternativní obchody s aplikacemi, zároveň by mohla být zpřístupněna také možnost pro instalaci aplikací prakticky odkudkoliv, podobně jako to je v systému Android. Vývojáři by pak mohli propagovat různé nabídky mimo App Store a zároveň by mohli například využívat vlastní platební systémy, bez nutnosti „prohánění“ plateb přes App Store. Jeden z posledních přírůstků v rámci DMA se pak týká nativní aplikace Zprávy a její interoperability. To jednoduše řečeno znamená, že komunikátory třetích stran, například WhatsApp či Messenger, by mohly požádat o propojení s iMessage od Applu. Problém je v tom, že Apple by v případě takové žádosti neměl na vybranou a musel by ji přijmout. Apple a další společnosti by si navíc musely zřídit vlastní interní oddělení, které by na dodržování všech předpisů DMA dohlíželo.

V neposlední řadě by DMA donutilo Apple vývojářům zpřístupnit různé hardwarové funkce a části. Řeč je například o NFC, prvcích zaručující bezpečnost, procesorech, mechanismech stojícími za autentizací uživatele a software, který je k využíván k ovládání nejen těchto technologií. Díky tomu by mohli vývojáři získat možnost lepší integrace vlastních řešení. DMA bylo EU předběžně schváleno již letos v březnu, konečné hlasování pak bude probíhat v červenci. Pokud dojde ke schválení, tak DMA začne platit během 20 dnů a technologičtí giganti budou mít půlrok na přizpůsobení se. Svým způsobem se tak dá říct, že se podoba uzavřeného iOS bude přibližovat otevřenému systému Android. Díky tomu sice vývojáři získají různé výhody, na druhou stranu ale uživatelé přijdou o jistotu bezpečnosti a soukromí. Bude zajímavé sledovat, jak se Apple s DMA popere. Ve hře je například vydání speciálního systému iOS jen pro státy EU, který by splňoval předpisy DMA, někteří jedinci dokonce hovoří i o vystoupení Applu z EU, což je ale samozřejmě nemyslitelné.