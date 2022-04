EU se chystá potrestat Apple za to, že lze s iPhony platit jen přes Apple Pay

Na Apple se dle všeho valí další solidní malér. Podle zdrojů portálu FInancial Times se jej totiž chystá Evropská unie obvinit z porušení jejích zákonů, proti kterým se měl Apple provinit konkrétně uzavřením NFC v iPhonu pro platební systémy třetích stran. Jinými slovy, EU se chystá na Apple došlápnout kvůli tomu, že lze iPhony platit jen přes Apple Pay.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 2 iPhone 13 Pro Max LsA 3 iPhone 13 Pro Max LsA 4 +31 fotek iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 8 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 12 iPhone 13 Pro Max LsA 13 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 iPhone 13 Pro Max LsA 30 iPhone 13 Pro Max LsA 31 iPhone 13 Pro Max LsA 32 iPhone 13 Pro Max LsA 33 iPhone 13 Pro Max LsA 34 Vstoupit do galerie

Evropská unie se snaží dlouhodobě o to, aby měli uživatelé ve všech směrech na výběr z co možná největšího množství možností, přičemž v případě placení přes iPhone by to měla být možnost využívat vlastní řešení bank, potažmo finančních služeb a institucí typu PayPal. Ty jsou nicméně nyní omezeny jen na integraci do Apple Pay, což některým z nich nemusí vyhovovat a tedy ve výsledku se do využívání Apple Pay vůbec nezapojují. Právě to je ale ve výsledku mínusem pro koncové uživatele, kteří jsou absencí služeb biti. Cílem Evropské unie tedy bude prakticky 100% snaha Apple přimět otevřít NFC v jeho iPhonům pro volné využití platebními službami, jak tomu je třeba u Androidu. Na to Apple však zcela určitě nebude chtít přistoupit, jelikož se snaží omezením NFC jen na Apple Pay zajistit svým uživatelům co možná nejvyšší míru bezpečnosti.

Obecně bude velmi zajímavé, jak se budou vztahy mezi Applem a Evropskou unií v následujících měsících a letech vyvíjet. Pravdou totiž je, že se ze strany EU začíná objevovat čím dál tím více požadavků, které by měl Apple splnit a které jsou přitom v přímém rozporu s jeho myšlenkami a celkovým profilováním jeho produktů. Na druhou stranu je ale pravda, že pokud bude chtít Apple na evropském trhu setrvat, zřejmě mu nezbude nic jiného než se pokusit najít kompromis a alespoň částečně tedy Unii vyjít vstříc.