Za vysoké ceny mobilních dat v Česku může částečně i EU

Přestože ceny mobilních dat v České republice v posledních letech pozvolna klesají, pravdou je, že za ně stále platíme v porovnání s naprostou většinou Evropy podstatně více. Velmi dobře si je toho vědom i stát, který by dle všeho rád udělal v cenách mobilních dat malé zemětřesení a operátory přiměl k tomu, aby je snížily. Kvůli Evropské komisi však nemůže.

Česká republika, konkrétně pak Český telekomunikační úřad by rád fungování všech tří tuzemských operátorů reguloval, aby bylo jejich podnikání na našem území pro Čechy z hlediska cen přívětivější. Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková však v novém rozhovoru pro Právo řekla, že regulace není bohužel možná, protože nebyla posvěcena Evropskou komisí. Ta by totiž byla dle jejích slov nejradši, kdyby byli schopni operátoři zregulovat své ceny bez jakéhokoliv vnějšího zásahu, jen ze své vůle, což se však dlouhodobě neděje. Dokud však bude mít Evropská komise k celé záležitosti stejný postoj, neznamená to nic jiného, že stát ceny dat zregulovat nedokáže.

V tuto chvíli je otázkou, jak se bude v nadcházejících měsících a letech situace na trhu s mobilními daty a potažmo tarify jako takovými vyvíjet. Jak totiž již bylo zmíněno výše, za poslední dobu se jak neomezené tarify, tak mobilní data cenově mírně přiblížila úrovni ve zbytku Evropy, byť stále platí, že jsou vyšší. Konkurenční boj a snaha přilákat nové zákazníky však bude 100% tuzemské operátory nutit ceny svých služeb tak či tak tlačit čím dál níž, což by mohlo v dlouhodobém horizontu znamenat, že se přeci jen zbytku Evropy vyrovnáme. Bavíme se však o běhu na velmi dlouhou trať.