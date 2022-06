Přechod na USB-C u iPhonů je nevyhnutelný , chce jej povinně už i USA

Fanoušci Lightning portu u iPhonů se budou takřka 100% již relativně brzy muset smířit s jejich zánikem. Zdá se totiž, že Applu nezbude nic jiného, než svůj ikonický port usmrtit a nahradit jej USB-C. Poté, co jej k tomu začala nedávno tlačit Evropská unie novým nařízením o jednotném nabíjecím portu v elektronice, totiž začali za stejnou věc lobbovat i senátoři v USA.

Zatímco v Evropské unii už je jasné, že do roku 2024 musí výrobci elektroniky přejít na USB-C, jelikož od podzimu téhož roku bude již tento port povinný a za jeho nenasazení budou hrozit pokuty a v krajním případě možná i zákaz prodeje, v USA je celý záměr zatím spíš v plenkách. Na druhou stranu je však podporován takovými politickými velikány USA, jakým je například Bernie Sanders, Ed Markley če Elizabeth Warren. Právě tito senátoři jsou podepsání pod dopisem adresovaném ministryni obchodu USA, ve kterém ji vyzývají k tomu, aby ministerstvo začalo po vzoru Evropské unie připravovat nařízení, které nabíjecí porty u elektroniky sjednotí. Důvod je pak stejně jako v případě EU jednak snaha snížit elektroodpad a jednak usnadnit běžným uživatelům jejich životy.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept - 7 iPhone 14 Pro koncept - 6 iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 +5 fotek iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 iPhone 14 Pro koncept - 1 iPhone 14 Pro koncept - 4 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je i to, že se senátoři v USA inspirovali i rokem, který EU vytyčila coby ten, ve který mají výrobci v čele s Applem na USB-C přejít. Zatímco však EU chce, aby se tak stalo od podzimu 2024, USA chce přimět výrobce k tomu, aby na USB-C přešli hned od počátku téhož roku. Pokud se tak stane, je prakticky jasné, že by Applu nezbylo nic jiného než iPhony na USB-C přetransformovat již v příštím roce – tedy v případě iPhonů 15 (Pro). Nutno nicméně podotknout, že by jim to jedině prospělo. Ačkoliv by byl jejich port náchylnější na poškození, získaly by díky němu telefony spoustu kladů počínaje rychlejším datovým tokem a konče kompatibilitou s větším množstvím příslušenství.