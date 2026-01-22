Zavřít reklamu

Apple si může oddychnout. V této evropské zemi může nadále naplno chránit soukromí uživatelů

iPhone
Tomáš Svoboda
0

Francouzský soud rozhodl ve prospěch Applu a potvrdil, že jeho funkce App Tracking Transparency (ATT) může ve Francii nadále fungovat. Podle deníku La Tribune soud v Paříži zamítl žádost o pozastavení této funkce, kterou podaly reklamní společnosti a vývojáři aplikací.

Mohlo by vás zajímat

Funkce už tu bude 5 let

Apple rozhodnutí přivítal a v oficiálním prohlášení uvedl, že i nadále bude hájit soukromí uživatelů. ATT, která byla poprvé představena v systému iOS 14.5 v dubnu 2021, vyžaduje, aby aplikace získaly výslovný souhlas uživatele, než budou sledovat jeho aktivitu napříč dalšími aplikacemi a weby pro účely cílené reklamy.

Pokud uživatel zvolí možnost „Požádat, aplikaci o nesledování“, aplikace nezíská přístup k reklamnímu identifikátoru zařízení. To znamená výrazné omezení pro inzerenty a vývojáře, kteří byli na těchto datech dosud závislí.

App Tracking Transparency fb App Tracking Transparency fb
upozorneni na sledovani napric App Tracking Transparency fb smartmockups.com upozorneni-na-sledovani-napric-App-Tracking-Transparency-fb-smartmockups.com_
App Tracking Transparency Video App Tracking Transparency Video 4
Vstoupit do galerie

V roce 2025 byl Apple za ATT pokutován částkou 150 milionů eur francouzským regulačním úřadem pro hospodářskou soutěž. Úřad tehdy rozhodl, že Apple zneužívá své postavení tím, že omezuje sledování jen u konkurence, zatímco sám má výhodu v přímé distribuci.

EU proti Applu brojí

Apple dokonce varoval, že by kvůli tlaku evropských regulátorů mohl být nucen ATT v EU zcela zrušit. Největší odpor přichází právě z Francie, Itálie, Německa, Polska a Evropské komise. Aktuální rozhodnutí však znamená dočasné vítězství pro Apple a pokračování této funkce ve Francii. ATT je považována za klíčový krok k větší ochraně soukromí uživatelů, i když reklamní odvětví tvrdí, že zásadně ovlivňuje jejich příjmy.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.