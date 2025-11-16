Jak na iPhonu vypnout nedávné vyhledávání v Safari a vylepšit tak soukromí

Safari již od jedné z verzí iOS 18 pracuje s vyhledávacím polem trochu jinak, než byli uživatelé zvyklí. Jakmile v nové kartě ťuknete do horní lišty, okamžitě se objeví seznam vašich posledních vyhledávacích dotazů. Na první pohled to může působit jako praktická funkce, ale v běžných situacích se snadno změní ve zdroj trapasů. Stačí telefon krátce půjčit někomu z rodiny, kamarádovi nebo kolegovi – a vaše včerejší hledání náhle svítí na celé obrazovce.
V minulosti Safari zobrazilo čisté pole, do kterého jste mohli začít psát, a historie zůstala skrytá, dokud jste nezačali zadávat text. Nové chování však působí otevřeněji, než by si mnozí přáli. A protože vyhledávání často odráží naše zdravotní obavy, pracovní starosti či osobní věci, je pochopitelné, že někomu nemusí být příjemné, když se tyto informace objeví na displeji bez varování.
Jak na iPhonu deaktivovat nedávné vyhledávání v Safari
Naštěstí lze vše rychle vrátit do diskrétnější podoby. Pokud nechcete, aby Safari automaticky ukazovalo poslední hledání, stačí provést jednoduchou úpravu nastavení:
- Otevřete Nastavení na vašem iPhonu.
- Přejděte do sekce Aplikace.
- Vyberte Safari.
- Vypněte možnost Zobrazit poslední hledání.
Fotogalerie
Od této chvíle se při klepnutí do vyhledávacího pole neukáže žádná historie – pouze prázdné místo připravené k zadání nového dotazu.
Je pravda, že někomu může rychlý přístup k minulým vyhledáváním vyhovovat. Pokud ale dáváte přednost soukromí a nechcete riskovat, že někdo zahlédne něco, co mu nepatří před očima, je lepší mít tuto funkci pod kontrolou. Safari tak bude opět působit přirozeněji a hlavně citlivěji k tomu, co považujete za osobní.