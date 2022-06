Legendární DOOM rozjedete dokonce i na kostce LEGA

Představivost kutilů nezná mezí. Možná takto by se dal popsat výtvor novozélandského technika Jamese Browna. Ten totiž zapustil do malé modré kostičky Lega, jenž se obyčejně ve stavebnici využívá k zobrazení displeje, skutečně funkční displej s rozlišením 72×40 pixelů. Spojovací výstupky se mu dokonce podařilo přeměnit na dotykové prvky. Jak už to tak bývá, tak se lidé na podobných zařízeních pokoušejí spouštět starší hry. Ani v tomto případě nemohlo jít o jinou hru než o legendární Doom.

Jak můžete vidět ve videu pod odstavcem, Doom se skutečně spustit podařilo. Avšak zážitek z hraní bude více než bídný. Autora to ale nemusí zajímat, jelikož se mu podařilo rozběhnout Doom velmi kuriózním způsobem. Co se týče této disciplíny, v minulosti jsme mohli vidět v tomto ohledu několik zajímavých kousků. Nelze nezmínit spuštění Dooma na těhotenském testu, i když také zde byl herní zážitek takřka nulový. Nedávno jsme pak informovali o spuštění Dooma na čipu chytré lampy z IKEA.

I wired the brick up as a very small external monitor, so you can, for instance, play Doom on it. pic.twitter.com/uWK2Uw7Egr

— James Brown (@ancient_james) June 19, 2022