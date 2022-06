První dojmy zahraničních novinářů z nového MacBooku Pro M2 jsou tu

Přestože dorazí nový MacBook Pro M2 k prvním šťastlivcům oficiálně až zítra, vybraní zahraniční novináři a youtubeři jej dostali od Applu na otestování již v předešlých dnech. A jelikož informační embargo na novinky již skončilo, můžeme se o nich s předstihem dozvědět, jaké vlastně jsou. Brousíte-li si tedy na nový MacBook Pro zuby, následující řádky vám o něm udělají lepší představu.

Pokud si myslíte, že jsou novináři z nových MacBooků nadšeni a jdou tedy svým způsobem “na ruku” Applu, máme pro vás poměrně zajímavou zprávu – rozhodně tomu totiž tak není. Recenze a první dojmy, které byly doposud zveřejněné, jsou totiž mírně řečen dost střízlivé, ne-li spíš kritické. Například Brenda Stoylar z WIRED doslova napsala, že pokud potřebujete skutečně dobrý nový notebook, měli byste raději počkat na nový Air M2, protože v něm získáte větší a lépe vypadající displej, lepší webkameru, kvalitnější reproduktory či podporu rychlonabíjení a to vše v líbivějším těle. MacBook Pro M2 je pak dle ní nemotorným prostředním dítětem v nabídce Applu, které nedává příliš smysl, protože nepřináší ani zdaleka tolik inovací, aby do něj mělo smysl dávat peníze.

Velmi podobný názor zastává i Phillip Tracy z Gizmoda. Ten se nechal konkrétně slyšet, že kdybychom se dívali na MacBook Pro M2 “ve vakuu”, tedy bez jakéhokoliv porovnání s konkurencí, nešlo by jej ve výsledku hodnotit jinak než jako skvělý notebook, který překonává většinu konkurence. Pokud se však na něj podíváme i se zahrnutím v současnosti dostupných Maců, nedává najednou takřka žádný smysl, jelikož oproti Airu M2 nedává právě pro jeho (ne)vylepšení smysl). I Phillip tedy zastává názor, že pokud si chcete pořídit nový MacBook, je smysluplnější počkat ještě pár týdnů na Air M2, protože v případě koupě Pro M2 získáte vlastně taky Air M2, byť ve starším kabátku a s celou řadou kompromisů.

Víceméně stejná slova použila i Monica Chin z The Verge, která sice označila MacBook Pro M2 za perfektní zařízení, ale to jen do chvíle, než člověk narazí na MacBook Air M2. Jeho vylepšení jsou totiž zkrátka tak markantní, že vedle nich Pro M2 postrádá smysl a ten, kdo se pro něj rozhodne, si bude muset svůj nákup obhájit sakra dobrými argumenty, proč mu právě Pro vyhovuje víc. Co se pak týče výkonu, Chin potvrdila, že si oproti M1 polepšil M2 o 18 až 20 % na více jader, což není vůbec špatné.

Abychom však nový Pro M2 jen nehanili, v recenzích se dá najít i jedna pozitivní zpráva. Recenzen Jacob Krol z TheStreet totiž zjistil, že Apple zřejmě “podstřelil” výdrž baterie novinky, jelikož ta se zdá být lepší než v případě stroje s M1. Přestože Apple udává, že yb se mělo jednat o stroje s totožnou výdrží, Krol naměřil při přehrávání videa namísto 20 hodin výdrže dokonce 23 hodin a 15 minut – to vše přitom při přehrávání 4K obsahu při jasu na 50 % – úsporně tedy rozhodně nejel. Vybít novinku za jeden den bude tedy skutečně obtížný kousek.

Podívejte se na první videorecenze: