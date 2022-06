MacBook Pro s M2 je výkonnější než základní Mac Pro. Přitom stojí o 126 tisíc méně

Na letošní vývojářské konferenci WWDC jsme se kromě nových operačních systémů dočkali také hardwarových novinek. Konkrétně je řeč o zbrusu novém čipu M2, který Apple ihned umístil do přepracovaného MacBooku Air a 13″ MacBooku Pro. Co se týče MacBooku Air, tak u něj ještě není start prodejů oznámen. To však neplatí v případě 13″ MacBooku Pro s čipem M2, jehož objednávky odstartovaly dnes a prodeje odstartují 24. června. Žádné další novinky u nového 13″ Pro ale nečekejte, jelikož je tento stroj po designové stránce stejný jako předchozí generace.

Jak už to tak bývá, tak ještě před startem prodejů nově představených zařízení se začnou objevovat úniky o jejich výkonu. A naprosto stejně tomu je i v případě 13″ MacBooku Pro s čipem M2. Jeho výkonnostní skóre se totiž objevilo v rámci Geekbench 5, který patří mezi nejpopulárnější výkonnostní testy. Nový 13″ MacBook Pro s čipem M2 si konkrétně vysloužil skóre 1 919 bodů u výkonu na jedno jádro a 8 929 bodů u výkonu na více jader. Pokud tohle skóre porovnáme se základním Macem Pro, který disponuje 8jádrovým procesorem Intel Xeon W-3223, tak zjistíme, že je čip M2 výkonnější. Zmíněný základní Mac Pro si totiž vysloužil 1 016 bodů u výkonu na jedno jádro a 8 027 bodů u výkonu na více jader, a to i přesto, že je o 126 tisíc korun dražší. Samo o sobě tohle hovoří o tom, že Apple musí představit Mac Pro s Apple Silicon opravdu co nejdříve, jelikož je jeho poměr cena – výkon opravdu tristní.

13'' MacBook Pro M2 macbook_pro_m2_fb MacBook Pro M2 2 MacBook Pro M2 1 MacBook Pro M2 3 +3 fotky M2 7 M2 6 Vstoupit do galerie

Mac Pro si samozřejmě uživatelé mohou různými způsoby vylepšit a sáhnout mohou klidně po maximální konfiguraci s až 28jádrovým procesorem Intel Xeon W-3275M, každopádně i v tomto ohledu zůstává tento stroj poraženým – stačí sáhnout po novém Macu Studio s čipem M1 Max či M1 Ultra. Mac Pro, společně s Macem mini, jsou posledními počítači od Applu, které stále nabízí procesory od Intelu. Přechod Applu na jeho vlastní čipy měl být dokončen již na letošním WWDC22, k čemuž však nedošlo. Vzhledem k slibu však lze očekávat, že se o dokončení pokusí Apple co nevidět. Jen pro porovnání, níže v tabulce ještě přikládáme skóre výkonnostních testů Geekbench 5 ostatních Apple počítačů.