Život bez CarPlay? Jak na něj vzpomínáte?

Píše se rok 2022 a doba “kamenná” je už dávno za námi. Stejně tak i doba, ve které sloužil telefon pouze k telefonování a posílání SMS zpráv. To samé pak platí i o autech, od kterých už nepožadujeme pouze převoz z bodu A do bodu B, ale i ze samotného cestování chceme mít určitý požitek. A CarPlay? Technologie, která tomu ve velkém pomohla. Pojďme se podívat co se za poslední roky změnilo.

Hudba – zpátky do minulost

Řada z vás si určitě ještě vzpomíná na dobu, ve které byla hlavním zdrojem hudby především manuálně naladěná hudební stanice. Ti “mocnější” pak měli v zásobě audiokazety. Později přišly na řadu CD a samozřejmě i digitální autorádio. Tuto dobu přeskočíme rovnou do momentu, kdy jsme začali využívat jako zdroj hudby své iPody, flash disky nebo SD karty. Bylo to fajn, ale zásadní problém byl v omezenosti poslouchat jenom to, co “máme v autě”.

Poslech hudby s podporou CarPlay

V dnešní době je už výše uvedené pouze minulostí a k přehrávání hudby využíváme mobilní telefon. Mezi zdroje hudby patří aplikace Spotify nebo Apple Music, které za měsíční poplatek nabízí téměř neomezené hudební knihovny. Díky konektivitě CarPlay (nebo Android Auto) už navíc nemusíte hledat svůj telefon, ale ovládáte svůj hudební přehrávač z pohodlí infotainmentu vašeho vozidla.

Papírové a neaktuální navigace jsou pryč

Historie papírových map už je naštěstí také dávno za námi. Samozřejmě, nemůžeme zapomenout ani na posun díky GPS navigacím. U dražších aut byly součástí výbavy a kdo ji neměl, musel využít externí navigaci, kterou stačilo umístit do držáku s přísavkou na čelní okno. Taková navigace však měla nevýhodu kvůli nutnosti provádět drahé aktualizace. Drtivá většina novějších navigačních systémů už problémy s aktualizacemi nemají, ale stále tu je jeden zásadní nedostatek, kterým jsou informace o aktuální dopravě. Chcete příklad? I u nejnovějších navigací, se kterými se můžete setkat ve vozech Škoda, trvá i několik dní, než se do navigace dostane uzavírka, případně vám navigace hlásí nepravdivé rychlostní limity v určitých úsecích.



Waze nebo Google mapy

S příchodem aplikací Waze nebo Google map přišla možnost využívat mobilní telefon i jako GPS navigaci. Hlavními výhodami jsou bezpochyby aktuální dopravní situace, tím pádem i vyhledáváním objízdných tras, hlášením policejních hlídek nebo třeba výmolů na silnici. S využitím telefonů pak samozřejmě přišla doba držáků na čelní skla nebo výdechů ventilace. Má to však řadu nevýhod. Jednak je to v některých zemí zakázané, ale především pak nepraktické. Během hovoru totiž ztratíte přehled o navigaci a u některých zařízení se dokonce začalo objevovat vypalování displeje vlivem dlouhodobého zobrazení “totožného” obsahu na displeji.

Zjednodušení díky CarPlay (Android Auto)

Problémy, které jsou spojené s využitím telefonu, respektive jeho displeje dokonale řeší možnost jeho spojení s infotainmentem vozu pomocí CarPlay (případně Android Auto). V případě bezdrátové konektivity tak nemusíte ani vytahnout telefon z vaší kapsy, případně stačí telefon propojit kabelem. Odpadává tak nejen potřeba využívat různé držáky, ale především získáte možnost komfortního využívání aplikací vašeho telefonu přímo přes infotainment vozidla.

A jaké vzpomínky máte vy?

Pamatujete si dobu bez CarPlay? Popište nám své období do komentářů. Určitě se společně zasmějeme.