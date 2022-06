Tyto dvě služby Applu v brzké době vydělají jmění

Není žádným tajemstvím, že Apple vsází na své služby čím dál tím víc a do budoucna by byl rád, kdyby se z nich stala jeho nejvýdělečnější kategorie ze všech produktů. Zatímco ještě před pár lety se mohla zdát tato myšlenka jako naprostá utopie, poslední roky jasně dokazují, že se možná jedná o ne až tak nedosažitelný cíl. Zisky ze služeb totiž strmě rostou a nezdá se, že by tomu mělo být jinak. Ve své nové předpovědi se na ně zaměřili nyní i analytici z J.P. Morgan, kteří odhalili, jaké služby zažijí v brzké době raketový růst.

J.P. Morgan vsází nejvíce konkrétně na Apple Music a Apple Arcade, které mají Applu do roku 2025 generovat o 36 % větší tržby než je tomu nyní, což by mělo v řeči čísel znamenat více než 8 miliard dolarů. O většinu těchto tržeb se sice postará Apple Music svými 7 miliardami dolarů, ani Apple Arcade však už nepůjde s jeho 1,2 miliardami dolarů brát jako pouhý doplněk, který nikdo nechce. I o hry totiž bude zcela evidentně velmi slušný zájem, byť minimálně v našich luzích a hájích je tato služba dost opomíjena a kritizovaná.

Zajímá-li vás pak to, co přesně nárůst obliby a tedy i zisků u Apple Music a Apple Arcade způsobí, odpověď je relativně komplikovaná. Bude se totiž jednat o kombinaci více faktorů počínaje neustále se zvětšující uživatelskou základnou Apple produktů, přes chuť jablíčkářů být v ekosystému Applu jako v celku a nikoliv mít služby “rozházené” mezi vícero poskytovatelů a konče přílivem nových kvalitních titulů a skladeb do služeb. Právě poslední aspekt pak může být pro Apple ve výsledku klíčový, jelikož mu může zajistit oslovení nejen nových, ale i stávajících jablíčkářů.