Konkurecne Apple Arcade přichází s lákavou nabídku, která vám může zkrátit nechtěné volno

Kromě Apple Arcade existuje více služeb, které nabízí za měsíční předplatné slušnou nálož her. Největší konkurencí v tomto směru je zřejmě GameClub, který se asi nyní snaží přetáhnout hráče užívající Apple Arcade. Za stejnou cenu totiž jako Apple Arcade, tedy 4,99 dolarů, pojme až 12 hráčů, kdežto Apple Arcade v rámci rodinného sdílení umožní současně „jen“ 6 lidí. Ze strany GameClub jde v současné koronavirové době samozřejmě o gesto, které má udržet lidi ve svých domovech.

Služba GameClub má v portfoliu více než 100 titulů, které neobsahují ingame nákupy ani reklamy. Nedávno v rámci jarního balíčku přibyly nové tituly jako Aralon: Sword and Shadow, Neon Shadow, Stellar Wars, Bardbarian, The Big Journey, Bridgy Jones, Circa Infinity, Swap This! a Toki Tori. V nabídce jsou mnohé žánry. Vyberou si tedy i milovníci RPG, strategií, závodních her, logických hříček a tak podobně. Více informací je přímo na webových stránkách GameClubu. Na nich služba také například láká na možnost hraní offline. Nové hry jsou přidávány do seznamu každý týden.

Pro sdílení předplatného GameClub bude třeba se přihlásit za pomoci e-mailové adresy, na kterou bude zaslán čtyřmístný kód. Ten bude třeba do nového zařízení opsat. Zkrátka se jedná o jednoduchý a běžný proces. Kterou službu preferujete? Jste věrni Applu a jeho Apple Arcade, nebo vám GameClub, jenž můžete stáhnout zde, přijde lepší?