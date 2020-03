Evropská unie chce kvůli koronaviru přes mobily sledovat obyvatele členských zemí

Ač může znít hlavní titulek jako vystřižený z některého z dystopických sci-fi filmů, není tomu docela tak. Evropská unie si totiž na soukromí a citlivé informace svých obyvatel potrpí, o čemž svědčí už jen samotné GDPR, které způsobilo poměrně velkých rozruch a dodnes se jedná o nanejvýš kontroverzní směrnici. Přesto v době krize Evropa neváhá a využije služeb mobilních operátorů k tomu, aby sledovala nakažené a občany, kteří s nimi přišli do styku.

Globální pandemie v podobě stále se šířícího koronaviru nutí vlády jednotlivých zemí přistupovat k drastickým a poměrně nekompromisním opatřením, díky nimž se podaří šíření nákazy alespoň mírně zpomalit, a nezahltit tak zdravotní systém. Úředníky v Bruseli tak napadlo, že ideálním způsobem jak na dodržování karantény a restrikcí dohlédnout je sledování občanů, kteří byli nemoci vystaveni nebo jí momentální trpí. S návrhem přišla Evropská komise, která aktuálně vyjednává s 8 mobilními operátory o tom, aby poskytovali nejnovější informace o pohybu osob a v reálném čase mapovali zařízení všech rizikových (tedy potenciálně nakažených či oficiálně nakažených) obyvatel a pokud by ti dělali cokoliv, co by bylo v rozporu s bojem proti koronaviru, zkrátka by hygienici či státní složky zakročily. Systém by nicméně šel skvěle využít i pro odhalování kontaktů zdravých lidí s nemocnými a s následnou karanténou. Rozhodně se jedná o kontroverzní návrh, který opět jen dodává munici odpůrcům Evropské unie a staví občany proti elitě. Komise by tímto nařízením porušila ustanovení směrnice GDPR, která zaručuje soukromí a bezpečí dat obyvatel všech členských zemí. Uživatel by si tedy musel být sledování vědom a explicitně s ním souhlasit, jinak by podobné jednání dokonce překračovalo právní meze. Podobné kroky zvažují také Spojené státy, které se však záležitost teprve snaží náležitě ošetřit legislativně.

Na druhou stranu si však Evropská komise zařídila výjimku a jakousi skulinku v zákoně, podle níž mohou autority a úřady GDPR porušit i v případě, že to bude z důvodu veřejného blaha a v zájmu ochrany společnosti. Pohlaváři se zároveň ohánějí argumentem, že až krize pomine, všechna data budou s okamžitou platností vymazána a žádné kopie se rozhodně tvořit nebudou. Proti návrhu se ale ohradil Wojciech Wiewiórowski, který dohlíží na dodržování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Podle něj je totiž nutné ihned po skončení pandemie zasáhnout a zajistit, že se shromážděná data nedostanou do špatných rukou. Zároveň Wiewiórowski v dopise adresovaném komisi upozornil na to, že by měly být informace o pohybu občanů sdíleny pouze s experty v oblasti epidemiologie a bezpečnosti dat. Nezbývá tedy než důvěřovat Evropské unii a doufat, že splní to, co slíbila, jelikož se podobná nařízení dají velmi snadno zneužít. O zneužití však v dobře pandemie koronaviru zřejmě usiluje málokdo.