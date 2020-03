Do Apple Arcade dorazilo pokračování fenomenální hry Crossy Road

Pokud jste si začínali pomalu myslet, že Apple již na svou herní platformu Apple Arcade pozapomněl, jste na omylu. Vlastně je tomu právě naopak, od poslední přírůstku v podobě povedené hříčky Loud House: Outta Control sice uteklo už dlouhých 13 dní, ale jablečná společnost právě včas přispěchala s další hrou. Tentokrát se můžeme těšit na příjemnou jednohubku v podobě Crossy Road Castle, která sice příliš neohromí hratelností, ale zato je pořádně návyková.

Máte-li v lásce jednoduché, až arkádové hry, které nejsou příběhem ani hratelností příliš komplexní a složité, máme pro vás skvělou zprávu. Jako další titul si na Apple Arcade užijeme Crossy Road Castle, která staví na stejnojmenném předchůdci a obohacuje ho o pár nových herních mechanik. Podíváme se totiž do věže, která je však plná nástrah, nepřátel a naším jediným úkolem je pochopitelně dostat se co nejdále. Každá úroveň je navíc naprosto unikátní a obsahuje osobité pasti i druhy nebezpečí, jemuž budeme čelit. To vše je navíc zabaleno v příjemné a nenáročné pixelové grafice, která hraje všemi barvami a dotváří celkovou hravou atmosféru. Hra se zkrátka bere s humorem a nadhledem, což je u podobných titulů jen dobře.

Vývojáři si navíc pro hráče připravili několik dalších překvapení, jako je například možnost poměřit své síly s kamarády v režimu kooperace a snažit se dosáhnout co nejvyššího skóre. Tato možnost platí pro každé zařízení, tudíž pokud má váš soupeř iPad a vy iPhone, nemusíte se bát komplikovaného připojování nebo nastavování multiplayerového módu. Stačí se jen jednoduše napojit a ihned můžete začít hrát. A pokud vás arkádová hratelnost omrzí, vždy můžete prostě jen sbírat další skiny a obměňovat kolekci svých postaviček. Vše je navíc procedurálně generováno, tudíž každý zážitek je naprosto odlišný a nanejvýš unikátní. A chcete-li si zkrátka jen zkrátit dlouhou chvíli, aniž byste zrovna disponovali internetovým připojením, není nic jednoduššího než zvolit offline mód. Crossy Road Castle tedy nabízí něco pro každého a jediné, co ke hraní potřebujete je Apple Arcade, jenž si můžete pořídit za přívětivých a poměrně dostupných 139 korun měsíčně.