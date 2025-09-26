NBA 2K26 Arcade Edition míří na iPhony!

V návaznosti na nedávno vydaný exkluzivní NFL Retro Bowl ’26 se nabídka Apple Arcade rozroste o další netrpělivě očekávaný titul, na který se fanoušci basketbalu mohou těšit už teď v říjnu: NBA 2K26 Arcade Edition. Na hráče čeká hned celá řada zajímavých novinek a výrazně vylepšená grafika na všech zařízeních Apple. S touto speciální edicí budou moct předplatitelé Apple Arcade naskočit přímo do akce a začít budovat vítězný tým nebo soupeřit s rodinou a přáteli v online módech.
„Vývoj NBA 2K26 Arcade Edition probíhal výtečně a jsme nadšení, že můžeme fanouškům konečně představit náš nejnovější mód, který jsme nazvali NBA Eras,“ nechala se slyšet Rebecca Chan, generální ředitelka Visual Concepts. „Vše začíná v době legendárních střetů Larryho Birda a Magic Johnsona a hráči, takže hráči můžou zpětně prožít desítky let draftů a šampionátů a užít si pěknou porci zábavy s těmi nejlepšími hráči v historii.“
Velká novinka v této světoznámé sérii dává hráčům do rukou moc ovládnout jakoukoli historickou éru si zamanou. NBA 2K26 Arcade Edition totiž nabízí NBA Eras v módu The Association, ve kterém si fanoušci můžou vybudovat vlastní tým a navštívit s ním všechna ikonická období v historii ligy. Mezi další nové funkce patří možnost hrát v módu MyCAREER online proti ostatním hráčům nebo aktualizované autentické soupisky, které přesně odrážejí i ty nejnovější přestupy.
„V módu MyCAREER jsme ještě zjednodušili proces vytváření vlastního hráče a přidali jsme šablony těch největších hvězd, jako jsou Vince Carter, Allen Iverson nebo nová tvář NBA 2K, Shai Gilgeous-Alexander,“ dodává Rebecca Chan. „Je nám velkou ctí, že můžeme vzdát hold legendám, které utvářely tento sport, a nemůžeme se dočkat, až si novou Arcade Edition budou moct vyzkoušet i hráči.“
Fotogalerie
Chystá se toho mnohem víc
Už 2. října se nabídka Apple Arcade rozroste o další tři novinky, a to zcela bez reklam a nákupů v aplikacích: Thomas & Friends: Let’s Roll+ z dílny StoryToys, Dominoes: Classic Tile Game+ od MobilityWare a Piffle+ od Mighty Games a Hipster Whale.
Fanoušci titulu TMNT Splintered Fate se mohou těšit na zbrusu novou hratelnou postavu jménem Metalhead, která dorazí v nejnovější aktualizaci už 30. září. Metalhead musí spolu s Želvami Ninja zachránit New York před šíleným chaosem, který propuknul kvůli trhlině v časoprostoru pod městem. Aktualizace bude k dispozici všem předplatitelům Apple Arcade zcela zdarma.