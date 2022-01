Jak ušetřit za Xbox Game Pass Ultimate aneb hrajte (nejen) na iPhonu konzolovky levněji

Když včera odpoledne ohlásil Microsoft svůj velkolepý nákup herního studia Activision Blizzard s tím, že tituly z jeho portfolia chce rozšířit v dohledné době Game Pass Ultimate, prakticky okamžitě se začalo v hráčských kruzích spekulovat nad tím, zda se tato herní služba nedočká zdražení. Tato akvizice totiž vyšla Microsoft na necelých 70 miliard dolarů, které se logicky z něčeho pomalu vrátit musí – tím spíš, když se počítá s tím, že budou z nákupu ve velkém těžit hráči. Do Game Passu by se totiž měly podívat takové pecky jako Call of Duty, Diablo a spekuluje se dokonce o portu World of Warcraft. Už nyní je nicméně Xbox Game Pass Ultimate relativně drahou záležitostí (vychází konkrétně na 339 Kč měsíčně), takže by jeho zdražení rozhodně nepotěšilo. Není proto od věci se předplatným “předzásobit” a zajistit si tak do budoucna hraní za co nejnižší cenu – a že to nyní navíc jde díky převodníkům Microsoftu extrémně výhodně.

Xbox Game Pass Ultimate toho nabízí skutečně mnoho. K dispozici je v něm více než 100 vysoce kvalitních her, které jsou navíc neustále doplňovány o další a další tituly. Exkluzivity Xboxu se navíc v Game Passu objevují hned v den vydání, díky čemuž si je tak můžete vychutnat mezi prvními. My ale o této službě píšeme na webu zaměřeném na Apple produkty primárně proto, že v rámci Ultimate členství máte přístup i ke cloudovému hraní, které je dostupné i na iPhonech či iPadech skrze webovou aplikaci Cloud Gaming z dílny Microsoftu. Ta běží sice v současnosti stále v betě, avšak funguje opravdu dobře a vzhledem k tomu, že Microsoft již stihl některé hry plně přizpůsobit dotykovému ovládání dokáže kdekoliv a kdykoliv zabavit na desítky minut či hodin. Máte-li pak s sebou gamepad připojitlený k telefonu, užijete si na displeji iPhonu klidně nejnovější Halo Infinite či FIFU 2021, jelikož součástí Ultimate jsou i tituly z portfolia EA.

Jak ušetřit za Game Pass

Díky oficiálnímu převodníku Microsoftu lze v současnosti převést předplatné Live Gold, které se prodává výrazně levněji než Ultimate, právě na Ultimate a to v poměru 1:1. Je nicméně třeba dodržet jedno důležité pravidlo. Abyste si mohli Xbox Live Gold na Xbox Game Pass Ultimate převést, je třeba mít na svém Microsoft účtu neaktivní jakýkoliv dřívěji koupený Xbox Live Gold či Xbox Game Pass Ultimate. Kdybyste totiž aktivní předplatné měli, nákupem nového jej jen prodloužíte a to špatným poměrem. Pak už stačí jen dodržet následující kroky:

Zakupte si Xbox Live Gold (nejvýhodnější je si jej zakoupit rovnou na maximální možnou dobu, což je 36 měsíců) a zaktivujte jej na konzoli či počítači v plné výši (tedy máte-li tři roční kódy, všechny je po sobě zaktivujte) Zakupte si Xbox Game Pass Ultimate na jeden měsíc (lze využít jak zkušební verzi za 25,90 Kč pro uživatele, kteří jej na svém Microsoft účtu ještě neměli aktivní, tak i standardní verzi za 339 Kč pro uživatele, kteří již měli dříve Ultimate aktivní) a zaktivujte jej na konzoli či počítači Při aktivaci Ultimate se objeví nabídka informující o tom, že bude Xbox Live Gold převeden na Xbox Game Pass Ultimate a to do data, kdy mělo původně končit Live Gold. Tuto možnost potvrďte a pak už si jen užívejte bezstarostné hraní.

Kolik ušetříte

A kolik že vlastně tímto stylem aktivace lze ušetřit? Upřímně, je to opravdu hodně. Roční Xbox Live Gold se totiž prodává standardně za 1499 Kč, takže pokud si jej koupíte na tři roky (tedy na maximum možné), vyjde na 4497 Kč. Když k tomu pak připočteme upgradovací předplatné Xbox Game Pass Ultimate za plnou cenu (tedy 339 Kč), dostáváme se na cenu 4836 Kč za tři roky Xbox Game Pass Ultimate. Pokud byste si však Xbox Game Pass Ultimate předpláceli standardní cestou ve formě tříměsíčních poukazů vycházejících na 999 Kč, za rok vás vyjde služba na 3996 Kč a za tři roky pak na 11988 Kč. Bavíme se tu tedy o rozdílu 7152 Kč ve třech letech hraní, což je naprosto extrémní částka. První zmiňovaný způsob lze tedy vřele doporučit naprosto každému, protože se vyplatí vskutku enormně. Sám jsem jej před Vánoci pro svůj Xbox Series X využil (tehdy jsem sehnal Xbox Live Gold ještě o zhruba třetinu levněji v předvánoční akci) a nyní si můžu užívat bezstarostné hraní skrze Xbox Game Pass Ultimate až do Vánoc 2024.