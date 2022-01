Microsoft koupil Activision Blizzard. Z ceny se vám zatočí hlava

Microsoft se před pár desítkami minut pochlubil naprosto neuvěřitelným úlovkem. Pod svá křídla totiž získal herní studio Activision Blizzard stojící například za legendární herní sérii Call of Duty, Candy Crush, World of Warcraft, Diablo a tak podobně a to za neuvěřitelných 70 miliard dolarů, což dělá z této transakce největší nákup v herní historii.

Oznámení koupě Activision Blizzard přichází od Microsoftu jako blesk z čistého nebe, jelikož spekulace o podobném kroku se v posledních měsících, týdnech ba ani dnech neobjevovaly. O to větší radost z něj proto nyní mohou mít zejména předplatitelé herní služby Game Pass, která je dostupná na Xboxech a PC, jelikož právě ta se dočká podle slov Microsoftu velkého vylepšení ve formě přílivu nových titulů právě z dílny Activision Blizzard. S trochou štěstí bychom se tak mohli dočkat například zpřístupnění všech dílů Call of Duty a tak podobně, jelikož k podobnému otevření knihovny se Microsoft odhodlal například i poté, co pod svá křídla dostal Bethesdu stojící za Falloutem či Skyrimem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jelikož Microsoft o svých plánech s Activision Blizzard příliš mnoho detailů zatím neprozradil, jsou veškeré spekulace ohledně toho, jakým směrem se bude studio nadále upínat zbytečné. Jelikož si však Microsoft dle všeho plně uvědomuje, jakou sílu nyní díky akvizicím herních studií drží v rukou, je velmi pravděpodobné, že hráčský svět čekají extrémně zajímavé časy, byť je otázkou, zda celý. Microsoft by totiž klidně mohl tvrdě zaútočit na konkurenční Sony odstřižením Activision Blizzard her od jeho Playstationu, což by z Xboxu zcela určitě udělalo vládce konzolového herního světa. Jak však píšeme výše, na podobné úvahy je zatím čas.