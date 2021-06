Microsoft oficiálně spustil xCloud na iOS: Jak hrát hry z Game Passu na iPhonech?

Čekání na oficiální spuštění xCloudu nebo chcete-li služby Xbox Cloud Gaming na iOS a iPadOS je konečně u konce. Microsoft se totiž před pár hodinami skrze tiskovou zprávu pochlubil tím, že na zařízení od Applu konečně veřejně službu uvolňuje, díky čemuž jí tak lze začít využívat bez závislosti na pozvánce do beta testování či čemkoliv podobném. To jinými slovy znamená, že hrát hry z Xboxu na iPhonech a iPadech lze nyní extrémně jednoduše a pohodlně.

Microsoft chtěl zprvu svůj xCloud na iPhony a iPady dostat klasicky jakožto aplikaci v App Store. Kvůli tvrdým podmínkám Applu, které aplikaci podobného typu do obchodu nepustí, se však musel nakonec spokojit „jen“ s webovou aplikací, jako to udělala třeba Nvidia GeForce či Google Stadia. Toto řešení však v minulých týdnech označil hned několikrát jako ve výsledku pohodlnější a celkově využitelnější, takže je pravděpodobné, že se klasické aplikaci stažitelné z App Store minimálně vyrovná.

Co se týče herního obsahu, který lze přes xCloud konzumovat, jedná se de facto o celou knihovnu služby Xbox Game Pass Ultimate skýtající více než 100 her těch nejlepších světových studií, mezi kterými nechybí třeba ani EA či Bethesda. Za sebe pak musím doporučit sérii HALO z dílny Microsoftu, která je z hlediska své hratelnosti, ale také příběhu zkrátka fenomenální. Pokud by vás pak zajímala ovladatelnost her, spousty z nich již stihli vývojáři přizpůsobit dotykovým displejům telefonů a tabletů, díky čemuž tak k jejich hraní není třeba ovladač. U některých se však bez něj stále neobejdete, takže je určitě rozumné si nějaký pro hraní pořídit – ideálně ten z dílny Microsoftu. Co se pak týče ceny, Xbox Game Pass Ultimate vychází na 339 Kč měsíčně s tím, že první tři měsíce si lze nyní zakoupit jen za 25,90 Kč. Samozřejmostí je pak jeho multiplatformní dostupnost – tedy jinými slovy to, že jeden stačí jak pro vaší konzoli Xbox, tak PC a telefon. Pokud si pak již Xbox Game Pass Ultimate předplácíte na Xboxu, samozřejmě se stačí na iPhonu už jen přihlásit na váš účet s ním spárovaný a začít hrát.

Jak hrát hry z Game Passu na iPhonech

Na iPhonu navštivte tuto stránku a uložte si jí na plochu telefonu Jakmile tak učiníte, vyjeďte ze Safari a spusťte si webovou aplikaci uloženou na ploše telefonu, nese název Cloud Gaming Přihlaste se svými účty od Microsoftu a popřípadě si kupte předplatné Xbox Game Pass Ultimate Nyní už stačí jen vybrat hru, popřípadě připojit ovladač a začít hrát

Obrázkový návod xbox xcloud 1 xbox xcloud 2 xbox xcloud 3 xbox xcloud 4 +2 Fotek xbox xcloud 5 Vstoupit do galerie

K hraní her z Xbox Game Pass Ultimate na iPhonech je samozřejmě potřeba dostatečně kvalitní internetové připojení. Microsoft na svých stránkách uvádí konkrétně toto: „Datové připojení Wi-Fi / LTE s minimální rychlostí stahování 10 Mb/s. Některá zařízení mohou pro nejlepší kvalitu vyžadovat rychlost 20 Mb/s. Doporučujeme Wi-Fi připojení se šířkou pásma 5 GHz.“ Rozhodně se tedy nejedná o žádné přehnané požadavky, které by nešlo splnit.