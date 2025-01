PGA TOUR Pro Golf a další pecky: 10 nových her z Apple Arcade pro začátek roku 2025

Apple Arcade vstupuje do nového roku s řadou zajímavých nových her a zásadních aktualizací těch nejoblíbenějších titulů. Ode dneška je na Apple Arcade k dispozici sedm nových her, a to zcela bez reklam a nákupů v aplikaci. Uživatelé si tak mohou zahrát například Skate City: New York, které přináší ultimátní zážitek pro všechny milovníky skateboardingu, Gears & Goo pro Apple Vision Pro, kde se snoubí prvky strategických obranných her a klasického budování základny s interaktivními možnostmi prostorové výpočetní techniky, nebo Three Kingdoms HEROES, což je nejnovější přírůstek do oblíbené videoherní série Romance of the Three Kingdoms z dílny Koei Tecmo.

Kromě toho najdou uživatelé na Apple Arcade nově také cenami ověnčené tituly z App Storu, jako je FINAL FANTASY+, remasterovaná 2D předělávka původního hitu, který stál na počátku světově proslulé stejnojmenné videoherní série, Trials of Mana+, mobilní verze úspěšného akčního RPG od SQUARE ENIX, dobrodružné Rodeo Stampede+ z divokého západu nebo nenáročná zenová hříčka It’s Literally Just Mowing+.

Ve čtvrtek 6. února vyjde na Apple Arcade vůbec první hra s oficiální licencí PGA TOUR – PGA TOUR Pro Golf. Tato hra se přidá k již tak široké řadě zábavných sportovních titulů, které si mohou fanoušci vychutnat s rodinu a přáteli, včetně NFL Retro Bowl ’25, NBA 2K25 Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Ballistic Baseball, CHARRUA SOCCER a dalších.

Apple Arcade přinese 6. února kromě PGA TOUR Pro Golf také dobrodružnou skákačku Doodle Jump 2+ a roztomilý simulátor farmaření My Dear Farm+.

PGA TOUR Pro Golf od HypGames, Inc.

PGA TOUR Pro Golf nabízí fanouškům golfu zcela pohlcující zážitek. Hráči mohou navštívit ikonické zastávky PGA TOUR, jako je Pebble Beach Golf Links nebo Harbour Town Golf Links, a účastnit se soutěžních zápasů nebo napínavých turnajů proti ostatním hráčům a zároveň zdokonalovat své dovednosti v tréninkových kolech. Hraní na reálných hřištích inspirovaných světem profesionálního golfu přináší zábavu jak na iPhony a iPady, tak na Macy, Apple TV a Apple Vision Pro.

Doodle Jump 2+ od Lima Sky

Dosáhněte nových výšin ve hře Doodle Jump 2+, pokračování oblíbené skákačky s nádherným prostředím, roztomilými postavičkami, bláznivými příšerkami a zábavnými výzvami. Tato populární hra zavede hráče do rozpálených pouští, prehistorických jeskyní, zářivých galaxií a ještě dál.

My Dear Farm+ od HyperBeard Inc.

V tomto roztomilém simulátoru farmaření si hráči mohou vytvořit a upravit svou vlastní farmu snů a dokázat, že se zvládnou stát farmářem světové třídy. Kromě neustálého rozšiřování farmářského impéria nabízí hra také možnost vyšperkovat si svou vlastní postavu, od vzhledu a účesu až po domácí mazlíčky.

Apple Arcade přináší také zásadní aktualizace oblíbených hitů včetně WHAT THE CAR?, Game Room a Hello Kitty Island Adventure.

Hello Kitty Island Adventure z dílny vývojářů Sunblink a Sanrio: Od 19. ledna do 24. února poběží ve hře akce Luck & Lanterns, která přivítá příchod roku hada a oslaví lunární Nový rok obálkami štěstí, petardami a novými oblečky a dekoracemi.

Game Room od Resolution Games: 16. ledna se sbírka oblíbených klasických her Game Room rozroste o novou hru se slovy – Word Wright. Všechny hry jsou navíc k dispozici jak pro Apple Vision Pro, tak pro iPhony a iPady.

WHAT THE CAR? od Triband: Dnes se WHAT THE CAR? ohlíží za rokem 2024 a přináší hráčům výběr 25 nejlepších komunitních úrovní uplynulého roku.

Aktualizací se tento měsíc dočkají také NBA 2K25 Arcade Edition, Outlanders 2: Second Nature, Wheel of Fortune Daily, Snake.io+, Ridiculous Fishing EX a další.