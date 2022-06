Zakladatel Telegramu se tvrdě obul od Applu

S trochou nadsázky by se dalo říci, že neuplyne týden bez toho, aniž by se do Applu někdo obouval za některé jeho rozhodnutí. Tento týden je to například zakladatel sociální sítě Telegram Pavel Durov, který se do jeho kritiky pustil ve svém osobním vlákně na této sociální síti. Co mu konkrétně na Applu vadí?

Durov se nechal slyšet, že má Apple velmi podivně nastavená pravidla pro webové aplikace v Safari. Vadí mu konkrétně to, že ačkoliv jsou prezentovány svým způsobem stejně jako klasické aplikace z App Store, ve skutečnosti jsou v mnoha směrech omezovány, kvůli čemuž je tedy za plnohodnotné aplikace nelze vnímat a ani je tak využívat. Vývojáři proto musí v případě potřeby některých funkcí “navíc” vždy sáhnout po aplikacích pro App Store, což je však ve výsledku stoji provize, které si Apple účtuje. Právě ty jsou pak dle Durova jediným důvodem toho, proč jsou webové aplikace Applem omezovány.

Obecně se dá říci, že přestože je tématika webových aplikací relativně málo propíraná, pravdou je, že kvůli ní Apple už stojí před soudem a to mimo jiné právě kvůli jejich omezením. Durovova slova tedy ve výsledku nelze brát jen jako neopodstatněnou kritiku, nýbrž jako evidentní pojmenování problému jako takového. Jak se k němu do budoucna Apple postaví je však v tuto chvíli ve hvězdách, byť už nyní je jasné, že se mu do jakéhokoliv většího otevření webových aplikací chtít nebude. Provize z plnohodnotných aplikací z App Store jsou pro něj totiž ve výsledku velmi důležité.