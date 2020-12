Je to již několik let nazpátek, co Apple přišel s funkcí Čas u obrazovky. Tato funkce slouží ke dvěma hlavním věcem. Jednak má lidem zabránit v nadměrném používání různých rozptylovacích aplikací při práci, a jednak má sloužit pro sledování a kontrolu dětí při používání jablečných zařízení. Kromě toho, že si v rámci Času u obrazovky můžete nastavit limit pro jednotlivé aplikace, tak si můžete nastavit také limit pro používání jednotlivých webových stránek. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení.

Jak na Macu nastavit limity používání pro webové stránky

Chcete-li na vašem Macu nastavit limity používání pro určité webové stránky, což se může hodit například u webových rozhraní sociálních sítí, anebo v případě, že chcete mít pod kontrolou to, jak vaše dítě používá Mac, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem macOS zařízení klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Poté je nutné, abyste v novém okně rozkliknuli sekci s názvem Čas u obrazovky.

Nyní v levém menu klepněte na záložku Limity pro aplikace.

Zde klepnutím na ikonu + přidejte nový limit pro aplikaci.

přidejte nový limit pro aplikaci. V novém okně sjeďte úplně dolů, kde pomocí šipky rozklikněte možnost Webové stránky.

kde pomocí šipky rozklikněte možnost Poté si zaškrtněte, na kterou webovou stránku se má omezení vztahovat.

na kterou se má omezení Nyní si níže zvolte limit pro všechny dny, anebo vlastní limit, který upravte.

zvolte pro anebo který upravte. Nakonec nezapomeňte vpravo dole klepnout na Hotovo.

Tímto způsobem můžete jednoduše na Macu nastavit limity používání pro webové stránky. Z vlastní zkušenosti mohu Čas u obrazovky a její limity doporučit v případě, že se při práci jednoduše necháte rozptýlit například Facebookem či jakoukoliv jinou sociální aplikací. Pokud se odhodláte pro aktivací limitů pro jednotlivé aplikace či webové stránky, tak budete o mnoho lépe využívat čas, díky čemu zvládnete buď během dne více práce, anebo skončíte dříve, takže budete moci trávit více času s rodinou či přáteli.