Apple: Webové aplikace, tak jak je znáte dnes, na iPhonech s iOS 17.4 skončí

To, o čem se v předešlých dnech čile spekulovalo, se před pár hodinami potvrdilo. Řeč je konkrétně o funkčnosti webových aplikací na iPhonech, která tak, jak jí nyní známe, s příchodem iOS 17.4 skončí. Webové aplikace jako takové sice bude i nadále možné využívat, nicméně už nebudou přidatelné na plochu telefonu a tak jediná možnost, jak je spustit, bude skrze záložky v Safari. Ve výsledku tedy přijdou o to nejzajímavější, čím doposud disponovaly – tedy o možnost de facto suplovat klasické aplikace možností spuštěním z plochy v upravené verzi.

Na nefunkčnost webových aplikací z plochy začali jablíčkáři upozorňovat ve velkém po nedávném vydání bety iOS 17.4, byť tehdy doufali v to, že se ze strany Applu jedná o chybu. Kalifornský gigant však vydal před pár hodinami na svém vývojářském webu prohlášení, ve kterém uvedl vše na pravou míru. V Evropské unii na iPhonech podpora webových aplikací na ploše končí de facto kvůli novému zákonu o digitálních trzích, který vstoupí v platnost na začátku března. Kvůli tomuto zákonu totiž musí umožnit na iPhonech nastavit si jakožto výchozí alternativní prohlížeče, které navíc nebudou muset být založené na WebKit enginu. A právě tato změna vede k usmrcení webových aplikaci.

Ptáte-li se proč, odpověď je relativně jednoduchá – kvůli bezpečnosti. Kvůli otevření iPhonů v EU prohlížečům třetích stran bez WebKitu by musel Apple vyvinou novou integrační architekturu, která v současné době v iOS neexistuje, aby komplexně vyřešit bezpečnost a soukromí související s webovými aplikacemi využívajícími alternativní prohlížeče. Háček je však v tom, že tuto věc není prakticky možné provést vzhledem k pravidlům o digitálních trzích. A jelikož navíc nejsou webové aplikace na ploše uživateli nějak zvlášť využívány, je pro Apple zkrátka jednodušší je zaříznout.

Vyjádření Applu ohledně webových aplikací uložených na ploše, které zveřejnil na svém vývojářském portálu, zní konkrétně takto:

„Aby společnost Apple vyhověla zákonu o digitálních trzích, odvedla obrovské množství inženýrské práce na přidání nových funkcí a možností pro vývojáře a uživatele v Evropské unii – včetně více než 600 nových APls a široké škály vývojářských nástrojů.

Systém iOS tradičně zajišťoval podporu webových aplikací na domovské obrazovce tím, že stavěl přímo na WebKitu a jeho bezpečnostní architektuře. Tato integrace znamená, že webové aplikace na domovské obrazovce jsou spravovány tak, aby byly v souladu s modelem zabezpečení a ochrany soukromí pro nativní aplikace v systému iOS, včetně izolace úložiště a vynucování systémových výzev k přístupu k funkcím ovlivňujícím soukromí na jednotlivých stránkách.

Bez tohoto typu izolace a vynucování by škodlivé webové aplikace mohly číst data z jiných webových aplikací a znovu získat jejich oprávnění, aby získaly přístup k uživatelově kameře, mikrofonu nebo poloze bez jeho souhlasu. Prohlížeče by také mohly instalovat webové aplikace do systému bez vědomí a souhlasu uživatele. Řešení složitých problémů se zabezpečením a ochranou soukromí spojených s webovými aplikacemi využívajícími alternativní motory prohlížečů by vyžadovalo vytvoření zcela nové integrační architektury, která v současné době v systému iOS neexistuje a kterou nebylo praktické realizovat vzhledem k ostatním požadavkům DMA a velmi nízkému rozšíření webových aplikací na domovské obrazovce mezi uživateli. Abychom tedy vyhověli požadavkům DMA, museli jsme funkci webových aplikací na domovské obrazovce v EU odstranit.

Uživatelé v EU budou moci i nadále přistupovat k webovým stránkám přímo z domovské obrazovky prostřednictvím záložky s minimálním dopadem na jejich funkčnost. Očekáváme, že tato změna se dotkne malého počtu uživatelů. Přesto nás mrzí, že tato změna – která byla provedena v rámci prací na dosažení souladu s DMA – může mít dopad na vývojáře webových aplikací na domovské obrazovce a naše uživatele.“