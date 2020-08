Pokud patříte mezi uživatele macOS a nikdy předtím jste nevyzkoušeli jiný operační systém, například Windows, tak nejspíše ani nevíte, co to ona vyskakovací okna jsou. Ve výchozím nastavení je totiž zobrazování vyskakovacích oken na webových stránkách v Safari zakázáno. Pravdou je, že většině případech jsou vyskakovací okna velmi otravná a navíc k tomu se na nich často zobrazuje nevhodný obsah. Čas od času se však můžete ocitnout v situaci, kdy je nutné zobrazení vyskakovacího okna povolit. Vyskakovací okna často používají například internetová bankovnictví a jiné webové stránky. V případě internetového bankovnictví se může stát například to, že nebudete schopni provést platbu, v jiných případech se například nebudete moci přihlásit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem můžete vyskakovací okna na konkrétní webové stránce povolit.

Jak v Safari na Macu povolit na webové stránce zobrazování vyskakovacích oken

V případě, že chcete na vašem Macu či MacBooku povolit webové stránce zobrazování vyskakovacích oken, tak se nejedná o nic složitého. Stačí se držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste se v rámci Safari přesunuli na konkrétní webovou stránku, na které chcete vyskakovací okna povolit.

Jakmile se na této stránce objevíte, tak v horní části okna klepněte pravým tlačítkem (dvěma prsty) na adresu webové stránky, na které se nacházíte.

Po klepnutí se zobrazí menu, ve kterém klepněte na možnost Nastavení pro tuto webovou stránku…

Nyní se zobrazí okno, ve kterém je možné nastavit chování webové stránky, na které se nacházíte.

Zde věnujte zhruba uprostřed pozornost řádku Vyskakovací okna, vedle kterého rozklikněte menu.

V menu poté stačí, abyste vybrali možnost Povolit.

Takto jste úspěšně povolili zobrazování vyskakovacích oken na konkrétní webové stránce. Okno s nastavením můžete zavřít.

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak jsou často vyskakovací okna otravná a navíc k tomu ve většině případech zobrazují nějakou reklamu či nevhodný obsah. Výše uvedený postup pro aktivaci zobrazování vyskakovacích oken byste tedy měli provádět jen na těch stránkách, kterým důvěřujete. Pokud se náhodou stane, že se zobrazí nějaké vyskakovací okno s reklamou či nevhodným obsahem, tak jej ihned zavřete. Často se v rámci vyskakovacích oken zobrazuje také informace o tom, že jste vyhráli iPhone, anebo že je váš Mac zavirovaný. Nikdy tyto stránky neberte v potaz, okamžitě je zavřete a nijak s nimi neinteragujte. Pamatujte, že v dnešní době vám nikdo nic zadarmo nedá, a že se ve vás některé webové stránky cíleně snaží vyvolat strach, abyste jim poskytli nějaké informace, anebo aby do vašeho počítače mohly nahrát škodlivý kód.