V této evropské zemi by šel koupit iPhone s Lightningem i po jeho zákazu v EU

O záměru Evropské unie sjednotit nabíjecí porty se šušká už dlouho. EU odsouhlasila, že se USB-C stane společným nabíjecím portem pro všechna zařízení do podzimu roku 2024. Ačkoli EU uvedla, že tento krok přinese prospěch spotřebitelům, Apple naopak již v minulosti oponoval, že tento krok může zbrzdit proces inovace. Ať tak či onak, Velká Británie si po brexitu jde svou cestou. A zřejmě by se tak stalo i v této záležitosti, neboť dle zdrojů nemá Velká Británie v úmyslu tuto „politiku jednotného portu“ držet.

I když někteří mohou vnímat krok EU jako nějaký druh obtěžování, mnozí uživatelé již roky volají po tom, aby byl Lightning za USB-C vyměněn. Lightning je již 10 let starý a dříve byl nazýván „moderním konektorem pro příští desetiletí“. Pokud se podíváme na ostatní produkty Applu, zdá se stejně (alespoň částečné) usmrcení Lightningu jako nevyhnutelný krok. S prvním iPadem Pro s USB-C Apple přišel již před mnoha lety. Posledním s Lightning je už jen klasický iPad. Že se příchod USB-C blíží potvrdil v minulosti i věhlasný analytik Ming-Chi Kuo, jenž řekl, že první iPhone s USB-C by měl být iPhone 15 v roce 2023. V Bloombergu jeho slova potvrzují, neboť nedávná zpráva uvádí, že Apple již interně iPhony s USB-C testuje a rovněž se shoduje na jeho oficiálním příchodu na podzim roku 2023. Pokud ale Velká Británie skutečně na tuto loď EU nenasedne, čistě teoreticky by tam šlo zakoupit iPhone s Lightningem, pokud se Apple z nějakého důvodu rozhodne dělat dvě různé verze iPhonů. Jde ale pouze o spekulaci. Uvítali byste již konečně iPhone s USB-C?