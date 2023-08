Další země zavádí před příchodem iPhonu 15 povinné USB-C

Od příchodu nového iPhonu 15 nás dělí jen něco málo přes měsíc a četné indicie naznačují, že Apple konečně přejde z konektoru Lightning na USB-C. To přináší množství výhod a Apple tím pravděpodobně předběhne nový zákon Evropské unie, podle kterého bude tento typ konektoru pro chytré telefony povinný. Nyní zaujímá stejný postoj Saúdská Arábie, která nutí výrobce zařízení k přijetí USB-C.

Jak informoval prostřednictvím GSMArena deník Khaleej Times, místní regulační orgán rozhodl, že USB-C se stane standardním konektorem pro elektronická zařízení. První fáze má začít 1. ledna 2025, kdy budou muset být nové chytré telefony i příslušenství, jako jsou sluchátka, klávesnice, reproduktory a routery prodávané v zemi, vybaveny USB-C.

Ve druhé etapě, která začne 1. dubna 2026, bude muset být zmíněným konektorem opatřen také každý notebook nebo jiné přenosné zařízení podobného typu. Saúdskoarabští regulátoři tvrdí, že toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem „zlepšit uživatelský komfort a snížit náklady“, protože USB-C umožňuje vyšší rychlost přenosu dat a také napomáhá snižovat množství elektronického odpadu, neboť to umožní, aby uživatelé měli pro všechna svá zařízení jediný kabel. V Evropské unii vstoupí podobný zákon v platnost 28. prosince 2024.

O zavedení povinného USB-C však uvažují i další země. Loni brazilský regulační úřad Anatel navrhl, aby výrobci chytrých telefonů museli nahradit všechny ostatní konektory USB-C. O přijetí podobné politiky v budoucnu uvažuje také americké ministerstvo obchodu, i když rozhodnutí prozatím nepadlo.

Ačkoli jsou podobné zákony zaměřeny na všechny výrobce, Apple je zcela jistě společností, které se to znatelně dotkne. Je to proto, že iPhone a příslušenství jako AirPods a Magic Mouse stále spoléhají na Lightning.

Na USB-C začal Apple přecházet v roce 2015 s 12″ MacBookem a od té doby pomalu zavádí konektor do dalších zařízení. V současné době má USB-C celá řada Maců a iPadů a také sluchátka Beats. Očekává se, že modely iPhone 15 budou první, u kterých cupertinský gigant nahradí Lightning USB-C, což mu pomůže splnit požadavky EU a dalších regulačních orgánů.

Zpočátku zaznívala domněnka, že by Apple mohl vytvořit specifické modely iPhonů s USB-C pro Evropu, to se ovšem nyní zdá být velmi nepravděpodobné, protože tento konektor vyžaduje stále více zemí. A dostane-li iPhone USB-C, mělo by se v blízké budoucnosti dočkat aktualizace s novým portem i příslušenství, jako jsou například AirPods.