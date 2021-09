5 důvodů, proč by měl Apple ihned začít u iPhonů využívat USB-C

Pokud se u iPhonů již delší dobu spekuluje o nějaké funkci či vlastnosti, kterou by měly přinést následující generace, tak se jedná o USB-C. První spekulace o tom, že by měl Apple u iPhonů upustit od konektoru Lightning, se objevily již před několika lety. Doufali jsme s příchodem iPhonu 11, následně 12 a letos i 13 – a bohužel jsme se stále nedočkali. Těžko říct, na co vlastně Apple pořád čeká. Samozřejmě se mezi uživateli objevují různé názory, proč je Lightning od Applu tak skvělý, ve skutečnosti ale negativní vlastnosti nad těmi pozitivními převažují. Lightning je prostě starý a potřebuje vyměnit, co nejdříve. Pojďme se proti podívat na 5 důvodů, proč by měl Apple u iPhonů ihned začít využívat USB-C.

Apple využívá USB-C prakticky všude

Apple si je moc dobře vědomý toho, že je Lightning zastaralý, a že nemá budoucnost. Proč by taky jinak využíval USB-C u prakticky všech svých ostatních produktů. U Maců a MacBooků je využití USB-C samozřejmostí, u iPadů už v dnešní době taky. Právě iPady ještě před pár lety disponovaly konektorem Lightning, jenže ten byl pro tato zařízení omezující, tudíž přišlo na řadu USB-C. Z jakého důvodu tedy Apple stále u jablečných telefonů využívá Lightning? U všech ostatních součástek Apple hlásá, že se jedná o nejlepší technologie současnosti, tak proč stále využívá starý Lightning? Snad se tedy již brzy dočkáme a Apple nám konečně v prezentaci USB-C u iPhonů představí. Po ProMotion displeji je v žebříčku priorit USB-C, alespoň pro mě osobně, na prvním místě.

Konektorem USB-C disponuje nově i iPad mini (6. generace):

S sebou stačí jen jeden kabel

Pokud někam potřebujete na několik dní odjet a balíte si celou flotilu svých jablečných zařízení, tak si nikdy nemůžete sbalit pouze jeden kabel a jeden adaptér. K iPhonu potřebujete Lightning kabel a adaptér, popřípadě Power Delivery (Lightning – USB-C) kabel a USB-C adaptér. K Apple Watch pak potřebujete speciální nabíjecí kolébku a opět nabíjecí adaptér. Pokud vlastníte novější iPad s USB-C a MacBook, tak můžete „spojit“ pouze USB-C kabel a výkonnější USB-C adaptér – to je vše. U Apple Watch samozřejmě chápu, že je nutné vlastnit nabíjecí kolébku, vzhledem k voděodolnosti. Každopádně, letos Apple představil kabel pro Apple Watch s USB-C namísto klasického USB-A, tudíž další svým způsobem přechod na USB-C. Pokud by měl iPhone USB-C konektor, tak bychom jej byli schopni nabíjet stejným kabelem jako iPad a MacBook. A co se týče adaptéru, tak pokud bychom si sbalili výkonný adaptér od MacBooku, tak by nám opět stačil pouze ten. Nejedná se o perfektní představu, mít pouze jeden jediný a výkonný adaptér, ideálně s vícero výstupy, a ním nabíjet veškerá zařízení?

Záleží Applu opravu tak moc na ekologii?

S příchodem iPhonu 12 (Pro) přišel Apple s obrovskou novinkou. Do balení těchto nových iPhonů přestal přidávat nabíjecí adaptér. Všichni víme, že se k tomu Apple uchýlil především kvůli tomu, aby ušetřil. Celá tato situace však vznikla především za záminkou toho, že jablečné společnosti strašně moc záleží na ekologii. Nabíjecí adaptér přece všichni máme doma, tak proč by nám měl v balení dorazit další? Dobře, rozumím. Ale kdyby Applu opravdu záleželo na ekologii, tak by už dávno u všech svých zařízení přešel na USB-C. Pokud se ptáte proč, tak vám opět odpovím jednoduše – kabely. Jak už bylo zmíněno výše, tak pro nabití flotily jablečných produktů potřebujeme rozlišené kabely a popřípadě i adaptéry. Aktuálně jsme jedním kabelem a adaptérem schopni nabít iPad a MacBook. Kdybychom stejně byli schopni nabít i iPhone, tak by bylo ještě o další kabel a adaptér méně. A to podle mě dává stejný, ne-li větší smysl než odebrání nabíjecího adaptéru z balení.

Malá rychlost a slabý výkon

Lightning lze označit jakožto konektor, který je starý 21 let. Ptáte se, proč tak moc? Odpověď je jednoduchá. Maximální přenosová rychlost Lightning – USB-A kabelu je pouhopouhých 480 Mb/s. A víte, jaký standard má stejnou přenosovou rychlost? Je to USB 2.0, a pokud to nevíte, tak tato generace USB byla představena již v roce 2000. Lightning je tedy postaven celkově na starém USB 2.0. Nutno podotknout, že v současné době už je na obzoru čtvrtá generace USB, nejvíce se však používá třetí generace. Jen pro porovnání – USB 3.2 Gen 2 má maximální přenosovou rychlost až 20 Gb/s, nejnovější USB 4 ještě dokonce dvakrát vyšší. A naprosto stejně bídně je na tom Lightning – USB-A kabel i co se týče výkonu. Skrz ten je totiž možné přenést pouze 12 W, zatímco skrze USB-C poskytne výkon až 100 W.

Připojení vícero příslušenství

Konektor USB-C zvládne provádět prakticky vše najednou. Jen jedním jediným konektorem je možné zařízení zároveň nabíjet, přenášet data, obraz i zvuk – viz huby, které mnoho z nás používá u MacBooků. Lightning tohle ale bohužel neumí a všeobecně je nesmírně omezený – i z toho důvodu se Apple rozhodl u iPadů přejít na USB-C, jelikož zde Lightning prostě nedával smysl. Bez USB-C by iPady nebyly ničím jiným než přerostlými iPhony. Co si budeme nalhávat, asi málokdo by si chtěl k iPhonu připojit monitor, flash-disk a další příslušenství zároveň. Na druhou stranu to ale rozhodně vyloučeno není, jelikož takový iPhone 13 Pro Max lze svým způsobem považovat za malinký tablet, se kterým lze pracovat už opravdu slušně. A nebylo by fajn, kdybychom si, bez omezení a strachu z toho, že to nebude fungovat, mohli bez problémů a najednou připojit prakticky cokoliv?