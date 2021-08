EU by mohla již brzy Apple přinutit k přechodu iPhonů z Lightningu na USB-C

Jednotný standard pro nabíjení u smartphonů. To je již nějakou dobu jedním z cílů Evropské unie. O této problematice se šušká již roky. Až nyní to ale vypadá, že se něco skutečně začne dít. Orgány Evropské unie drtivou většinou z počátku dnešního roku odhlasovaly právní předpis, jenž má zakořenit povinnost technologickým společnostem, aby měly jednotný standard nabíjení. Je známo, že všechny smartphony s Androidem tento trend razí. Výjimkou je pak pouze Apple se svým konektorem Lightning.

Záměr Evropské unie je jednoduchý. Cílem je omezit elektronický odpad, který se hromadí i kvůli vícero druhům nabíječek. Jelikož se o tomto postupu šušká už dlouho (něco podobného se pokoušela EU přijmout už v roce 2018), i Apple se již dříve k myšlence jednotného standardu vyjádřil. Podobná pravidla prý potlačují inovace a uškodí milionům zákazníků, kteří mají v současné době příslušenství založené na Lightning konektoru. Povinnost by se netýkala samozřejmě pouze smartphonů, ale také gadgetů a podobně. Co si ale budeme nalhávat, v největší nevýhodě je Apple, jelikož téměř vše momentálně již funguje na USB-C. Hodí se položit otázku, zda něco podobného je skutečně na škodu. V komentářích často čteme, že i mnozí naši čtenáři by byli rádi, kdyby u iPhonu viděli USB-C. Na druhou stranu i Apple již tento standard nějakou dobu například u iPadů Pro používá. Třeba je tedy přechod na USB-C jen otázkou času. Výše zmíněné může být potvrzeno již možná příští měsíc. Legisvakační lhůta může ale trvat i roky.