5 technologií, díky kterým jsem rád, že žiji právě nyní

Kdybych si měl vybrat období, ve kterém bych mohl žít, pak by patrně zvítězila 50 – 60. léta v Americe, ale to jen kvůli Pin-Upkám. Ovšem co se technologií týká, jsem opravdu rád za to, že žiju v té technologicky nejprogresivnější době, jakou lidstvo doposud zažilo. Ostatně, stačí se podívat třeba jen na to, jak vypadal mobil před 30 lety a jak vypadá dnes. Vymyslel jsem si proto článek, který je zcela osobní a popisuje pět technologických vychytávek, díky kterým jsem rád, že žiji právě nyní. Budu rád, když se v diskusi podělíte o svých pět nejoblíbenějších gadgetů nebo technologií. Schválně, jestli se shodneme.

Internet

Spousta lidí říká, že dnes už nejsou takové příležitosti jako kdysi a že kdyby žili v devadesátkách, tak jsou z nich milionáři. Nejen pro mě osobně, ale pro miliony lidí na světě se však právě internet stal místem, kde dokážete doslova z ničeho vybudovat cokoli, na co si jen vzpomenete. Když jsem zakládal LsA, vzal jsem 120 korun na doménu, starý počítač PowerMac G4 za 2500 Kč a vytvořil něco, co se postupem času rozšířilo tak, že to dnes živí desítky lidí. A to jsem jen naprosto bezvýznamná kapka v moři a i tak mi internet doslova a do písmene změnil život.

Nejsem z bohaté rodiny a ani jsem si nikdy nechtěl brát nějaký šílený úvěr na to, abych mohl začít podnikat a právě internet je to místo, kde to jde udělal doslova a do písmene za pár korun a to ne před deseti nebo dvaceti lety, ale právě teď. Internet je místo, kde, jak padlo ve filmu Czech made man, si to prostě můžete odsedět a vyklikat, v mém případě vypsat. Internet je tedy v mém žebříčku technologií, díky kterým miluju, že žiju právě dnes, na té naprosto nejvyšší příčce, protože mi doslova a do písmene změnil život!

Bezpečnostní systémy v autech

Já vím, člověk má jezdit bezpečně, má předvídat a má se vždy na 120 % věnovat řízení. Ovšem ruku na srdce, kdo z nás se někdy nepodíval někam jinam než před sebe. Kdo z nás si někdy rychle nezkontroloval notifikaci na mobilu. Pokud jste ujeli alespoň 100 000 kilometrů a v životě jste neudělali žádnou chybu nebo alespoň nepozornost, pak klobouk dolů. Pokud jste pouze člověk, stejně jako já, pak mi dáte zřejmě za pravdu, že bezpečnostní systémy v nejnovějších vozech jsou neuvěřitelné. Nemusíte ani nevěnovat pozornost řízení, ale když by vám v roce 1980 skočila před auto srnka nebo zajíc, jen velmi těžko byste s tím něco udělali. Když stejná situace nastane dnes, pak onu srnku vidíte předem na nočním vidění nebo ji vidí alespoň vaše auto a pokud nezareagujete vy, pak zareaguje auto samo.

Ano, můžete namítat, že tyto systémy nejsou stoprocentní, že vám zasahují do řízení a vy jste přece ten petrolhead, který den co dne míří na Grossglockner, aby na M3 Evo II dával do zatáček meziplyny a podřazoval, ovšem pokud jedete ve městě a v momentě, kdy se díváte, zda vám někdo dá nebo nedá přednost, vám pod kola vběhne dítě, které bylo schované za zaparkovaným autem, pak mi věřte, že rozhodně oceníte, že váš vůz zastavil sám. Zkrátka auta miluju a chci v nich jezdit celý život, ovšem jsem rád, že v současné době lze mít auto vybavené technologiemi, které vám reálně snižuje pravděpodobnost nehod a zároveň můžete o víkendu vyběhnout na Red Bull Ring vytočit do omezovače nějaký ten stroj, u kterého naopak vypnete vše včetně stabilizace.

iPhone a AirPods

Telefon a AirPods, to je kombinace, kterou používám doslova a do písmene nonstop. Ať už jsou to pracovní nebo soukromé hovory, kdy můžu i při venčení psa volat a při tom mít telefon někde v kapse nebo s AirPody v uších ležím večer v posteli a poslouchám podcasty, případně sleduji videa na YouTube. Tuto kombinaci zkrátka miluju. Nebudu si hrát na lidi, kteří mají ve svém iPhone 150 aplikací a z nich 151 nutně potřebují ke své práci. Já na něm miluju volání, maily, Safari, focení, Spotify, YouTube a F1 TV. To je vše, co na telefonu používám.

Za tu dobu co mám iPhone, což je od iPhone 4, mám v iCloudu zhruba 50 000 fotek a i když se na drtivou většinu nikdy v životě nepodívám, jsem rád, že je tam mám. Jsou to totiž fotky, které mi čas od času připomene sám telefon a já se s úsměvem na rtech mohu podívat, co že jsem to dělal před rokem nebo deseti v ten stejný den. Prostě telefon je pro mě asi ta nejlepší věc, kterou aktuálně máme jako lidstvo k dispozici a den co den ji můžeme používat. V současné podobě mi iPhone i AirPods vyhovují a i když vím, že budou stále lepší a lepší, jsem rád už za to, jak vypadají dnes.

Satelitní mapy a GPS

Poslední roky trávíme se ženou celé léto někde na cestách po Evropě. Díky Schengenu a Euru není problém vyrazit téměř kamkoli vás napadne a tak jsme procestovali Itálii, Francii, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Monaco dalších pár zemí. To, co mě na tom baví nejvíc, je objevovat úžasné cesty, horské průsmyky, kde se vyřádím s autem a zároveň zajímavé hotely, zajímavé věci k vidění, které se dají prozkoumat nebo se nad nimi můžete alespoň proletět s vrtulníkem nebo dronem. Miluju plánování tras na Google Mapách, synchronizaci trasy s autem a celkově prohlížení si map jen tak ve volném čase. Při dlouhých zimních večerech tak hledám na mapě místa, kam bychom se mohli vyrazit podívat v létě.

Díky tomu například zjistíte, že po přejetí Passo Dello Stelvio můžete ujet ještě pár kilometrů k Torri di Fraele a tam si jako nadšenec do aut nebo kol užijete tu pravou zábavu, která upřímně řečeno násobně překonává celé Stelvio. Právě tato místa objevuju na YouTube a na Google mapách a pak je objevujeme naživo přes léto. Digitální mapy se satelitními záběry a GPS jsou něco, díky čemu nejen že bezpečně projedete celou Evropu bez bloudění, ale hlavně objevíte neskutečné množství míst, která byste jinak jen tak nenavštívili.

Drony a akční kamery

S cestováním souvisí také focení a natáčení videí. Když už vás po pár letech přestane bavit fotit na zrcadlovku, Leicu, mobil nebo cokoli podobného a chcete si při focení užít trošku víc zábavy, pak můžete vyzkoušet dron nebo akční kameru a právě to jsem udělal. Zatímco akční kameru používám výhradně pro natáčení z auta nebo ji připnu pomocí speciálního popruhu k psovi, tak dron zkrátka miluju. I přesto, že jsem s ním v loňském roce nalétal jen 100 kilometrů, považuji ho za něco zcela jedinečného a to zejména proto, protože vám změní doslova a do písmene pohled na svět.

Můžete se zaletět podívat na místa, kam se běžně nedá dostat a můžete poznávat svět z jiné perspektivy, což ještě pár let zpět nebylo možné. Drony jsou navíc čím dál tím cenově dostupnější a i když například v ČR legislativa není zrovna nejbenevoletnější, stále jsou země jako například Švýcarsko, kde prostě a jednoduše stačí používat rozum a můžete si létat téměř, jak se vám zachce.