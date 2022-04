Byli jsme se podívat na nové BMW i7, ve kterém technologie hrají prim

V posledních dnech se měla možnost řada zákazníků BMW podívat v galerii Danubiana na zbrusu nové modely BMW X7 a i7. V případě obou modelů se jednalo o slovenskou i českou premiéru, na kterou jsem dostal od svého dealerství také pozvánku, a i přesto, že se nejedná o Apple, si myslím, že stojí za to se podívat na první dojmy především z i7 a to z technologického hlediska. Zcela nový model BMW řady 7, aktuálně prezentovaný konkrétně v provedení i7, tedy poháněný elektromotorem a bateriemi s dojezdem 620 kilometrů, je vůbec tím nejdelším vozem, který kdy BMW vyrobilo. Velikost a zejména pak délka 5,4 metrů vás skutečně zaujme na první pohled, ovšem je potřeba zcela upřímně přiznat, že zatímco na zadních sedadlech se prostor opravdu značně zvětšil a posádka má mnohem víc prostoru jak na nohy, tak okolo sebe, co se týká prostoru pro řidiče, ten se naopak pocitově oproti předchozí generaci zmenšil. Samozřejmě se naskytne argument, že sedmičku si nebudou lidé řidit, ovšem mnoho zákazníků si skutečně sedmičku řídí rádo samo a používá ji místo SUV typu X5 nebo X7 na běžné ježdění.

Vůz zvenku zaujme nejen dvojitými světlomety, ale zejména pak zcela novým zaobleným nárazníkem, který je v podstatě součástí boční části vozu a při pohledu z vrchu vás první, co napadne, že se jedná o BMW Z8. I když sám limuzínu aktuálně nevyužiji a raději jsem sáhl po nové X5, tak musím uznat, že se jedná o elegantní a zároveň vskutku zajímavý vůz, který vás zaujme nejen na první pohled, ale když jej uvidíte na ulici, rozhodně z něj nespustíte oči. To nejzajímavější vás však čeká poté, co otevřete nebo si necháte otevřít dveře. Ty si navíc můžete nechat otevřít i v případě, že nemáte osobního řidiče, vůz to totiž jak u předních, tak zadních dveří udělá za vás, a to, co bylo do dneška dominantou pouze poslední generace S class a Rolls Royce, přichází také do BMW. Navíc s tím, že dveře lze otevřít automaticky jak zevnitř, tak zvenku a můžete je jak zavřít, tak i otevřít. Na první pohled se jedná o prkotinu, ale pokud někdo vozil menší děti, obzvlášť například holky, které nemají příliš sílu otevřít dveře, případně starší lidi, pak mi dá za pravdu, že zmáčknutí tlačítka je pro dítě mnohem bezpečnější a jednodušší než přetahování se se dveřmi. Navíc zatímco mechanicky dveře otevřete i v případě, že s nimi bouchnete do vedle stojícího vozu, pokud použijete tlačítko, díky senzorům nic podobného nehrozí.

Pokud usednete za volant nebo na místo spolujezdce na přední sedačce, první, čeho si všimnete, je zcela nově řešení ambientního osvětlení v podobě křišťálů Swarovski, které v podstatě prochází celým vozem a jsou do něj elegantně zapuštěna jednotlivá tlačítka například pro otvírání dveří, změnu hlasitosti, masáže a tak podobně. Řešení je naprosto elegantní a tak nějak ještě víc způsobí to, že se v autě cítíte spíše jak v kině nebo v obývacím pokoji. Zajímavá jsou také sedadla, která budete mít možnost si navolit v rámci programu BMW Individual ve zhruba 150 kombinacích ovšem na předváděcím vozu byly vůbec poprvé v historii BMW použita sedadla kombinující kůži a kašmír. Jakmile tedy dosednete na sedadlo ve svém Corneliani svetříku, bude se kašmír dotýkat kašmíru. Líbí se mi, že i přes dotykový displej a hlasové ovládání stále zůstal na místě i klasický ovladač iDrive a alespoň vepředu můžete ty nejdůležitější funkce vozu ovládat jak ovladačem, tak i pomocí klasických tlačítek. Zatímco většina nových prvků se mi líbí, displej Pro s palubním počítačem iDrive, který je v nové verzi jak po softwarové, tak po hardwarové stránce je trošku opakem. Celé menu je velmi podobné androidu a najdete zde množství ikonek, mezi kterými musíte přepínat, abyste se vůbec někam dostali a až poté máte možnost něco nastavovat nebo měnit. Displej navíc působí jako tablet, který jste si donesli z domu a do auta jej připnuli na nějaký držák a po jízdě si jej plánujete zase odnést, zkrátka vůbec není zakomponován jako součást interiéru a působí jako něco navíc – něco, co sem nepatří.

V BMW pochopili, že místo palubních počítačů pro zadní sedadla stejně každý raději používá svůj mobil a pokud chcete dětem pustit pohádky, raději jim stejně do BMW click-clack systému zacvaknete iPad, ve kterém pohádky máte stále k dispozici. Místo palubních počítačů, respektive displejů zábavního systému najdete na sadních sedadlech dva menší displeje velikosti mobilního telefonu zabudované přímo ve dveřích. Osobně s tímto řešením mám trošku problém, protože jednak starý dobrý vyndávací tablet byl výrazně pohodlnější a mohli jste si vůz nastavovat na větším displeji, který jste navíc drželi v ruce. Navíc novinka nenabízí téměř žádné možnosti nastavení čehokoli pro zadní sedadla jinak než právě přes zabudované displeje. Chcete nastavit klimatizaci? Pak se podívejte na kliku dveří, vedle které je malý displej a tom to nastavte. Chcete dělat něco dalšího? Opět máte malý displej ve dveřích. Možná se pak ptáte, co v momentě, kdy si chcete pustit film nebo zobrazit něco, co se na větším displeji nehodí. Pak je zde režim Cinema, který vám ze stropu vysune televizor s rozlišením 8K, na kterém máte možnost přehrávat například videa.

I přesto, že jej zvolíte v konfiguraci, můžete zároveň využít panormatickou, podsvícenou střechu, displej se totiž nikam nezasouvá ale v podstatě jen sklápí. Můžete si jej odsunout až k opěrkám hlavy řidiče a spolujezdce, ovšem i tak se na poměrně velký displej díváte z relativně malé vzdálenosti. Navíc tento displej, je možné prozatím konfigurovat pouze v Německu a USA a jako takový malý a celkem podstatný háček, umí přehrávat buď věci z HDMI portu, který je umístěn na spodní straně displeje, takže vám povede kabel od displeje někam k nohám, kam položíte hard disk nebo například MacBook, anebo z Amazon Fire. Ano, čtete správně, aktuálně není v tomto displeji k dispozici YouTube, Netflix, HBO ani nic podobného a spoléhat můžete jen na služby Amazonu, které navíc nejsou u nás dostupné. Je tedy otázkou, zda vůbec do budoucna bude možné v ČR a SR displej s Cinema módem do vozu konfigurovat. Zadní sedadla, zpracování interiáeru a pohodlí pro cestující vzadu je jako vždy naprosto výjimečné a pokud nejste odchování na Rollsu nebo Bentley, pak si rozhodně nebudete stěžovat ani když přejdete z Maybachu.

Některé věci mi však u vozu, jehož cenovka sahá k 200 000€, vadí a musím říct, že plastový výdech klimatizace, působící jako z Octavie bych zde nečekal. Jsou to opravdové detaily, které vás však u vozu nejvyšší kategorie zarazí. Osobně se mi i7 extrémně líbí zvenku, líbí se mi i některé myšlenky uvnitř, jako například podsvícení se zabudovanými tlačítky, ale třeba displeje ve dveřích nebo kino, na které se díváte sice v rozlišení 8K, ale přesto z 20 centimetrů, mě naopak příliš neočarovaly. Samozřejmě je něco jiného, když vůz začnete používat a na některé věci si zkrátka zvyknete a začnete je vnímat jako přínos a některé, které se mi nyní líbí, se vám naopak za pár minut stanou všedními a nebudete z nich paf už po druhé jízdě. Jakmile se nová sedmička dostane na trh, rád se s ní svezu, ale upřímně říkám, že i když budu řešit limuzínu, tak moji favorité jsou někde trošku jinde. Jsem rád, že jsem se mohl na i7 podívat a uvidíme, co uvidíme, až si jej budu mít možnost také vyzkoušet na silnici.