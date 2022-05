Sony WH-1000XM5 oficiálně: Jedny z nejočekávanějších sluchátek letoška jsou tu

Sony dnes představilo nejnovější přírůstek své oceňované řady 1000X – bezdrátová sluchátka WH-1000XM5 s funkcí potlačení okolního hluku. Nový model přináší svým uživatelům převratný zážitek z pohlcujícího zvuku bez rušivých okolních vlivů. Díky implementaci nových technologií povyšují již tak špičkové potlačení okolního hluku a kvalitu zvuku modelu WH-1000XM4 na zcela novou úroveň.

Potlačení okolního hluku je nyní ještě lepší

Sluchátka WH-1000XM5 byla vybavena dosud nejsofistikovanější technologií potlačení okolního hluku od společnosti Sony se dvěma procesory ovládajícími osm mikrofonů, které výrazně omezují okolní hluk zejména v oblasti středních a vysokých frekvencí. Model dále disponuje funkcí Auto NC Optimizer, která automaticky optimalizuje potlačení okolního hluku v závislosti na prostředí. Ať už se snažíte soustředit na práci v rušné kavárně, nebo se chystáte relaxovat během hektického ranního dojíždění, sluchátka WH-1000XM5 vytvoří prostředí pro poslech, které vás zcela pohltí.

Díky integrovanému procesoru V1 využívají sluchátka WH-1000XM5 plný potenciál procesoru Sony QN1 pro potlačení hluku HD, zatímco speciálně navržený 30mm měnič zlepšuje potlačení hluku. Tyto funkce zlepšují čistotu zvuku a reprodukci basů a vytvářejí nesrovnatelně lepší potlačení hluku, které vám umožní zcela vytěsnit okolní svět.

Výjimečný zvuk vyladěný k dokonalosti

Sluchátka WH-1000XM5 nastavují nový standard pro vysoce kvalitní zvuk. Díky tomu, že společnost Sony pečlivě vybírá materiály a klade velký důraz na jejich zpracování, můžete si své oblíbené skladby vychutnat naplno.

Speciálně navržená 30mm jednotka měniče s lehkou a tuhou ozvučnicí využívá kompozitní materiál z uhlíkových vláken, který zlepšuje citlivost na vysoké frekvence a zajišťuje přirozenější kvalitu zvuku. Jedinečné technologie společnosti Sony zahrnují také prvotřídní bezolovnatou pájku obsahující zlato pro vynikající spojení a optimalizované obvody, které zajišťují čistý a konzistentní zvuk každé skladby.

Nyní si můžete vychutnat špičkový zvuk ve vysokém rozlišení, a to jak při poslechu s kabelovým připojením, tak bezdrátově, zásluhou technologie kódování zvuku LDAC , která se stala standardem v tomto odvětví. Nový model vylepší veškerou vaši hudbu na zvuk s širokým rozsahem pomocí technologie DSEE Extreme™ , která upscaluje digitální hudební soubory v reálném čase. To vám umožní ocenit všechny jemné detaily, které umělec vložil do vašich nejoblíbenějších skladeb.

Tato nová sluchátka mají certifikaci 360 Reality Audio, která vám umožní vychutnat si personalizovaný pohlcující hudební zážitek s možností individuálního nastavení .

Špičková kvalita hovorů

Se sluchátky WH-1000XM5 není žádné místo pro přijímání hovorů zapovězeno. Precizní technologie Sony Voice Pickup využívá čtyři mikrofony s paprsčitým uspořádáním a strukturou pro potlačerní okolního hluku založenou na umělé inteligenci, která dokonale přesně izoluje váš hlas, zatímco nově vyvinutá struktura pro potlačení šumu větru minimalizuje hluk větru během hovorů. Rušná ulice nebo hlučné pracovní prostředí se tak nyní může stát ideálním místem pro rychlý hovor s přáteli nebo kolegy.

Zcela nový design s vyšším komfortem nošení

Pro ty, kteří znají ikonický design řady WH-1000X, představuje WH-1000XM5 další krok ve vývoji stylu této řady. Bezhlučný design náušníků je dokonale vyveden v novém typu měkké kůže s plynulým posuvníkem. Nový materiál ze syntetické kůže Soft Fit zase těsně přiléhá k hlavě, čímž snižuje tlak na uši a blokuje přístupu vnějšího hluku, takže můžete poslouchat celý den bez nepříjemných pocitů nepohodlí.

Sluchátka se snadným ovládáním

Společnost Sony ví, že se světem pohybujete v rychlém tempu, takže když skončíte náročný pracovní den a dorazíte do klidu svého domova, sluchátka WH-1000XM5 zajistí pomocí funkce Adaptive Sound Control, aby byl tento přechod plynulý. Tato funkce rozpozná místa, kde se nejčastěji pohybujete, a podle toho automaticky upraví nastavení okolního zvuku.

Sluchátka WH-1000XM5 mají integrovaný rychlý přístup, takže je můžete nakonfigurovat tak, abyste obnovili přehrávání ve službě Spotify dvěma nebo třemi klepnutími, aniž byste se museli dotknout chytrého telefonu .

Společnost Sony vám také pomáhá bezpečně poslouchat hudbu pomocí aplikace Sony Headphones Connect, která porovnává údaje o akustickém tlaku zaznamenané sluchátky s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO). V případě příliš vysoké hlasitosti obdržíte okamžité upozornění operačního systému.

Model WH-1000XM5 je také vybaven chytrými funkcemi, které vám pomohou snadno proplout každým dnem. Díky funkci Speak-to-Chat se můžete zastavit na krátkou konverzaci – sluchátka automaticky zastaví hudbu a pustí k vám okolní zvuk. Jakmile ukončíte rozhovor, přehrávání hudby se znovu spustí. Sluchátka okamžitě přeruší přehrávání vašeho osobního soundtracku, jakmile si sluchátka sundáte.

Snadné párování

Zůstat ve spojení nebylo nikdy jednodušší, protože tato sluchátka s technologií Bluetooth můžete spárovat se dvěma zařízeními najednou. Při příchozím hovoru sluchátka poznají, z jakého zařízení volání přichází, a okamžitě vás připojí k tomu správnému. Mezi zařízeními můžete také rychle přepínat pouhým stisknutím tlačítka.

Celodenní výkon a přenosnost

Společnost Sony si přeje, abyste si mohli přehrávat své oblíbené interprety dlouhé hodiny a aby vám nic nebránilo v poslechu. Sluchátka WH-1000XM5 jsou vybavena baterií s působivou 30hodinovou výdrží (při zapnutém ANC), takže si můžete vychutnat špičkový zvuk i na dlouhých cestách, a pokud spěcháte, můžete je nyní pomocí rozhraní USB Power Delivery (PD) nabít na pozoruhodné 3 hodiny za pouhé 3 minuty . Sluchátka WH-1000XM5 se dodávají s praktickým skládacím pouzdrem, které lze pro snadné skladování zmenšit, takže si sluchátka můžete vzít s sebou kamkoli na cesty.

Nová sluchátka si můžete za 10 590 Kč předobjednat zde