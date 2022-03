Recenze herních sluchátek Connect IT NEO CHP-3595-WH: Za málo peněz hodně muziky

Ještě před několika lety jsme z každého rohu slyšeli, že počítače s operačním systémem macOS nejsou určené ke hraní, ale pouze k práci. Mohl za to především výkon, který doopravdy na nějaké náročné hraní nebyl. To se ale kompletně změnilo s příchodem čipů Apple Silicon, které nabízí výkonu tolik, že by ho mohly rozdávat. U vrcholnější konfigurací cílí Apple především na výkon grafického akcelerátoru, tím ale nechci říct, že by na CPU nebyl brán ohled. Ba naopak dokáží čipy z rodiny M1 porazit některé vrcholné procesory od společností Intel či AMD. Výkon grafického akcelerátoru využijí především profesionálové, nutno ale zmínit, že se může projevit i ve hrách, kterých začíná být pro macOS více a více.

Pokud jste tedy na vašem Macu začali hrát nějaké hry, tak se rozhodně neobejdete bez pořádného vybavení. Co si budeme nalhávat, ovládání na vestavěné klávesnici a trackpadu, společně s AirPody v uších, není pro hraní úplně ideální. A přesně těmto jedincům, kteří (nejen) k Macu shání kvalitní herní příslušenství, je určená tato recenze. Již v minulosti jsme se na našem magazínu věnovali hernímu příslušenství Connect IT řady NEO. Produkty v této řadě se však neustále rozrůstají a nám do redakce dorazila sluchátka Connect IT NEO s označením CHP-3595-WH. Pojďme se tedy společně na ně podívat. Již nyní vám mohu říct, že se svou nízkou cenovkou zůstanete překvapeni.

Oficiální specifikace

Jak už to bývá v prakticky všech našich recenzích zvykem, tak začneme oficiálními specifikacemi. Jedná se tedy o náhlavní sluchátka s uzavřenou konstrukcí okolo uší. Nabízí připojení prostřednictvím klasického 3,5mm sluchátkového konektoru, popřípadě je možné využít klasický konektor USB-A, který v dnešní době již rozšířenější. O pasivní potlačení hluku se starají kvalitní náušníky, které ucho uzavírají dovnitř sluchátka. Velikost měničů je 50 mm, typ poté elektrodynamický. Zkreslení výrobce udává menší než 5 %, sluchátka dále pracují s frekvencí zvuku od 20 Hz do 20 kHz, citlivost je 114 dB (tolerance 3 dV) a impedance 32 ohmů (tolerance 15 %). Dále se sluchátku chlubí decentním RGB podsvícením a mikrofonem, který při používání jednoduše otočíte směrem u ústům. Hmotnost sluchátek je 290 gramů a seženete je již od 699 korun.

Balení

Recenzovaná sluchátka Connect IT NEO vám dorazí v krabici, která je svým zpracováním pro řadu NEO typická. Jedná se tedy o fialovou krabici v kombinaci s bílou barvou. Na přední straně se nachází vyobrazená samotná sluchátka, společně s přesným označením. Nechybí zde průhledné okno, které se přelévá na pravou stranu s tím, že si skrze něj můžete sluchátka ihned prohlédnout. Na druhé boční straně pak najdete informace o konektivitě a kompatibilitě, vzadu si pak sluchátka můžete prohlédnout i s kabelem a popsanými součástmi. Níže se nachází podrobné specifikace sluchátek v různých jazycích. Uvnitř krabice se kromě samotných sluchátek nachází ještě několik nálepek s tematikou Connect IT NEO, samozřejmě společně s vícejazyčným manuálem. Pochválit musím to, že v balení není například sáček, ve kterém by sluchátka byla umístěná, popřípadě jakýkoliv jiný kus zbytečného plastu.

Zpracování

Sluchátka jsou kompletně zkonstruovaná z bílého plastu, tedy co se těla týče. Když mi sluchátka dorazila, tak jsem za sedm stovek očekával takovou obyčejnou, spíše podprůměrnou kvalitu. Upřímně jsem ale po prvním uchopení sluchátek měl pocit, že sice držím v ruce opravdu kvalitní sluchátka, která jen tak nerozbijete, což je pro hráče samozřejmě důležitá informace – občas se totiž může objevit nepěkná situace, kdy se sluchátky práskneme o stůl. Obrovskou pochvalu má výrobce u mě za to, že se uvnitř náhlavní části nachází kov, který lze jednoduše vidět při zvětšení sluchátek. Dle mého názoru se jedná o naprostý základ hráčských sluchátek – bez tohoto pásu kovu jsou sluchátka vratká a nekvalitní, navíc hrozí při zvětšování jejich jednoduché zlomení. Co se týče mušlí a náhlavníku, tak zde byla použita PU kůže, která je ale na dotyk velmi příjemná a měkká.

Mikrofon je ke sluchátkům připevněn pevně a troufám si říct, že ani zde nehrozí poškození. Navíc k tomu opravdu pevně drží a při pohybech hlavy se nijak nehýbe a neruší vás. V neposlední řadě si zaslouží pochvalu i oplétaný kabel, který je robustní a vydrží i přejetí židlí. Zhruba 30 centimetrů od sluchátek se pak na kabelu nachází ovladač, pomocí kterého můžete ovládat hlasitost a popřípadě (de)aktivovat mikrofon. I tohle se už u některých současných herních sluchátek nevidí a osobně to vnímám jako velké plus. Hráč tak nemusí při hraní měnit hlasitost v systému a nemusí ani využívat klávesové zkratky pro vypnutí či zapnutí mikrofonu. Na konci kabelu se pak nachází 3,5mm sluchátkový konektor a USB – skrze tyto konektory je možné sluchátka připojit. K 3,5mm konektoru je pak ještě připojena „rozdvojka“, která rozděluje konektor pro sluchátka a mikrofon.

Osobní zkušenost

Co se týče osobní zkušenosti, tak jsem byl opravdu mile překvapen už poprvé, když jsem si sluchátka nasadil na hlavu. Při zvětšování sluchátek šlo cítit opravdu kvalitní zpracování, a po správném nastavení velikosti mi sluchátka sedla jako zadek na hrnec. Sluchátka Connect IT NEO jsou na hlavě opravdu nesmírně lehounká a navíc k tomu také pohodlná. Vzhledem k tomu, že má trošku větší uši, tak mívám u některých sluchátek problém s tím, že se mi do náušníků tak úplně nevlezou – zde se tohle ale nekoná a místo je k dispozici ještě na větší uši. Velmi pohodlná a měkká je kůže, která se přitiskne k hlavě, a opravdu máte skoro pocit, jako byste sluchátka na hlavně neměli. Navíc k tomu jsem asi vůbec poprvé zažil, že mě ze sluchátek Connect IT NEO po prvním delším používání nebolela hlava ani uši. Sluchátka hlavu obepínají jemně, díky čemuž je návyk rychlý a bezbolestný. Mikrofon se otáčí směrem dolů i nahoru velmi jednoduše, a pokud je zavřený, tak na sluchátkách nejde prakticky vůbec vidět. Co se týče mikrofonu, tak ten na hraní rozhodně dostačuje, rozhodně se ale nejedná o studiový mikrofon pro profesionály, takže zbytečně velká očekávání nemějte. Kabel ke sluchátkům má délku dva metry, takže v případě nutnosti můžete od počítače vstát bez nutnosti sundávání sluchátek. Líbí se mi také decentní podsvícení sluchátek na levé i pravé mušli.

Zvuk

U sluchátek vás samozřejmě kromě konstrukce a zpracování zajímá také zvuk. Požadované kvality zvuku hráčů a profesionálů se však samozřejmě liší. Zvuk ze sluchátek Connect IT NEO je pěkně čistý, musím ale podotknout, že celkem plochý. Samozřejmě jste schopni slyšet jak basy, tak i výšky, avšak ne tak výrazně. Na druhou stranu, vzhledem k cenovce, si však myslím, že je zvuk naprosto adekvátní. Navíc k tomu se jedná o herní sluchátka, u kterých se neočekává, že byste je využívali k poslechu hudby. Nejdůležitější je, jak si sluchátka vedou především při hraní a v tomto ohledu musím říct, že opravdu dobře. Jste přesně schopni identifikovat, ze které strany zvuk pochází, což je především u hraní stříleček a FPS her důležité. Osobně jsem však kromě Counter-Strike vyzkoušel sluchátka také ve hře World of Warcraft, kde není zvuk tak důležitý, i přesto jsem byl ale spokojený. Dokonce jsem při hraní WoW upřednostnil sluchátka Connect IT NEO před AirPody, které jsou sice jednodušší na použití, avšak při hraní z nich jednoduše nemáte tak dobrý pocit.

Závěr

Pokud hledáte levná herní sluchátka, která nabízí prakticky vše, co od nich můžete očekávat, tak si myslím, že jsou Connect IT NEO CHP-3595-WH opravdu více než podařená. Za pouhých sedm stovek se můžete těšit na kvalitní konstrukci, která rozhodně bez problémů vydrží také hrubší zacházení. Zároveň jsou tato sluchátka opravdu pohodlná a jsem si jistý, že vás z nich prakticky vůbec nebude bolet hlava. Pochválit rozhodně musím také ovladač pro změnu hlasitosti a vypnutí či zapnutí mikrofonu. Oplétaný kabel pak rozhodně jen tak neponičíte, ani přejetím židlí, navíc k tomu můžete využít buď připojení přes sluchátkový konektor nebo USB-A. Všem hráčům, kteří nechtějí za herní sluchátka utratit tisíce korun, mohu nejen sluchátka, ale celou herní řadu Connect IT NEO doporučit. Nabízí totiž skvělé produkty za nízké ceny a vzhledem k mé osobní zkušenosti mohu tuto řadu rozhodně s chladnou hlavou doporučit.

Herní sluchátka Connect IT NEO CHP-3595-WH koupíte zde