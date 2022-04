Sony unikl design a technické specifikace dlouho očekávaných sluchátek WH-1000XM5

Fanoušci náhlavních sluchátek z dílny společnosti Sony mají v posledních několika hodinách a dnech velký důvod k radosti. Výrobci se totiž nepodařil udržet pod pokličkou design jeho chystaných sluchátek WH-1000XM5, které navazují na velmi oblíbené řady 1000XM3 a 4. A jak se zdá, bude o co stát.

Design, který měl uvolnit anonymní maloobchodník, se od předešlých dvou generací poměrně výrazně liší a celkově působí o něco moderněji. Těšit se u něj můžeme například na tenčí sklopná ramena spojující náušníky s užší čelenkou nebo chcete-li náhlavním mostem. Ten svým designem zase připomíná sluchátka Bose 700, jejichž most je kovový a proto se v kuloárech začalo spekulovat nad tím, zda se ke kovu neuchýlí i zde. Co se týče polstrování, to se zdá být o něco menší, ale je možné, že se jedná jen o designový klam způsobený změnou konstrukce.

Hezky vypadají i uniklé technické specifikace – tedy alespoň to, co je k dispozici. Sluchátka mají totiž například nabídnout až 40hodinovou výdrž při zapnutém ANC, což je o 10 hodin lepší výsledek než tomu je u XM4. Pravdou nicméně je, že delší výdrž baterie bude vykoupena delším nabíjením – to se má prodloužit konkrétně ze 3 na 3,5 hodiny.

Sony při vývoji sluchátek údajně poměrně intenzivně zapracovalo i na vylepšení ANC, které má být výrazně lepší než tomu bylo u předešlé generace. O jak velký skok se jedná a potažmo jaké technologie jej zajistí nicméně bohužel k dispozici v současnosti není, stejně tak jako cena sluchátek a datum představení. Jelikož však o nich již mají maloobchodníci evidentně určitá data, zřejmě na jejich launch nebudeme čekat příliš dlouho.

