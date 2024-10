Na DATARTu nyní seženete parádní sluchátka Sony za super ceny a navíc s prodlouženou zárukou

Komerční sdělení: Zbavte se starostí a užijte si klid díky prodloužené záruce na 3 roky u vybraných sluchátek Sony. Pokud by se vám tedy sluchátka rozbila, díky prodloužené záruce nebudete muset řešit jejich opravu, popřípadě pořízení nových na vlastní náklady, což rozhodně potěší. To však není ani zdaleka vše. Sluchátka Sony lze totiž nyní na DATARTu koupit v příjemných slevách, které tak v kombinaci s tříletou zárukou zdarma potěší o to víc.

Vychutnejte si například špičkovou technologii potlačení okolního hluku, 36 hodin výdrže a odolnost proti prachu a vodě, například se sluchátky WF-1000XM5. Tyto pecky přinášejí vynikající zvuk díky Dynamic Driver X a technologii DSEE Extreme. Pokud preferujete sluchátka přes hlavu, model WH-1000XM5 vám nabídne maximální komfort s polstrovanými náušníky a bohatý, pohlcující zvuk. Pro každodenní nošení jsou ale ideální třeba i LinkBuds S, které odfiltrují šum při hovorech a jako jediné nabízejí integrovaný herní profil. Nejnovější přírůstek v portfoliu Sony zase ULT WEAR poskytuje hluboké basy s možností přizpůsobení nízkých frekvencí díky speciálnímu ULT tlačítku. Zajímavých modelů za ještě zajímavější ceny má však Sony v nabídce ještě víc a je tedy rozhodně z čeho vybírat. Jediné, co je pro lepší ceny třeba udělat, je zaregistrovat se do VIP programu DATARTu, který vám ceny okamžitě srazí.

Jak můžete prodlouženou záruku získat?