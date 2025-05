Recenze JBL Charge 6: Další skvělý krok vpřed

Řada JBL Charge si už léta drží pověst velmi kvalitního a dobře hrajícího reproduktoru. S nadsázkou jde o váleček, který kombinuje hlasitý, energický zvuk s celodenní výdrží baterie a vestavěnou powerbankou. Novinka Charge 6 na tuhle tradici navazuje, ale zároveň přináší množství změn. Například vyšší 45W výkon, delší výdrž na jedno nabití, inteligentní AI Sound Boost, bezztrátový USB‑C vstup, síťování přes Auracast™ a odolnost IP68 včetně odolnosti proti pádům. Vyplatí se ale přejít z předchozích generací, jiných značek či měl by to být váš první bezdrátový reproduktor?

Design a konstrukce

Na první pohled si Charge 6 zachovává DNA předchůdců. Má válcovité tělo s textilní mřížkou, postranní membrány s ovládáním na hřbetu. Rozměry 228 × 94 × 98 mm a hmotnost zhruba 960 g jsou jen o chlup větší než u Charge 5, přitom zde naleznete nejen větší měnič, ale i baterii. Pokud vás míry a hmotnost odrazují, JBL nabízí taktéž JBL Flip 7. Co se použitých materiálů týče, celý skelet je z 85 % recyklovaného plastu a 100 % tkaniny z recyklátu. Samotné balení je pak z FSC papíru, jenž je potištěn sójovým inkoustem. Společnost tak tímto krokem reaguje na rostoucí tlak na udržitelnost a ekologii. Ale pokud je pro vás primárním zájmem kvalitní a hutný zvuk, nebudou vás tyto skutečnosti zřejmě příliš zajímat.

Samozřejmostí je odolnost v podobě IP68. Tedy třicetiminutová odolnost proti ponoření do hloubky 1,5 m v případě sladké vody. Také je deklarována odolnost proti prachu. V praxi to znamená, že reproduktor můžete položit třeba do písku či jej nechat zmoknout. Ovšem nic z tohoto jsem netestoval. A co už vůbec nehodlám testovat, je test pádu. JBL deklaruje, že produkt přežije pád z jednoho metru na beton. Pokud jej tedy ponesete v ruce a vyklouzne vám, s nejvyšší pravděpodobností přežije. V balení rovněž najdete popruh, takže reproduktor, takže jej můžete pohodlně přenášet. JBL Charge je k dostání v mnoha barevných provedeních. Kromě černé také bílá, vojenská, červená, růžová, modrá a nové také fialová.

Hardware a ovládání

Uvnitř těla pracuje 52 mm woofer (30 W RMS) a 20 mm tweeter (10 W), doplněné o dva 65 × 44 mm pasivní radiátory. Zásluhou účinnějšího zesilovače PMEQ dosahuje na skvělý výkon 45 W. Horní gumová lišta ukrývá tlačítka: napájení, Bluetooth, plus/minus, Play/Pause (dvojitým stiskem přeskočí track) a PartyBoost/Auracast. Zkrátka a dobře na repráku budete moct ovládat vše, co byste čekali. U gumové krytky najdete USB‑C (nabíjení in/out) a úzkou LED lištu indikující stav nabití. 3,5 mm jack zde nenajdete podobně jako u minulé generace.

Zvuk a AI Sound Boost

Charge 6 udělal oproti předchozí generaci krok kupředu. Basy jsou výraznější a přitom není basová složka „přeplácaná“. Středy působí otevřeněji a výšky jsou rovněž zcela bezproblémové. Velkou roli zde ovšem hraje AI Sound Boost – DSP algoritmus, jenž analyzuje signál v reálném čase a upravuje dynamiku, aby udržel čistý zvuk i při vysoké hlasitosti. Rozdíl je slyšitelný zvlášť u rocku a elektroniky. Při 85% hlasitosti se zvuk neduní a nezkresluje se, což se občas dělo u starších generací.

Frekvenční odezva je dle slov výrobce 56 Hz až 20 kHz. V otevřeném prostranství a odstupu zhruba 8 m JBL Charge 6 bez potíží přehrál ruch okolí a zvuk zůstal stále čitelný. V interiéru 35 m² (tedy průměrném pokoji) vám postačí jeden kus. Jestliže ale toužíte po stereu, funkce Auracast umožní spárovat druhý Charge 6 či kompatibilní JBL Flip 7 či JBL Xtreme 4. Bezztrátový USB‑C vstup (16bit/48 kHz PCM) je pak příjemný bonus. Při připojení kabelem hraje reproduktor Charge 6 s nižší latencí i lepším podáním detailů. Osobně jsem ale žádné zásadní změny nezaznamenal.

Baterie, nabíjení a powerbanka

Akumulátor o velikosti 4 722 mAh zaručí až 24 h hudby při poloviční hlasitosti. Aktivací Playtime Boost, což je jakýsi úsporný režim, se ztiší výšky a lehce omezí basy. Výdrž pak stoupne až o 4 hodiny. JBL Charge 6 pochopitelně podporuje funkci rychlonabíjení. Po 10 minutách nabíjení tak získáte až 2,5 hodiny poslechu.

Aplikace JBL Portable

Stejně jako u ostatních produktů značky JBL i zde naleznete aplikaci, která vám pomůže z vašeho JBL Charge 6 vyždímat maximum. Kromě klasiky v podobě sledování stavu baterie zde rovněž naleznete ekvalizér. Volit můžete z přednastavených režimů, či si upravit zvuk manuálně dle svého gusta. Na každý pád pokud se nevyznáte, příliš bych se do toho nepouštěl. Já volil klasický režim nesoucí název JBL Signature, který má za mě nejlepší basy. V aplikaci rovněž můžete zapnout onen již zmíněný úsporný režim (Playtime Boost), zřídit stereo či aktualizovat software. Aplikace je k dostání zdarma jak v App Store, tak Google Play.

Vlastní používání

Ačkoli v poslední době používám bezdrátové reproduktory stále méně, testování tohoto jsem si velmi užil. Jednak jde o velmi dobrou značku a známou řadu, a také je třeba říct, že reproduktor hraje skutečně velmi dobře. Že vás čeká nadstandardní poslech poznáte už ze samotného vzezření produktu. Reproduktor působí skutečně mohutně a na jeho výkonu to jde znát. Zvuk je drsný a samá basa, což mně osobně se velmi zamlouvá. A i když zapnete Playtime Boost, žádného výrazného zhoršení zvuku se nedočkáte. Otázkou je, zda tento režim skutečně někdy využijete. Výdrž baterie je skutečně vysoká a věřím, že vždy před vybitím najdete možnost, jak ho nabít.

Resumé

JBL Charge 6 důstojně posouvá ikonický reproduktor o kus dále. Nabídne hlasitější a čiřejší projev, inteligentní úpravu zvuku, výrazně lepší odolnost i pozitivní přístup k ekologii. Přidá‑li se bezztrátový USB‑C vstup a Auracast síťování, stává se z něj překvapivě univerzální reproduktor. Vhodný jak na zahradní party, tak pro domácí poslech. Jeho cena je 4990 korun, kterou si bez problému obhájí.

Slevový kód

Pro naš čtenáře se podařilo vyjednat exkluzivní slevu. Po zadání kódu „CHARGE6LSA15“ obdrží prvních 10 objednávajících slevu 15 %. Sleva je uplatnitelná na všechny barvy.