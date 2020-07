Recenze sluchátek Sony WF-XB700: skvěle hrající sluchátka za skvělou cenu

Poslední dobou mi prošlo pod rukama značné množství true-wireless sluchátek a musím říct, že zákazník má opravdu měsíc co měsíc těžší výběr. Pokud koupíte sluchátka přibližně za dva tisíce a více, může se zpravidla průměrný posluchač spolehnout na obstojný zvuk. Pokud jste ovšem zastánci spíše dlouhé výdrže na jedno nabití, měli byste dočíst tuto recenzi. Společnost Sony má totiž ve své nabídce sluchátka WF-XB700, která lákají na velmi slušný zvuk, a ještě lepší výdrž baterie.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. Sluchátka dojdou opravdu v pěkné krabičce, v níž naleznete samozřejmě sluchátka, nabíjecí krabičku, manuál, náhradní špunty a USB-C kabel. Od jistého okamžiku vždy pravidelně nahlížím do manuálu, protože jeden nikdy neví, co všechno sluchátka dnes mohou nabídnout. Jsem fanoušek manuálů na bázi knih, tedy kdy mohu onou publikací poklidně listovat. Zde narazíte na rozkládací manuál, tedy spíše na plachtu, což je opravdu k vzteku. Vše důležité tam ale po chvíli pátrání vyčtete. Budiž tedy Sony odpuštěno. Krátce se podíváme i na technické specifikace. Sluchátka disponují technologií Bluetooth 5.0, což dle výrobce zaručuje dosah až 10 metrů. Z vlastní zkušenosti ale mohu říct, že venku se dostanete i na několikanásobně delší vzdálenost. Sluchátka vydrží hrát na jedno nabití skvělých 9 hodin (5 hodin hovoru) a dalších 9 hodin hudby si nesete v krabičce. Nabitá jsou z 0 na 100 za 2,5h. Díky technologii rychlého nabíjení je stačí vložit do krabičky na pouhých 10 minut a budete mít zaručen hodinový poslech. Sama krabička se pak nabije z 0 na 100 za přibližně 3 hodiny. WF-XB700 podporují kodeky SBC a AAC. Každé sluchátko váží zhruba 8 gramů, nabíjecí pouzdro pak 46 gramů. Milovníky sportu v dešti pak jistě potěší i voděodolnost IPX4.

Design

Pohlédneme-li na design samotných sluchátek, některé čeká opravdu šok, neboť na první pohled jsou opravdu robustní. Na boku tohoto odstavce můžete vidět velikostní srovnání s Jabra Elite 75t a AirPods. Byť je velikost značná, ničemu to neškodí a sluchátka drží v uchu parádně. Několikrát jsem je testoval i během sportování a nesetkal jsem se s nutností je v uchu nějakým způsobem upravovat. Jedná se o klasické špunty, které vám zkrátka do ucha sednou. A kdyby náhodou ne, v krabičce najdete další dvě velikosti špuntů. Na každém sluchátku je tlačítko, které slouží jako obvykle k přepínání skladeb, přijetí/odmítnutí hovoru, pozastavení skladeb a snižování a zvyšování hlasitosti. Jakmile budete chtít sluchátka spárovat, postačí tlačítka na obou sluchátkách podržet. Jelikož zde není žádná aplikace, zamiřte rovnou do Bluetooth menu, klikněte, a je to. Sluchátka jsou vyhotovena z umělé hmoty a jsou příjemná jak na dotek, tak na pohled. Zejména oceňuji barevné provedení a jemný vzor na vnější straně špuntů. Pokud pohlédneme na krabičku, ta je také poněkud větší. Opět se ale jedná o kousek, který se mi svým provedením velmi zamlouvá. Výhrady mám ale k poklopu krabičky, který je z umělé hmoty a jakmile vám spadne, obával bych se prasknutí. Na čele krabičky pak naleznete LED diodu, která samozřejmě indikuje stav nabití. Výhrady nemám ani k magnetu v krabičce. Ať se budete snažit sebevíc, sluchátka vám z ní nevypadnou.

Vlastní používání

Výdrž baterie je rozhodně prima. Každého ale u sluchátek primárně zajímá zvuk, který je zde na velmi dobré úrovni. Basy jsou skvělé, přirozené a na můj vkus tak „akorát“. Sluchátka nemají problém s výškami ani hloubkami, a to ani na nejvyšší hlasitost, která zde limitem kvality zvuku rozhodně není. Sluchátka jsem používal dennodenně během sportování, kdy jsem je spároval s Apple Watch a vyrazil. Nikdy nebyl žádný problém a pokud se poohlížíte po sluchátkách na sportovní aktivity, mohu Sony WF-XB700 jen a jen doporučit. Jejich větší velikost opravdu není na škodu a do ucha sednou náramně. Samozřejmě zde naleznete také mikrofon. Ani u telefonního hovoru jsem na žádné komplikace nenarazil a druhá strana mě slyšela i za situace, kdy jsem si venku házel na basketbalový koš. Náročnějším uživatelům může chybět aplikace s ekvalizérem, osobně si ale myslím, že sluchátka hrají opravdu kvalitně, a žádný zásah není potřeba. Limitující je možná pro někoho absence funkce detekce ucha, tedy kdy sluchátka sama poznají, že jste je z ucha vydělali, a hudbu pozastaví. Já osobně se ale bez něčeho podobného klidně obejdu.

Resumé

Tato sluchátka jsou na mě udělala opravdu dobrý dojem. Za příjemnou cenu dostanete skvěle vypadající a hrající kus příslušenství, které vydrží na jedno nabití 9 hodin. Pokud je pro vás dobrý zvuk a výdrž baterie rozhodující, máte favorita. Cena sluchátek je 2490 korun. Prvních 5 zákazníků ale může tento kousek získat se slevou 200 korun po zadání kódu: „sluchatkasony„. Výsledná cena tak bude 2290 korun.