PayPal nechce, aby šlo na iPhonech platit jen přes Apple Pay, popichuje proto EU

V posledních dnech rezonuje ve světě Applu stížnost EU na to, že lze na iPhonech využívat NFC jen k placení přes Apple Pay, což by se mohlo teoreticky do budoucna změnit. Jak se však zdá, nejedná se nápad “z hlavy” Evropské unie, nýbrž z hlavy spousty společností, kterým v tomto směru došla s Applem trpělivost. Jednou z nich je podle informací Bloombergu i PayPal.

Zdroje Bloombergu konkrétně tvrdí, že PayPal u EU dlouho lobboval za podání formální antimonopolní stížnosti na Apple kvůli blokaci NFC. Hlavním důvodem má pak být to, že zatímco na Androidu PayPal ve své aplikaci nabízí možnost platby klepnutím (tedy obdoba nedávno oznámeného Tap to Pay pro Apple Pay), v iOS aplikaci nic takového k dispozici není, což využitelnost PayPalu na iPhonech jako takových do značné míry snižuje. Uzamčení NFC pro Apple Pay má nicméně dle Applu své opodstatnění, kterým je konkrétně bezpečnost. Právě na té si kalifornský gigant dlouhodobě zakládá a nerad by, aby otevřením NFC její úroveň poklesla.

Jak jsme již informovali v předešlém článku, EU zatím zaslala Applu oficiálně jen zprávu o svém zjištění, na kterou čeká z jeho strany reakci ve formě vysvětlení. Jinými slovy, pokud se Applu podaří ve svém vysvětlení EU přesvědčit o tom, že má k uzamčení NFC pádný důvod, pak mu nemusí výhledově hrozit žádné nebezpečí. Pokud však se svým vysvětlením nezaboduje, je klidně možné, že se bude s EU soudit kvůli odemčení iPhonů pro další platební systémy.